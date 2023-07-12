«Нас беспокоит возможность захвата Leopard 2»: генерал бундесвера оценил применение немецких танков ВСУ

ВСУ ведут контрнаступление с использованием ОБТ и бронемашин из Германии, атакуя усиленную российскую оборону, защищенную минными полями и артиллерией. ВС РФ также имеют превосходство в воздухе

Уничтожение западных ОБТ российскими войсками снова вызвало споры о преимуществах поставок оружия на Украину. Хотя с самого начала было ясно, что танки не решат всё в войне, а лишь окажут на её ход мощное влияние.

Они могут обрушиться на врага благодаря броневой защите, огневой мощи, мобильности, которые в совокупности обеспечивают жесткий удар по неприятелю. Необходимо, чтобы экипажи и командование могли использовать танки таким образом, чтобы их техническое превосходство могло трансформироваться также в тактическое превосходство.

Мы имеем полосу минного заграждения, которую установила российская оборона. Нет практически и метра, где бы я мог свободно маневрировать техникой, где нет мин и где не поставлены противотанковые заграждения.

Война полна рисков. Экипажам приходится бросать танки в случае их уничтожения. Но не надо бояться [технологического] шпионажа, это обычное дело. Нас беспокоит возможность захвата ОБТ, этого нужно избегать, но ясно, что это произойдет.

Украине придется воевать с численно превосходящим противником меньшим количеством людей и техники до тех пор, пока российские войска не будут окончательно вытеснены с территории страны. Этому должно помочь предоставление превосходного оборудования