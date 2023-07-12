Президент Турции захотел встретиться с главой российского государства для обсуждения ситуации с возвращением Украине военнопленных нацистов

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему рассчитывает на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в августе этого года. Об этом Эрдоган заявил на брифинге по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.Как отметил Эрдоган, среди прочих важных вопросов он хочет обсудить с российским лидером ситуацию с возвращением Украине военнопленных нацистов – пятерых командиров запрещенного в РФ террористического формирования «Азов». Напомним, что после визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию они вернулись на родину, хотя, по условиям договоренностей, должны были оставаться в Турции до конца вооруженного конфликта.Между тем, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что разговор с Эрдоганом пока отсутствует в графике главы российского государства. Не определены и четкие даты проведения встречи двух президентов.Отметим, что в последние недели Турция сделала ряд явно недружественных по отношению к России шагов, и это не только возвращение пленных боевиков Киеву, но и обещания построить на Украине завод по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, публичная поддержка членства Украины в НАТО, заявление о необходимости завершения конфликта без «территориальных уступок», на условиях Киева.В то же время, сегодня Эрдоган заявил, что Турция не против выступить в роли посредника в украинском конфликте, если стороны конфликта примут соответствующее решение. Он также выразил надежду на продление зерновой сделки после 17 июля, хотя в Министерстве иностранных дел Российской Федерации ранее отмечали бессмысленность дальнейшего продления зерновой сделки.