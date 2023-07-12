Военное обозрение
Войти Регистрация

«Нас беспокоит возможность захвата Leopard 2»: генерал бундесвера оценил применение немецких танков ВСУ

23
«Нас беспокоит возможность захвата Leopard 2»: генерал бундесвера оценил применение немецких танков ВСУ

В «цивилизованном мире» продолжают верить в преимущества западной техники над российскими изделиями, несмотря на то, что она так и не стала для ВСУ панацеей, способной расправиться с ВС РФ.


ВСУ ведут контрнаступление с использованием ОБТ и бронемашин из Германии, атакуя усиленную российскую оборону, защищенную минными полями и артиллерией. ВС РФ также имеют превосходство в воздухе

- говорится на сайте Минобороны ФРГ.

Практику применения немецких ОБТ Leopard 2 оценил в этих условиях бригадный генерал Бьорн Шульц, возглавляющий школу бронетанковых войск бундесвера с 2022 года:

Уничтожение западных ОБТ российскими войсками снова вызвало споры о преимуществах поставок оружия на Украину. Хотя с самого начала было ясно, что танки не решат всё в войне, а лишь окажут на её ход мощное влияние.

С его слов, Leopard 2A6 «технически превосходят свои аналоги из России»:

Они могут обрушиться на врага благодаря броневой защите, огневой мощи, мобильности, которые в совокупности обеспечивают жесткий удар по неприятелю. Необходимо, чтобы экипажи и командование могли использовать танки таким образом, чтобы их техническое превосходство могло трансформироваться также в тактическое превосходство.

Как он пояснил, ОБТ не могут сражаться в одиночку, а должны взаимодействовать с пехотой, артиллерией, авиацией и другими силами, так как войну можно выиграть только в общевойсковой схватке.

Со слов генерала, важную роль перед атакой на русские позиции играет разведка. Без четкого представления ситуации на поле боя можно проиграть:

Мы имеем полосу минного заграждения, которую установила российская оборона. Нет практически и метра, где бы я мог свободно маневрировать техникой, где нет мин и где не поставлены противотанковые заграждения.



Как отметил Шульц, при этом заграждения устанавливаются ВС РФ скрытно, обойти минные поля крайне сложно: ВСУ имеют дело с «жутко широкими и длинными минными поясами». Однако Leopard 2A6 сконструирован таким образом, что в случае подрыва экипажу наносится «мало вреда, в идеале вообще ничего».

Генерал пояснил, что также трудно защищаться от атак дронов с воздуха. Для противодействия атакам БПЛА необходимо двигаться в разомкнутом строю или используя укрытия. Однако прятаться негде, так как «некоторые лесные массивы вообще больше не существуют». Поэтому важно замаскировать машины, хотя бы в качестве импровизированного решения, чтобы их было не так просто обнаружить.
Шульц не исключает того, что Россия захватит западные танки. В том числе Leopard 2, и изучит их:

Война полна рисков. Экипажам приходится бросать танки в случае их уничтожения. Но не надо бояться [технологического] шпионажа, это обычное дело. Нас беспокоит возможность захвата ОБТ, этого нужно избегать, но ясно, что это произойдет.

Как считает генерал, для нужд ВСУ необходимо отправлять дополнительные вооружения с Запада. Новые высокотехнологичные системы позволят выстоять против соперника, которого не получается сломить.

Украине придется воевать с численно превосходящим противником меньшим количеством людей и техники до тех пор, пока российские войска не будут окончательно вытеснены с территории страны. Этому должно помочь предоставление превосходного оборудования

- делает вывод немецкий генерал.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:12
    +10
    Россия воюет не по правилам. Ишь какая,мин понаставила. У меня чувство дежа вю. Где-то это кто то из фрицев говорил в отечественную
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 21:18
      +2
      Цитата: Dizel200
      Где-то это кто то из фрицев говорил в отечественную

      Это Наполеон жаловался.
    2. grem
      grem Сегодня, 21:20
      +3
      Цитата: Dizel200
      Где-то это кто то из фрицев говорил в отечественную

      Говорил и жаловались ..И не только фрицы .
      А вообще танки эти нам нужны для коллекции ..Поставим их перед посольством Германии и США ..Да еще рядом можно гробы наемников тоже Пусть воняют !!! Типо забирайте ..
      Цитата: Dizel200
      Россия воюет не по правилам. Ишь какая,мин понаставила. У меня чувство дежа вю

      Фридрих говорил еще давно ..
      "Я знаю 100 способов как выманить Русского медведя из берлоги ,но не знаю ни одного способа ,как его загнать обратно !!!!!"
      Что то подобное сейчас и происходит
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 21:18
    -1
    Блин. Украинские офицеры которые изучали трофейные Т-90М и сравнивали их с Лео-2А6, утверждают что единственное преаосходство у немца это СУО и связь. В пррнципе и с тем и с другим РФ вполне себе знакома, так как проводила интеграцию аналогов на индийские танки, при различных модернизациях. И главная проблема это не конструирование , а технология массового производства этих систем.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 21:35
      0
      Совсогласен! К тому же бюргерам стоит озадачиться вопросом: а кто это дал укропам команду погнать вперёд на минные поля самые последние модификации Леопардов???? нафига??? уж не янки ли приказали своим холопам так резко обгадить реноме немецкой бронетехники? Ну чтобы все покупали только американскую?
      1. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 21:49
        +1
        Просто укры поверили в неуязвимость новейших моделей Лео. Как немцы на Курской дуге в Пантеры и Фердинанды. Ну и ещё подумали, что русские этих кошек испугаются и побегут.
        1. grem
          grem Сегодня, 21:57
          0
          Цитата: Старый танкист
          Просто укры поверили в неуязвимость новейших моделей Лео. Как немцы на Курской дуге в Пантеры и Фердинанды. Ну и ещё подумали, что русские этих кошек испугаются и побегут.

          Это ближе к инстине и еще натовские таблетки свою роль сыграли ..
          А теперь тех кто на натовской броне считают смертниками ..Там охота на них страшная ,если увидят вызывают все что можно и мочат мочат ,чтобы потом трофей был Экипаж добивают сразу и с удовольствием
          Лепс говорят лям заплатил солдату подбивавшего кошака !
          Горят они ярко !!!!
  3. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 21:19
    +1
    Однако Leopard 2A6 сконструирован таким образом, что в случае подрыва экипажу наносится «мало вреда, в идеале вообще ничего».


    пусть без танка в атаку бегут........... По минным полям.
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 21:50
      0
      Сейчас они именно так и делают. Причём вприпрыжку laughing
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:19
    +2
    Назначить Шульца в танковый батальон ВСУ - генерал инструктором.После первого боя он завоет: Русские фанатики воют не по инструкциям,я бы их победил- но тут вмешалась русская грязь, русские называют это чернозём.Страшно опасная штука и этот проклятый дождь.Погода в России всегда на стороне русских .Дед рассказывал про генерала Мороза - тот вообще варвар ,не хотелось бы с ним встречаться.
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 21:32
      0
      Я боюсь, что "русских фанатиков" он вообще не увидит и "уйдет в Валгаллу" от ВОГа, сброшенного с кустарного дрона, в полевой КП...
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:34
      +2
      Меня всегда умиляли мемуары нацистских генералов - типа мы наступали-наступали, и вдруг ты надо же, в ноябре в России ударили морозы и пошёл снег... Какая подлость со стороны Советов. Ну кто мог такого ожидать?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:40
        0
        Ага со стороны немцев зима мороз ,лютый ветер и -40.Со стороны русских солнце и - 20.
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:19
    +4
    Они могут обрушиться на врага благодаря броневой защите, огневой мощи

    Скажите ему кто-нибудь, что многие Лео даже не успели выстрелить до того, как были сожжены yes
  6. Комментарий был удален.
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:22
    0
    немцы — крупнейшие разжигатели войны в Европе.
    Немец, решивший, что немецкие танки идут на восток Украины, полный идиот!
    Захваченные немецкие танки должны стоять на Красной площади, с цветами и со свастикой. И плакат С уважением из России.
    А немцы опять в своей парадной роли, грабят и воруют!
    Немецкая таможня или грабители угоняют машины у русских отдыхающих!
    Немцы говорят, что частные автомобили, введенные санкциями, также запрещены, также для транзита!
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 21:38
      +1
      Не соглашусь: немцы пушечное мясо любой войны в Европе, а разжигатели, последние лет 500, как правило, за морем большим или маленьким.
      Ни одна Европейская война немцам не принесла никаких выгод....
      ИМХО hi
      1. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 21:54
        0
        Ни одна Европейская война немцам не принесла никаких выгод....

        Как минимум к франко-прусской это высказывание не относится точно.
  8. Третий район
    Третий район Сегодня, 21:22
    0
    Нас беспокоит возможность захвата Leopard 2»: генерал бундесвера оценил применение немецких танков ВСУ

    Так вроде бы уже говорили , что наши ребята захватили Леопарда. Или это опять не точно.
  9. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 21:24
    0
    Как он пояснил, ОБТ не могут сражаться в одиночку, а должны взаимодействовать с пехотой, артиллерией, авиацией и другими силами,


    Ну то есть Лео нужно хорошее сопровождение, охрана и поля свободные от мин. sad
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 21:36
      0
      и авиаподдержку....и артподдержку....и отсутствие ПТРК и РПГ...и желательно врага без гранат.....и чтобы рвов не было...и ежей...и заправку на трассе с кофе.
  10. инженер74
    инженер74 Сегодня, 21:28
    +1
    Мы имеем полосу минного заграждения, которую установила российская оборона. Нет практически и метра, где бы я мог свободно маневрировать техникой, где нет мин и где не поставлены противотанковые заграждения.

    А про противотанковые средства, танки противника, ВВС и ядерное оружие он вообще слышал? recourse
    ИМХО: При Гитлере его бы расстреляли winked
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 21:33
    +2
    Скажите Шульцу что уже есть целый Лео, перебитую гуслю мы подлатали и скоро танк будет в экспозиции захваченной техники!
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:49
    0
    Единственно приемлемое состояние немца для русского,в случае войны.