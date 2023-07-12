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Президент Турции пообещал продолжить контакты для продления действия зерновой сделки

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Президент Турции пообещал продолжить контакты для продления действия зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить контакты для продления действия так называемой зерновой сделки, по которой с лета прошлого года из подконтрольных Киеву портов на побережье Черного моря на экспорт идет украинский урожай. Такое обещание глава Турции дал своему украинскому коллеге во время недавней встречи в Стамбуле, подразумевая переговоры на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.


Новое заявление на эту тему Эрдоган сделал сегодня в Вильнюсе на пресс-конференции по завершению саммита НАТО:

Черноморская инициатива обеспечила отправку более 33 миллионов тонн зерна. Срок ее действия после нескольких продлений истекает 17 июля, продолжаются переговоры с целью ее продления.


Очередной срок пакетного соглашения между Россией, Украиной и ООН, заключенного при посредничестве турецкого президента 22 июля 2022 года, по вывозу украинского зерна и снятию западных санкций в отношении российского экспорта продовольствия и удобрений, истекает 17 июля. В Москве неоднократно обращали внимание, что данная договоренность в отношении РФ не исполняется, а большая часть украинских зерновых поступает во вполне обеспеченные продовольствием государства, а не в беднейшие страны Африки, как это предполагалось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как странами Запада обязательства по отношению к России не выполняются.

Интерес Анкары к очередному продлению «черноморской инициативы», как еще называют это соглашение, не столько политический, а уж тем более гуманитарный, сколько экономический. Согласно данным Совместного координационного центра в Стамбуле, согласующего движение судов с украинскими зерновыми, на долю Турции приходится от десяти до пятнадцати процентов этих экспортных поставок. Причем Украина сильно демпингует в части определения цен на продовольствие, а в Турции неплохо развита отрасль переработки зерна, которое турецкие предприятия уже с хорошей наценкой в виде муки и другой готовой продукции продают на экспорт.
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19 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 18:45
    +3
    Каких контактов он же обещал обойтись без России. И обеспечить безопасность. Сторговался за сожженый каран, продав свою веру, что теперь?!
    1. grem
      grem Сегодня, 18:50
      +4
      в Турции неплохо развита отрасль переработки зерна, которое турецкие предприятия уже с хорошей наценкой в виде муки и другой готовой продукции продают на экспорт.

      ВРЕТ хитрый лис ...Оружие он продает нацистам сухогрузами и лярды выделяемые сша оседают также в Турции .!
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 18:56
        +1
        Президент Турции пообещал продолжить контакты для продления действия зерновой сделки

        Как говорил мой папа: " гнёт, султан на холодную!" lol
  2. grem
    grem Сегодня, 18:46
    +4
    Хитрый султан ..Я уже устал тут писать ,что вся это зерновая сделка через порт Одессы это поставки сухогрузами вооружения нацисткому режиму !!! Почему ж\д не вывозят все это ? А потому что обратно сухогрузы идут заполненные вооружением и турецким особенно ..А мы все удивляемся откуда у Киева столько оружия ,через Польшу идет ,да но малая часть слишком опасно ..
    А тут один сухогруз и месяц активных боевых действий ..КОГДА РАЗБОМБИМ ПОРТ ОДЕССЫ ? Это же жизни наших солдат и гражданских . angry
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:58
      +1
      Цитата: grem
      КОГДА РАЗБОМБИМ ПОРТ ОДЕССЫ ? Это же жизни наших солдат и гражданских .

      Как достучаться до нашего Генштаба request Хоть-бы попробовали 18 июля.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:06
        +1
        Цитата: Ясная
        Цитата: grem
        КОГДА РАЗБОМБИМ ПОРТ ОДЕССЫ ? Это же жизни наших солдат и гражданских .

        Как достучаться до нашего Генштаба request Хоть-бы попробовали 18 июля.

        Можно конечно, но очевидно не дают Босфор и Дарданеллы winked
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:08
        0
        А чеоо ждать воспмнадцатого?Да прямо сейчас....Хотя ьуда,стучи,не стучи,результата судя по происходящему не будет
  3. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 18:47
    +2
    сколько Путин будет утираться от плевков или действительно его загнали в угол, тогда надо бить первым или совсем заплюют
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:02
      +1
      Цитата: rotkiv04
      сколько Путин будет утираться от плевков или действительно его загнали в угол

      Путин обеспечил Эрдогану победу на переизбрание президентом, теперь Эрдогану наплевать.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:49
    +2
    так нос оттянули
    теперь будут его накручивать в спираль
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:49
    0
    Тут его министр высказался что Турция у нас покупает овощей и фруктов на 800 млн $ и зерна на 2 млрд$ ,с зерном ясно. .А вот что за овощи и фрукты из России ,если говорят что в Турции всё есть,или я с Грецией путаю?
  6. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 18:49
    -1
    Хитрый лис Эрдоган, ты хочешь всё получить от России и в то же время мелко нам пакостишь. Ты уж определись и расставь приоритеты.
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:53
    +6
    Цитата: rotkiv04
    сколько Путин будет утираться от плевков или действительно его загнали в угол, тогда надо бить первым или совсем заплюют


    напомню
    главным козырем апологетов гаранта был
    огромный международный авторитет России в мире, респект и уважуха короче

    щас даже больно смотреть на то что стало
    Ельцин с Примаковым просто глыбами кажутся
    когда Сербию бомбили в 99
    и в аэропорт наши миротворцы заходили
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 19:00
      +2
      Кто между позором и войной выбирает позор, получает и то и другое вместе. request
      Попытка сыграть с жуликом Эрдоганом в честную игру закончилась для ВВП позором.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:03
        0
        Да больше похоже, что ему предлагают позор или войну, а он просит и того, и другого, да побольше!
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:00
    +1
    Цитата: grem
    Хитрый султан .

    Цитата: grem
    Хитрый султан .

    Не хитрый султан.А политик действующий во блага страны.А наши уже привыкли,что угождают чужим,а их потом "обманывают". wassat wassat
  9. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 19:07
    0
    Цитата: carpenter
    Цитата: rotkiv04
    сколько Путин будет утираться от плевков или действительно его загнали в угол

    Путин обеспечил Эрдогану победу на переизбрание президентом, теперь Эрдогану наплевать.

    вы,правы,это он очень хорошо показал с азовцами
  10. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 19:07
    0
    Хм, тут мне на глаза попалась статья ( https://dzen.ru/a/ZK2HsfW52AeG-NsU ) - главное оттуда:

    О том, как сильно Россию кинули на зерновой сделке заявляют только Путин, Лавров, ФСБ, Совет Безопасности… На самом деле, с первого месяца РФ постепенно сокращала пропускную способность зернового коридора. С июня Россия вообще не пропускает суда в украинские порты. И до 17 июля (конец зерновой сделки) не принимают заявки на транзит. СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ С МАЯ!


    Так это или нет - не могу сказать, не мониторил маринтраффик. Верить конечно хочется, но именно поэтому-то верить и нельзя...
  11. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:08
    0
    Индусы в 1971 году показали как вести себя с неприятельскими коридорами:

    В 23:00 «Нипат» вышел на дистанцию удара по своим целям, и выпустил по одной ракете в каждую: в транспорт «Венус Челленджер» и эскортирующий его эсминец «Шах Джахан». Транспорт, который, как впоследствии оказалось по индийским данным, вёз боеприпасы, направленные с американских складов в Сайгоне в порядке военной помощи США Пакистану, немедленно взорвался и затонул примерно в 26 милях от порта. Эсминец, сильно повреждённый попаданием, был полностью выведен из строя и впоследствии списан как неремонтопригодный.

    И ничего им за это не было! Потом ещё и британский транспорт вместе с лендлизным оружием взорвали в порту Карачи, минуснув капитана, и им за это тоже ничего не было!