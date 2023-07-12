Представитель МИД РФ о гарантиях безопасности Украине: «Западу важнее убивать, нежели охранять»

Нынешний саммит НАТО в Вильнюсе окончательно похоронил мечты киевских правителей на вступление Украины в альянс. По крайней мере, этого точно не произойдет до окончания военного конфликта в стране и, что еще печальнее для Зеленского, полного исполнения всех обязательных требований, предъявляемых к странам-кандидатам на вступление в западный военный блок.
Правда, при этом страны «Большой семерки» все-таки немного подсластили горькую пилюлю, пообещав Киеву некие «гарантии безопасности», включающие продолжение и наращивание военной помощи, в том числе в виде поставок тех видов вооружений, в которых ранее Украине Запад наотрез отказывал.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с украинским президентом по итогам переговоров в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности от альянса в целом и его отдельных участников, закрепленные документально — это, конечно, важно и хорошо. Но гораздо важнее в текущем моменте предоставить Украине как можно больше вооружений, включая боевые самолеты.
Комментируя заявление Столтенберга, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на циничный подтекст высказываний как самого генсека НАТО, так и остальных западных лидеров. Ведь на деле, все что нужно Западу от Украины — это чтобы ВСУ ценой тысяч жизней граждан своей страны продолжали военное противостоянии с Россией.
Западу важнее убивать, нежели охранять
— коротко и точно написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее представитель МИД РФ, говоря о «гарантиях безопасности» от стран G7, назвала их реальную цену для Украины. По мнению Захаровой, Западу нужны территории, очищенные от самих украинцев этим самым западным оружием ровно до такого количества, которого будет достаточно «для обслуживания натовских контингентов».