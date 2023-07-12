Губернатор Белгородской области: Несколько населенных пунктов обстреляли ВСУ, есть пострадавший

В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки

Сегодня несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам главы региона, ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Краснояружском районе Белгородской области. В селе Графовка, отметил Гладков, есть один пострадавший.- рассказал губернатор.По словам Гладкова, сейчас пострадавшего доставили в городскую больницу № 2. Медики оценивают состояние местного жителя как средней степени тяжести.Кроме того, в селе Графовка из-за вражеских обстрелов была повреждена местная линия электропередачи. В населенном пункте Репяховка осколки снарядов, выпущенных украинской артиллерией, повредили кровлю и стены в складском помещении сельскохозяйственного предприятия.Губернатор Гладков сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады, которые устраняют последствия обстрела. Сотрудники администрации проводят подомовой обход для оценки причиненного гражданам ущерба.Украинские формирования продолжают обстреливать приграничные регионы Российской Федерации. Ранее президент РФ Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы обезопасить российские регионы от постоянных обстрелов украинской артиллерии. Кроме того, ВСУ регулярно направляет в прилегающие к украинской границе регионы беспилотные летательные аппараты, пытаясь атаковать инфраструктуру российских областей.