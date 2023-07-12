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Президент США пошутил на встрече с Зеленским: «Мы никуда не денемся, вы застряли с нами»

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Президент США пошутил на встрече с Зеленским: «Мы никуда не денемся, вы застряли с нами»

Сегодня президент США Джо Байден встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как и Зеленский, Байден в настоящее время находится в столице Литвы Вильнюсе, где проходит очередной саммит Североатлантического альянса. Руководители двух государств обсудили важнейшие военно-политические вопросы и военную помощь Вашингтона киевскому режиму.


Однако пожилой американский президент опять допустил очень сомнительное высказывание, которое по-разному может быть интерпретировано, учитывая различные оценки событий на Украине. Встретившись с Зеленским, Байден заявил ему, что Украина от Запада уже никуда не денется.

Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами

- пошутил президент США Джо Байден.

Но в этой шутке, безусловно, есть и совсем нешуточный смысл. Дело в том, что Украина после начала вооруженного противостояния с Россией действительно оказалась «на крючке» у Запада, прежде всего у США, и никуда уже деться не сможет.

Особенно это касается Зеленского и его команды, для которых прекращение поддержки со стороны США фактически равнозначно и прекращению власти, а то и вообще физического существования. Возможно, Зеленскому стоило бы немного иначе воспринять шутку Джо Байдена и о многом задуматься.

Ранее представители ряда европейских государств напомнили Зеленскому, что он должен быть благодарен за ту помощь, которую Запад оказывает Украине. Так они отреагировали на критические оценки украинским президентом масштабов военной помощи киевскому режиму.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 17:46
    +9
    "Мы никуда не денемся, вы застряли с нами"
    в заднице они застряли
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:48
      +8
      Это намек что его отпускать там никто не намерен, он по самые уши в крови.
      1. Черный_Ватник
        Черный_Ватник Сегодня, 18:37
        +1
        Это намек что его отпускать там никто не намерен, он по самые уши в крови.

        Это вообще не про Зелю. Байден вполне себе недвусмысленно подтвердил ранее миллион раз озвученный со всех утюгов тезис "Война с Россией до последнего украинца". А с нариком это будет или уже без него, не важно. Пальцем щелки, на место Зели в Киеве очередь выстроится... еще бы, такие деньги через руки проходят.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:29
      +2
      Цитата: poquello
      "Мы никуда не денемся, вы застряли с нами"

      Ну как мы постоянно говорим, не отпустят, застряли до последнего украинца.
      Хорошо для запада, пока в мире есть, такое количество глупцов.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:46
    +10
    Это не шутка, это приговор............
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:48
    +5
    Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами
    . В каждой шутке есть доля шутки...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:57
      +4
      Игра слов ,застряли-встряли..Зеля должен это понять(хотя это приговор)
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:11
        +4
        Томас Беккет пошёл чистить винтовку....
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:52
    +1
    Гениальный во всем, но юмор из 60х гг прошлого века.
    Не нам судить о джо.
    При нем импкрия сша достигла макс охвата мира. И присоединила луну...... И титаник на дне океана.
    Тяжело молодежи, особенно с опытом русского квн.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 18:01
    +1
    Дааа, это уже открытое приглашение хряка на скотобойню. Откормили. Пора.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 18:02
    +2
    Как то самоуверенно со стороны Бидона прозвучало......
  7. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 18:05
    +1
    Добра, хорошего здоровья, и как можно более длительного правления деду на перфокартах..
    Чем дольше этот мыслитель правит, и помогает украине тем хуже будет самим США.
    ДА Путин ему орден дружбы должен вручать ))))
    Дед сделал для развала США, за считаные годы, больше чем весь СССР за все свое существоание гонки вооружений, холодные войны итд итп.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:07
    +1
    Именно- застряли? Если верен перевод- это звучит зловеще! Из уст дедушки, которому прогулы ставят на кладбище , или в доме скорби.
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:09
    0
    В каждой шутке есть лишь доля шутки.
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:18
    0
    Как журналисты охранители любят выдумывать смыслы там, где их не было...
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:21
    +1
    общей лодке ясен пень не куда не денутся доведут мир до ядерной войны если и дальше сша и европа будет так себя вести хотя они не могут по другому