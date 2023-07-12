Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель МИД РФ о гарантиях безопасности Украине: «Западу важнее убивать, нежели охранять»

10
Представитель МИД РФ о гарантиях безопасности Украине: «Западу важнее убивать, нежели охранять»

Нынешний саммит НАТО в Вильнюсе окончательно похоронил мечты киевских правителей на вступление Украины в альянс. По крайней мере, этого точно не произойдет до окончания военного конфликта в стране и, что еще печальнее для Зеленского, полного исполнения всех обязательных требований, предъявляемых к странам-кандидатам на вступление в западный военный блок.


Правда, при этом страны «Большой семерки» все-таки немного подсластили горькую пилюлю, пообещав Киеву некие «гарантии безопасности», включающие продолжение и наращивание военной помощи, в том числе в виде поставок тех видов вооружений, в которых ранее Украине Запад наотрез отказывал.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с украинским президентом по итогам переговоров в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности от альянса в целом и его отдельных участников, закрепленные документально — это, конечно, важно и хорошо. Но гораздо важнее в текущем моменте предоставить Украине как можно больше вооружений, включая боевые самолеты.

Комментируя заявление Столтенберга, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на циничный подтекст высказываний как самого генсека НАТО, так и остальных западных лидеров. Ведь на деле, все что нужно Западу от Украины — это чтобы ВСУ ценой тысяч жизней граждан своей страны продолжали военное противостоянии с Россией.

Западу важнее убивать, нежели охранять

— коротко и точно написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее представитель МИД РФ, говоря о «гарантиях безопасности» от стран G7, назвала их реальную цену для Украины. По мнению Захаровой, Западу нужны территории, очищенные от самих украинцев этим самым западным оружием ровно до такого количества, которого будет достаточно «для обслуживания натовских контингентов».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:53
    +1
    Опять она.
    Вот бы МИД стал на 146 дней МВД , чтобы тогда было?
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:59
    +1
    Величие страны основывается на мыслях и воле всех ее граждан, начиная с дворников.
    Вот и внешняя политика рф такая как думают таджики.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:08
    +2
    Мария Владимировна много говорит ни о чем.
    Я давно наблюдаю за ее ростом как дипломата...
    Она вполне овладела исскуством пустой говорильни...когда много говорится о важных вещах, но в итоге в сухом остатке остается пустое место. smile
    В этом как дипломат она состоялась...огорчает что свое искусство дипломата она опробывает на нас, а не западном обществе.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:09
    -1
    а если бы РФ поменяла власть в укрр на пророссийскую меньше бы было жертв ? проста шас ваше не понятно что будет до какого оружия дойдут в передаче украм
  5. Roust
    Roust Сегодня, 18:14
    +1
    Нас убивают открыто, нагло, жестоко, лишают истории, культуры, спорта, имущества, финансовых резервов. И это будет пока мы терпим. Нам Западом уготована роль терпилы. Так когда же мы, наконец, Начнём!?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 18:16
      +1
      Начнем что ? Конкретно. Что вы хотите начать.
      1. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 18:31
        0
        "roust" Рэволюционэр, диван не намочи...... laughing
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:16
    +1
    Angesichts dieser merkwürdigen, "halben" Mitgliedschaft des
    Ukraine-Nazi-Regimes in der NATO, sollte Russland sich jetzt
    endlich seiner gigantischen militärischen Kräfte besinnen und
    sich sehr ernsthaft auf eine direkte Konfrontation mit der NATO
    und ihren kriegsgeilen Vasallen vorbereiten...!!
    Schon die von Russland angebotenen, ultimativen Verhandlungen
    vor dem Beginn der "Sonderoperation" Ende 2021, haben sehr
    deutlich gezeigt, wie weit die Überheblichkeit und maßlose
    Selbstüberschätzung des Westens und der NATO zwischenzeitlich
    völlig realitätsfremd entartet und gediehen ist...!!
    DAS hier sind keine Gesprächspartner mehr - auch nicht für zukünftige Gespräche, oder Verhandlungen - DAS ist eine kranke Bande von offenbar todessüchtigen Selbstmördern, die auf Kosten der Welt-Bevölkerung einen Atomkrieg im wahrsten Sinne auf Teufel
    komm raus provozieren wollen...!!!

    Russland muss in seiner Vorbereitung und Planung insbesondere von
    der Annahme ausgehen, dass der Feind die Pläne für einen Präventivschlag
    gegen die russische Föderation bereits bis ins Detail ausgearbeitet hat und seinerseits konkrete Pläne für einen zumindest taktischen Erstschlag in Europa in allen möglichen Details schnellstens fertig stellen und entsprechende Vorbereitungen treffen solange noch Zeit ist...!!!

    Fakt ist jedenfalls unverkennbar, dass das angelsächsische Pack samt
    seiner deutschen und europäischen Stiefellecker auf keinen Fall eine
    Niederlage der Ukraine - so oder so - akzeptieren wird...!!!
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:39
    0
    Но гораздо важнее в текущем моменте предоставить Украине как можно больше вооружений, включая боевые самолеты.

    Это план действия для стран НАТО - "Не хотите сами сидеть в окопах, дайте рейхминистру оккупированной территории всё, что он просит".
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 18:47
    +1
    коротко и точно написала Захарова в своем телеграм-канале


    Точно!
    Я давно так же хотел сказать:

    — Ну, о чем говорить… Захарова — это голова! Слушайте, Валиадис, — обращался он к третьему старику в панаме. — Что вы скажете насчет Захаровой?
    — Я скажу вам откровенно, — отвечала панама, — Захаровой пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.