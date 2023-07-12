Минобороны России: Завершается прием вооружений и военной техники от подразделений группы «Вагнер»

В настоящее время Вооруженными силами Российской Федерации завершаются процедуры по приему вооружений и военной техники, использовавшихся подразделениями группы «Вагнер». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По информации российского военного ведомства, «музыканты» вернули Минобороны более 2 тысяч единиц техники и вооружений. Речь идет о сотнях единиц тяжелого вооружения, включая танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, бронетранспортеры, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт» и «Тюльпан», гаубицы, противотанковые орудия, бронированные тягачи и так далее.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, десятки единиц военной техники, возвращенной «вагнеровцами», вообще не применялись в условиях боевых действий. Также ЧВК «Вагнер» вернула Минобороны более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Все передаваемые виды вооружений и военной техники доставляются на базы в тыловых районах, где специалисты ремонтно-восстановительных подразделений ВС РФ обеспечивают их техническое обслуживание для последующего использования по назначению.
Интересно, что среди передаваемой «вагнеровцами» техники много таких образцов, которые и не участвовали в боевых действиях. Нельзя не обратить внимание и на внушительное количество боеприпасов, оставшихся после длительных боев, которые «музыканты» вели в Артемовске и его окрестностях.
Ранее стало известно, что в Белоруссии опыт ЧВК «Вагнер» собираются использовать при организации боевой подготовки спецподразделений внутренних войск министерства внутренних дел республики, а также групп милицейского спецназа. Бойцы «Вагнера» будут тренироваться вместе с белорусскими силовиками, сообщили в республиканском министерстве внутренних дел.