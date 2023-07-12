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Президент Польши рассказал о наличии плана НАТО по переброске 100 тысяч солдат в страну

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Президент Польши рассказал о наличии плана НАТО по переброске 100 тысяч солдат в страну

НАТО приняла план, согласно которому, в случае необходимости, в Польшу могут быть переброшены сто тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.


В ходе своего выступления по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, транслировавшегося польским телевидением, Дуда уточнил, что в случае, если произойдет нападение на территорию Польши, например, со стороны Белоруссии, для поддержки польской армии будет направлено около ста тысяч военнослужащих альянса для обеспечения обороны. По словам Дуды, эти постулаты были приняты и утверждены руководством альянса в рамках оборонной доктрины.

В настоящее время на территории Польши находится контингент из примерно 10 тысяч солдат НАТО, значительную часть которых составляют американские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что экс-советник главы оборонного ведомства США полковник Макгрегор подчеркнул, что в случае, если Польша введет свои войска на территорию Украины, это поставит под угрозу безопасность НАТО.

Американский военный напомнил, что в Польше очень много людей, мечтающих возродить Речь Посполитую, однако, если польская армия войдет на Украину, это станет своеобразным троянским конем для НАТО потому что в этом случае Россия получит право расценивать подобные действия в качестве военной операции НАТО, и это поставит под угрозу безопасность всех стран-членов альянса. Бывший советник главы Пентагона подчеркнул, что НАТО не готова к боевым действиям таких масштабов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Chancellery of the Prime Minister of Poland
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7 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:13
    +5
    Пусть поплотнее набиваются и далеко не расходятся!
    1. ORE
      ORE Сегодня, 18:17
      +3
      Да, да , у наших зеленый свет на применение кассетных боеприпасов.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:20
    +1
    Дуда уточнил, что в случае, если произойдет нападение на территорию Польши, например, со стороны Белоруссии, для поддержки польской армии будет направлено около ста тысяч военнослужащих альянса для обеспечения обороны.

    Сам же Дуда и организует Гляйвитц-2.
    НАТО реально готовится развязать войну против России и Белоруссии.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:30
    +2
    НАм что теперь принимать предложение КНДР по переброске 300тыс? Которое ранее звучало? Покер какой-то fool
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:48
      +1
      Не было никакого предложения. Были фантазии Сладкова, о чем он сам сказал.
  4. osp
    osp Сегодня, 18:30
    +1
    Мечты Польши о присоединении западных областей Украины (а возможно не только их) были давно.
    Особенно в феврале-марте прошлого года.

    Только потом стало ясно, что кончина Украины как государства отложена на неопределенное время.
    Если она вообще теперь состоится.

    А значит американцы никогда не дадут ни полякам , ни румынам брать какие-то части от Украины с целью разделения и ликвидации этого государства.
    Не дадут.
    Потому что американцам очень выгодно держать этот горящий костер на границах России/Белоруссии максимально дольше.
    И щекотать нам нервы.
    По крайне мере пока на Украине есть желающие воевать.
    А все остальное им дадут и не пожалеют.
  5. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:02
    +1
    "Дуда уточнил, что в случае, если произойдет нападение" А вот если не произойдет ? То эти 100 тыс будут все равно на границе. И ответные меры будут приняты, что только приведет к эскалации.Ну это ваше дело , если вам спокойнее спать под прицелом.