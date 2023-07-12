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Военкоры: Командование ВСУ бросило две бригады на американских БМП в атаку на российские позиции у села Работино

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Военкоры: Командование ВСУ бросило две бригады на американских БМП в атаку на российские позиции у села Работино

На Запорожском направлении украинские войска возобновили атаки российских позиций в районе села Работино. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», командование ВСУ бросило две бригады на американских БМП в атаку на наши позиции у села Работино. Речь идет о 65-й и 47-й механизированных бригадах вооруженных сил Украины. В атаках участвуют как бронегруппы, так и пехотные отряды.

Военкоры утверждают, что главной задачей противника на данном участке фронта является прорыв стыка обороны 291-го и 70-го полков ВС РФ в районе села Работино. Ранее украинским боевикам удалось зайти в окопы на этом участке, поэтому теперь они пытаются прорвать фронт.


Однако ВС РФ активно отражают попытки наступательных действий противника. В частности, постоянно работают гаубицы, реактивные системы залпового огня, минометы. Перед военнослужащими ставят задачи по уничтожению как можно большего количества военной техники и личного состава сил противника. Боевые действия на этом отрезке сейчас носят очень ожесточенный характер.

По сообщениям военкоров, ВСУ уже понесли значительные потери от огня российских подразделений. Но и противник старается прикрывать наступление своих бронегрупп и пехоты огнем из минометов и артиллерийских орудий. Минобороны РФ ранее сообщало, что в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Пологовского района Запорожской области армейская авиация ВС РФ нанесла поражение личному составу и военной технике противника, оперировавшим на данном участке фронта.
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9 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:27
    -13
    Поражение нанесли, а в окопы зашли.
    Опять харковская перегруппировка?
    "На той странной войне, названной сво".
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 18:45
      +1
      "в окопы зашли" это не первый раз, такое было.потом Мы обратно. Война однако. Там рельеф непростой, на Ура не получится .
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:29
    +3
    Надо кассетные снаряды с кумулятивными боевыми частями применять. Несколькими снарядами можно колонну накрыть.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 18:46
      +1
      включая вертолеты и самолеты! тоже точно пригодится!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:31
    +2
    Военкоры: Командование ВСУ бросило две бригады на американских БМП в атаку на российские позиции у села Работино
    . Две бригады это не мало, под десятку, если одновременно всеми силами навалятся необходимое количество обороняющихся, тоже не малое, дажи при серьёзной поддержке со стороны всех средств поддержки.
    1. potap6509
      potap6509 Сегодня, 18:44
      -1
      Не знаю за 65,а47 весьма потрепаная бригада, сдесь же писали, якобы от бригады бат остался, хотя тоже не мало, при грамотности применения.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:54
    +1
    А обязательно сообщать в СМИ номера наших частей?
  5. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 18:56
    +2
    Заманили в престрелянный плацдарм и пока не расползлись накрывают артой. Вот так из укропов получают фарш.
    1. grem
      grem Сегодня, 19:05
      0
      Цитата: кот бегемот
      Заманили в престрелянный плацдарм и пока не расползлись накрывают артой. Вот так из укропов получают фарш.

      Накрошили там неплохо под 300 и брони тоже порядочно ..Зеля рвет и мечет ,не взяли его в нату хе хе .