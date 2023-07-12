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Минобороны России: Завершается прием вооружений и военной техники от подразделений группы «Вагнер»

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Минобороны России: Завершается прием вооружений и военной техники от подразделений группы «Вагнер»

В настоящее время Вооруженными силами Российской Федерации завершаются процедуры по приему вооружений и военной техники, использовавшихся подразделениями группы «Вагнер». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.


По информации российского военного ведомства, «музыканты» вернули Минобороны более 2 тысяч единиц техники и вооружений. Речь идет о сотнях единиц тяжелого вооружения, включая танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, бронетранспортеры, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт» и «Тюльпан», гаубицы, противотанковые орудия, бронированные тягачи и так далее.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, десятки единиц военной техники, возвращенной «вагнеровцами», вообще не применялись в условиях боевых действий. Также ЧВК «Вагнер» вернула Минобороны более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Все передаваемые виды вооружений и военной техники доставляются на базы в тыловых районах, где специалисты ремонтно-восстановительных подразделений ВС РФ обеспечивают их техническое обслуживание для последующего использования по назначению.

Интересно, что среди передаваемой «вагнеровцами» техники много таких образцов, которые и не участвовали в боевых действиях. Нельзя не обратить внимание и на внушительное количество боеприпасов, оставшихся после длительных боев, которые «музыканты» вели в Артемовске и его окрестностях.

Ранее стало известно, что в Белоруссии опыт ЧВК «Вагнер» собираются использовать при организации боевой подготовки спецподразделений внутренних войск министерства внутренних дел республики, а также групп милицейского спецназа. Бойцы «Вагнера» будут тренироваться вместе с белорусскими силовиками, сообщили в республиканском министерстве внутренних дел.
Использованы фотографии:
https://vk.com/wagner_svo
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23 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:02
    0
    Опять кто то виноват у танцора.
    Мо отодвинули в сторону ? Вагнер вывернулся из под командования.
    Ушел в свободный полет.
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 18:18
      +2
      Тренеровать спецподразделения МВД??! Это явно не по назначению опыт. Вагнер - это элитные штурмовые подразделения. Тренеровать нужно армию.
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 18:41
        +2
        Вагнер - это элитные штурмовые подразделения.

        Угу, отказывающиеся выполнять приказы командования.
    2. grem
      grem Сегодня, 18:18
      -7
      Цитата: антивирус
      Вагнер вывернулся из под командования.
      Ушел в свободный полет.

      В точку !!!! Их подмять хотели ,но слава Богу сорвалось иначе бы их замордовали паркетники ..И то что их разместили в Белоруссии ,это не просто так ,тут игра идет шахматная .Спектакль блестяще был разыгран !
      И думаю что эта "передача" вооружение блеф для запада ..
      Там польша рядом и в случае развала окраины ,поляки попытаются войти в западную украину и они это не скрывают ..Вот ЧВК как раз для этого в Белоруссии ,чтобы перерезать ..Ну это мое мнение !
      Опыт у них огромный ,такими бойцами не разбрасываются и главное преданы Отечеству . А у Пригожина не спроста три звезды Героя и боевые награды . Такое вряд ли купишь . hi
      Травля начинается и может это тоже вторая часть спектакля ..
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 18:22
        +11
        grem
        Извините, но вы до сих пор верите в хитрые планы и гениальные шахматные стратегии??!!
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:46
        +1
        Цитата: grem
        Травля начинается и может это тоже вторая часть спектакля ..

        Последняя часть спектакля, более вероятна.
    3. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 18:22
      +7
      В итоге - ликвидация побеждающего боевого корпуса. Был ударный кулак, а теперь…. Кстати, если помните, генерал Суровкин был назначен ответственным за координацию МО и Вагнера.

      Короче говоря, это оружие было передано Вагнеру для выполнения боевых задач конкретно на Украине?? Передано МО как типа в ленд-лизе…хотя стрелковое оружие могла быть «личным»…

      ВВТ в хорошем состоянии, надеюсь не раздеребанят - кто теперь отвечает за весь комплект вооружений корпуса?? Был кулак, а теперь передадут по кусочкам, и кому… «размажут тонким слоем масла…»

      Только существенная потеря в боевых возможностях ВС России…

      Хорошо хоть не расстреляли как английский флот топил французский во ВМВ в Оране..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:03
    +6
    Слова :Дайте нам снарядов! Заиграли новыми красками.Но дело то закрыто и ни кто ни когда не узнает что это было.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:12
      +3
      Да не то, чтоб заиграло. Боеприпасов тьмы, и далеко не факт, что было то, что нужно - то есть могли передать с избытком боеприпасы, расход которых относительно невелик. Это не говоря о том, что поставки боеприпасов могли быть уже после "дайте снарядов".
      В общем, ясно только то, что ничего не ясно.
    2. grem
      grem Сегодня, 18:22
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Слова :Дайте нам снарядов! Заиграли новыми красками.Но дело то закрыто и ни кто ни когда не узнает что это было.

      Да узнаем думаю ,но не скоро ..Игра идет жесткая и ставка это Россия ,как государство . .ЧВК России нужно-это однозначно дерзкие мужики !!!!
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:23
      -3
      Кстати.А что такое 2,5 тыс.тонн боеприпасов(всех,судя по статье)на войне?Мелочь.А так да.Никто не узнает.Да и 20 тыс едениы стрелковки.Всего в "оркестре" по разным сведениям не менее 40 килоштыков.Вот и считайте.Безусловно численность "оркестра"сократится ,но еще не вечер.И они свое слово скажут
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:11
    +5
    Очень огорчен что штурмовики Вагнера не участвуют теперь в боях против укронацистов.
    Бандеровцы их боятся реально.
    Общее дело пострадало однозначно.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:11
    +4
    ну передали,
    получили-дальше то что?
    где профессионалов взять для этого оружия
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:20
    +5
    То есть снимают с фронта и отправляют в тыл огромное количество танков, пушек, "стрелковки", а так же несколько тысяч наиболее боеспособных бойцов?
    Что, на линии фронта избыток всего этого или генеральному штабу на боевые действия "плевать", главное "растереть и забыть" всю ту головную боль, которую доставляли "вагнеровцы" "арбатскому военному округу"?
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:43
      +5
      То есть снимают с фронта и отправляют в тыл огромное количество танков, пушек, "стрелковки", а так же несколько тысяч наиболее боеспособных бойцов?

      В каком смысле снимают с фронта? Они уже минимум месяц а то и больше как не на фронте.
    2. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 18:48
      +2
      Цитата: Дилетант
      которую доставляли "вагнеровцы" "арбатскому военному округу"?

      Да там не только лампасникам пришлось понервничать, там большая часть "рублёвки", обделалась не на шутку. В большей степени их интересы и защищает власть. Вот они и подсуетились, чтобы подобного не повторилось.
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:26
    +6
    2500 тонн боеприпасов - это те самые снаряды, которых у Вагнеров вот совсем-совсем не было? Или я что-то понял неправильно?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:36
      +3
      Сказать то можно что угодно... Вопрос в том, кому доверять в этой истории...
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: Reindeer
      2500 тонн боеприпасов - это те самые снаряды, которых у Вагнеров вот совсем-совсем не было? Или я что-то понял неправильно?


      2500 тонн каких именно боеприпасов ? В статье не даётся пояснения, какие именно....

      К тому же, по плану Вагнер должны были вернутся в начале августа 2023 года на фронт, и именно под это давали вооружение + боеприпасы.... ну и явно что значительная часть военной техники/оружия осталась с более раннего снабжения ЧВК Вагнер, и отработали они на отлично.

      Так что пытаться тут найти не стыковки, гиблое дело. Тем более опираясь только на информацию МО.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    +2
    Похоже ,моё мнение Вагнер прошёл испытания огнём и медными трубами ,а на славе он споткнулся.Что за истерика была у Пригожина ,что ВС РФ воевать не умеют,что мужики ЛБС коментировали его ,заявления матом.Но дело тут действительно мудрёное.
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 18:43
      +4
      Слава - это и есть медные трубы. И не справился с ними не - Вагнер, а - пахан Жека Питерский и Совет Корешей Вагнера. Вот они и слили всю структуру в унитаз, а не Шойгу с герасимом.
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:45
      +1
      Вагнер прошёл испытания огнём и медными трубами ,а на славе он споткнулся

      "Медные трубы" это и есть слава вообще-то.. А так да, с вашим коментарием согласен.
  8. alexmach
    alexmach Сегодня, 18:45
    -1
    Слава богу. А то были какие-то сумашедшие истории про то что они уже в Белорусии со всем этим.