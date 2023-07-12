Президент Турции пообещал продолжить контакты для продления действия зерновой сделки

Черноморская инициатива обеспечила отправку более 33 миллионов тонн зерна. Срок ее действия после нескольких продлений истекает 17 июля, продолжаются переговоры с целью ее продления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить контакты для продления действия так называемой зерновой сделки, по которой с лета прошлого года из подконтрольных Киеву портов на побережье Черного моря на экспорт идет украинский урожай. Такое обещание глава Турции дал своему украинскому коллеге во время недавней встречи в Стамбуле, подразумевая переговоры на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.Новое заявление на эту тему Эрдоган сделал сегодня в Вильнюсе на пресс-конференции по завершению саммита НАТО:Очередной срок пакетного соглашения между Россией, Украиной и ООН, заключенного при посредничестве турецкого президента 22 июля 2022 года, по вывозу украинского зерна и снятию западных санкций в отношении российского экспорта продовольствия и удобрений, истекает 17 июля. В Москве неоднократно обращали внимание, что данная договоренность в отношении РФ не исполняется, а большая часть украинских зерновых поступает во вполне обеспеченные продовольствием государства, а не в беднейшие страны Африки, как это предполагалось.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как странами Запада обязательства по отношению к России не выполняются.Интерес Анкары к очередному продлению «черноморской инициативы», как еще называют это соглашение, не столько политический, а уж тем более гуманитарный, сколько экономический. Согласно данным Совместного координационного центра в Стамбуле, согласующего движение судов с украинскими зерновыми, на долю Турции приходится от десяти до пятнадцати процентов этих экспортных поставок. Причем Украина сильно демпингует в части определения цен на продовольствие, а в Турции неплохо развита отрасль переработки зерна, которое турецкие предприятия уже с хорошей наценкой в виде муки и другой готовой продукции продают на экспорт.