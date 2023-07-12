Военкоры: Командование ВСУ бросило две бригады на американских БМП в атаку на российские позиции у села Работино

На Запорожском направлении украинские войска возобновили атаки российских позиций в районе села Работино. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», командование ВСУ бросило две бригады на американских БМП в атаку на наши позиции у села Работино. Речь идет о 65-й и 47-й механизированных бригадах вооруженных сил Украины. В атаках участвуют как бронегруппы, так и пехотные отряды.
Военкоры утверждают, что главной задачей противника на данном участке фронта является прорыв стыка обороны 291-го и 70-го полков ВС РФ в районе села Работино. Ранее украинским боевикам удалось зайти в окопы на этом участке, поэтому теперь они пытаются прорвать фронт.
Однако ВС РФ активно отражают попытки наступательных действий противника. В частности, постоянно работают гаубицы, реактивные системы залпового огня, минометы. Перед военнослужащими ставят задачи по уничтожению как можно большего количества военной техники и личного состава сил противника. Боевые действия на этом отрезке сейчас носят очень ожесточенный характер.
По сообщениям военкоров, ВСУ уже понесли значительные потери от огня российских подразделений. Но и противник старается прикрывать наступление своих бронегрупп и пехоты огнем из минометов и артиллерийских орудий. Минобороны РФ ранее сообщало, что в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Пологовского района Запорожской области армейская авиация ВС РФ нанесла поражение личному составу и военной технике противника, оперировавшим на данном участке фронта.