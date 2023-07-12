Эрдоган после саммита НАТО выразил уверенность в том, что Турция приобретет истребители F-16 у США

На полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Белого дома Джо Байденом. По итогам встречи Эрдоган сделал довольно позитивный для Турции прогноз по военному сотрудничеству с Вашингтоном.
Президент Турции выразил уверенность в том, что Турция без проблем приобретет истребители F-16 у США. Он поднял данный вопрос на встрече с Байденом, отметив, что в Анкаре рассчитывают преодолеть все препятствия для закупки Турцией самолетов американского производства.
По словам Эрдогана, Байден пообещал ему, что сделает все возможное для обеспечения соответствующей позиции Конгресса США. Но одобрение американским парламентом в данном случае обязательно. Однако, подчеркнул турецкий президент, он надеется на позитивный итог сделки.
Напомним, что Турция уже довольно долго добивается от США разрешения на продажу ей 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации тех самолетов американского производства, которые уже стоят на вооружении турецких военно-воздушных сил.
Между тем, Палата представителей Конгресса США еще год назад, в июле 2022 года, запретила продавать Турции новые истребители F-16 и любые компоненты для их модернизации до тех пор, пока турецкая авиация нарушает границы воздушного пространства Греции.
Ранее Турцию исключили из программы по производству истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но не из-за Греции, а после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Однако теперь у Эрдогана появились возможности давить на США, используя, во-первых, свою позицию по членству в НАТО Швеции, а во-вторых, ситуацию на Украине.