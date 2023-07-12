Вице-спикер Совфеда РФ заявил, что НАТО зачищает «серые зоны» Европы - последние нейтральные государства

НАТО целенаправленно и планомерно пытается зачистить "серые зоны" на территории Европы, к которым относятся независимые и самостоятельные страны, придерживающиеся нейтралитета. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе как минимум дважды было обозначено основное направление дискуссий. Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что после начала российской специальной военной операции на Украине на территории Европы больше не должно оставаться серых зон безопасности.Также, согласно заявлению некого дипломата альянса, цитируемого изданием Financial Times, основной задачей проведения саммита НАТО в Вильнюсе, с которой согласились все члены военного блока, состоит в том, чтобы зачистить оставленные на карте Европы "серые зоны" для того, чтобы ими не могла воспользоваться Россия.НАТО продолжает зачищать "серые зоны" в Европе – нейтральные, независимые и самостоятельные страны. Руководство альянса стремится к устранению любых проявлений нейтральной позиции, а также неготовности принимать участие в конфликтах за интересы Запада.Косачев также напомнил о лицемерной позиции НАТО по отношению к Сербии. В тексте итогового коммюнике саммита в Вильнюсе Сербии посвящается целый абзац, в котором крайне лицемерно отмечается, что укрепление отношений Североатлантического альянса с Белградом принесло бы пользу обеим сторонам. Однако, в документе уточняется, что от ставшей жертвой агрессии Запада Сербии ожидают конструктивного взаимодействия с НАТО.