Президент Польши рассказал о наличии плана НАТО по переброске 100 тысяч солдат в страну

НАТО приняла план, согласно которому, в случае необходимости, в Польшу могут быть переброшены сто тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.В ходе своего выступления по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, транслировавшегося польским телевидением, Дуда уточнил, что в случае, если произойдет нападение на территорию Польши, например, со стороны Белоруссии, для поддержки польской армии будет направлено около ста тысяч военнослужащих альянса для обеспечения обороны. По словам Дуды, эти постулаты были приняты и утверждены руководством альянса в рамках оборонной доктрины.В настоящее время на территории Польши находится контингент из примерно 10 тысяч солдат НАТО, значительную часть которых составляют американские военнослужащие.Ранее сообщалось, что экс-советник главы оборонного ведомства США полковник Макгрегор подчеркнул, что в случае, если Польша введет свои войска на территорию Украины, это поставит под угрозу безопасность НАТО.Американский военный напомнил, что в Польше очень много людей, мечтающих возродить Речь Посполитую, однако, если польская армия войдет на Украину, это станет своеобразным троянским конем для НАТО потому что в этом случае Россия получит право расценивать подобные действия в качестве военной операции НАТО, и это поставит под угрозу безопасность всех стран-членов альянса. Бывший советник главы Пентагона подчеркнул, что НАТО не готова к боевым действиям таких масштабов.