Госдеп США отказался предоставить Конгрессу информацию об отстранении от должности спецпосланника по Ирану

Конгресс заслуживает того, чтобы точно знать, почему специальный посланник США в Иране был лишен допуска к секретным данным, затем был отстранен от своей должности, а теперь, согласно новостям , ФБР расследует его.

Неспособность Госдепартамента предоставить информацию об отстранении от должности специального посланника США в Иране Роберта Малли является «неприемлемой». Об этом заявил в минувший вторник председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.Ранее в этом году Малли был отправлен в неоплачиваемый отпуск и лишен допуска к секретным службам, как сообщается, из-за того, что он занимался секретной информацией не должным образом. Государственный департамент передал расследование Малли ФБР, предполагая, что оно может выяснить больше деталей, чем просто неправильное обращение с документами.Ранее в этом месяце, Маккол попросил Государственный департамент предоставить более детальную информацию об отстранении Малли. Однако, ссылаясь на «тщательный и всесторонний процесс Госдепартамента по расследованию, оценке и подтверждению первоначального и постоянного права на доступ к секретной информации», официальный представитель Госдепа США сказал, что не может предоставить документы или информацию о «вопросе допуска персонала».Маккол сказал, что такой ответ «абсолютно неприемлем», поскольку Малли является «человеком, чья миссия состоит в том, чтобы вести переговоры с Исламской Республикой Иран по ядерной сделке — ничего не может быть более серьезным, чем это».— заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.В последний раз Малли давал интервью об Иране 30 мая, то есть примерно в то время, когда его участие в переговорах с Исламской Республикой, за исключением переговоров об освобождении заключенных, прекратилось.Координатор Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк был ведущей фигурой в продвижении новой, урезанной сделки между США и Ираном, в соответствии с которой Тегеран приостановит обогащение урана, но не свернет его, в обмен на что, США снимают санкции. Эту договорённость не планировалось оформлять в письменной форме, чтобы избежать рассмотрения Конгрессом.