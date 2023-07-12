Президент США пошутил на встрече с Зеленским: «Мы никуда не денемся, вы застряли с нами»

Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами

Сегодня президент США Джо Байден встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как и Зеленский, Байден в настоящее время находится в столице Литвы Вильнюсе, где проходит очередной саммит Североатлантического альянса. Руководители двух государств обсудили важнейшие военно-политические вопросы и военную помощь Вашингтона киевскому режиму.Однако пожилой американский президент опять допустил очень сомнительное высказывание, которое по-разному может быть интерпретировано, учитывая различные оценки событий на Украине. Встретившись с Зеленским, Байден заявил ему, что Украина от Запада уже никуда не денется.- пошутил президент США Джо Байден.Но в этой шутке, безусловно, есть и совсем нешуточный смысл. Дело в том, что Украина после начала вооруженного противостояния с Россией действительно оказалась «на крючке» у Запада, прежде всего у США, и никуда уже деться не сможет.Особенно это касается Зеленского и его команды, для которых прекращение поддержки со стороны США фактически равнозначно и прекращению власти, а то и вообще физического существования. Возможно, Зеленскому стоило бы немного иначе воспринять шутку Джо Байдена и о многом задуматься.Ранее представители ряда европейских государств напомнили Зеленскому, что он должен быть благодарен за ту помощь, которую Запад оказывает Украине. Так они отреагировали на критические оценки украинским президентом масштабов военной помощи киевскому режиму.