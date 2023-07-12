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Эрдоган после саммита НАТО выразил уверенность в том, что Турция приобретет истребители F-16 у США

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Эрдоган после саммита НАТО выразил уверенность в том, что Турция приобретет истребители F-16 у США

На полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Белого дома Джо Байденом. По итогам встречи Эрдоган сделал довольно позитивный для Турции прогноз по военному сотрудничеству с Вашингтоном.


Президент Турции выразил уверенность в том, что Турция без проблем приобретет истребители F-16 у США. Он поднял данный вопрос на встрече с Байденом, отметив, что в Анкаре рассчитывают преодолеть все препятствия для закупки Турцией самолетов американского производства.

По словам Эрдогана, Байден пообещал ему, что сделает все возможное для обеспечения соответствующей позиции Конгресса США. Но одобрение американским парламентом в данном случае обязательно. Однако, подчеркнул турецкий президент, он надеется на позитивный итог сделки.

Напомним, что Турция уже довольно долго добивается от США разрешения на продажу ей 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации тех самолетов американского производства, которые уже стоят на вооружении турецких военно-воздушных сил.

Между тем, Палата представителей Конгресса США еще год назад, в июле 2022 года, запретила продавать Турции новые истребители F-16 и любые компоненты для их модернизации до тех пор, пока турецкая авиация нарушает границы воздушного пространства Греции.

Ранее Турцию исключили из программы по производству истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но не из-за Греции, а после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Однако теперь у Эрдогана появились возможности давить на США, используя, во-первых, свою позицию по членству в НАТО Швеции, а во-вторых, ситуацию на Украине.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ronnie Macdonald
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5 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:52
    +3
    Узнаю турецкую ментальность...
    вчера Эрдогаша дружил с ВВП, сегодня кинул его пошел дружить с Байденом...обоих поимел как хотел. request ничего личного
    Песков пытается пригасить негатив, но умные люди все понимают и без его слов.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:01
      +3
      Эрдоган после саммита НАТО выразил уверенность

      Что-то сегодня много Эрдогана winked
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:03
        0
        Цитата: Ясная
        Эрдоган после саммита НАТО выразил уверенность

        Что-то сегодня много Эрдогана winked

        "Он с именем этим ложится и с именем этим встает" laughing
        Смеляков "хорошая девочка Лида".
      2. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 19:09
        +1
        Привет Ясная!

        Ну зато зелика меньше laughing
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:10
    0
    А если палата представителей устроит Эрдогану кидняк на доверии ,из за его позиции к Греции и курсам.У палаты представителей такой вид спорта ,прогнуть Эрдогана .К кому он опять побежит?Республиканцы ,однозначно захотят плюшки тот Байдена,за разрешение.