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Президент Турции захотел встретиться с главой российского государства для обсуждения ситуации с возвращением Украине военнопленных нацистов

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Президент Турции захотел встретиться с главой российского государства для обсуждения ситуации с возвращением Украине военнопленных нацистов

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему рассчитывает на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в августе этого года. Об этом Эрдоган заявил на брифинге по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.


Как отметил Эрдоган, среди прочих важных вопросов он хочет обсудить с российским лидером ситуацию с возвращением Украине военнопленных нацистов – пятерых командиров запрещенного в РФ террористического формирования «Азов». Напомним, что после визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию они вернулись на родину, хотя, по условиям договоренностей, должны были оставаться в Турции до конца вооруженного конфликта.

Между тем, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что разговор с Эрдоганом пока отсутствует в графике главы российского государства. Не определены и четкие даты проведения встречи двух президентов.

Отметим, что в последние недели Турция сделала ряд явно недружественных по отношению к России шагов, и это не только возвращение пленных боевиков Киеву, но и обещания построить на Украине завод по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, публичная поддержка членства Украины в НАТО, заявление о необходимости завершения конфликта без «территориальных уступок», на условиях Киева.

В то же время, сегодня Эрдоган заявил, что Турция не против выступить в роли посредника в украинском конфликте, если стороны конфликта примут соответствующее решение. Он также выразил надежду на продление зерновой сделки после 17 июля, хотя в Министерстве иностранных дел Российской Федерации ранее отмечали бессмысленность дальнейшего продления зерновой сделки.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 18:32
    +4
    Президент Турции захотел встретиться с главой российского государства для обсуждения ситуации с возвращением Украине военнопленных нацистов

    Раньше надо было, до того как.
    Посмотрим насколько прогнутся наши высшие эшелоны власти, что бы сохранить отношения с султаном. am
    1. grem
      grem Сегодня, 18:39
      0
      Эрдоган я так понял приглашает ВВП в Турцию ? А не ловушка ли это ..Ведь на нашего главу ордер на арест выписан .
      Пора бы щелкнуть по носу этого турецкого султана ..Зерновая сделка ему нужна ,ну ну ..Пора бы порт Одессы раздолбать к чертям турецким И вопрос сразу будет закрыт ! Ведь все понимают ,что сухогрузами вооружение поставляют в усраину ,а это зерно фуражное нафиг никому не нужно и даже Африке ! А султан конечно падла неблагодарная ..Вы нам еще за "байрактары" ответите .
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:47
        +1
        Цитата: grem
        Эрдоган я так понял приглашает ВВП в Турцию ? А не ловушка ли это ..Ведь на нашего главу ордер на арест выписан


        Да кому он нафиг нужен.там своих трепачей и жуликов хватает.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 18:54
          +1
          Это странно.
          Что можно обсудить на этой встрече, что нельзя обсудить по телефону?
          Руководители такого уровня встречаются, когда требуется подписать двусторонние договоры, и то не всегда. А просто что-то обсудить - для этого и поверенного, или посла достаточно.
          Про возврат боевиков вообще достаточно свою версию в СМИ озвучить. Или на сайте правительства выложить
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:09
      0
      Он видимо решил что этого мало и ещё плюнет в лицо великому стратегу лично на камеры
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:34
    +1
    Эрдоган играет свою игру ,понятную пока только ему.И это напрягает,но и не даёт расслабиться.Пока с саммита он везёт в Турцию только прожекты ,а не договора.
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 18:34
    +1
    Пусть в Крым приезжает и встречается....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: dnestr74
      Пусть в Крым приезжает и встречается...

      Точно, Эрдогану нужно, а не Путину -"Сено к лошади не ходит".
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 18:35
    +10
    Не удивлюсь если вялый гарант проглотит все что ему насуют.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 18:39
    +1
    Президент Турции захотел встретиться с главой российского государства для обсуждения ситуации с возвращением Украине военнопленных нацистов

    А зачем? Телефона нет позвонить или никто не стал на звонки отвечать?
    Ну так сам потом за свои деяния и ответишь.
    Один раз спасли, да только напрасно. В ответ только гадости.
    Ничего, ещё отыграемся. angry
  6. olimpiada15
    olimpiada15 Сегодня, 18:41
    +6
    Эрдоган не годится ни в качестве посредника, ни друга, ни партнёра.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:58
      0
      Цитата: olimpiada15
      Эрдоган не годится ни в качестве посредника, ни друга, ни партнёра.

      Но зато годится в качестве - "альбертасшестернёвас".
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:42
    +4
    Вот она настоящая восточная хитрость, нашим болтунам бы поучиться у эрдогаши!
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:43
    -1
    А че там обсуждать... поздно пить боржоми, когда Россия с союзников отвалилась. Дуй в ната обратно, при очередной разноцветной революции мы уже ничего делать не будем - и закончишь как Хуссейн и теперь бидон будет ржать смотря на тебя по телике в петле, как хиллари клинтон
    З.Ы. Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке.... бери ношу по себе чтоб не падать при хотьбе... (с) Брат 1
  9. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 18:44
    +3
    хитрец султан, сначало наплевал кое-кому на плешь, а теперь смотрит утрется или плюнет в ответ, пока 3: 0 в пользу турка
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:45
    +2
    А не логично ,СНАЧАЛА встретится(или хотя бы связаться по телефону),а потом отдавать?Думаю позицию России мало ценят,и наплевали на наши интересы. hi
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 18:58
      +1
      Совсем недавно, полтора года назад если надо было решать какой-нибудь вопрос - Эрдоган бежал на самолёт и летел в Москву, потом решал вопросы просто звонком, а сейчас уже Эрдоган не считает нужным даже ставить в известность. Становится грустно....
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:54
    +2
    Если очередной раз будет продлена так называемая "зерновая сделка", то это будет очередной плевок кому то в лицо. Понятно, что у нас нет ни сил, ни средств, а главное смелости помешать этой "сделке". Только не понятно, зачем надо было щеки надувать, угрожая прикрыть "сделку"?
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:54
    0
    Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему рассчитывает на встречу с президентом Российской Федерации

    Пора бы Эрдогану и совесть поиметь, после таких свинских поступков.
  13. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 18:58
    +2
    сначала делаем,а потом обсуждаем,негодяй конечно....но нашим шакалятам из кремля,знатно вялым поводил
  14. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 19:00
    +1
    А ху ху не хо хо ?
    Эрдоган явно зарвался. Я бы даже трубку не снял после такого хамства.
  15. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 19:10
    0
    Эрдоган, ты не человек слова, ты сам нарушил собственные обязательства. О чем теперь с тобой говорить. Просто завтра у курдов появятся новые ПТРК и ПЗРК, ну и еще куча хороших "девайсов". Ты как тогда запоешь. И зерновую сделку пора прикрыть.Вот и выбирай что тебе дороже.