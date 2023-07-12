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Вице-спикер Совфеда РФ заявил, что НАТО зачищает «серые зоны» Европы - последние нейтральные государства

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Вице-спикер Совфеда РФ заявил, что НАТО зачищает «серые зоны» Европы - последние нейтральные государства

НАТО целенаправленно и планомерно пытается зачистить "серые зоны" на территории Европы, к которым относятся независимые и самостоятельные страны, придерживающиеся нейтралитета. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.


В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе как минимум дважды было обозначено основное направление дискуссий. Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что после начала российской специальной военной операции на Украине на территории Европы больше не должно оставаться серых зон безопасности.

Также, согласно заявлению некого дипломата альянса, цитируемого изданием Financial Times, основной задачей проведения саммита НАТО в Вильнюсе, с которой согласились все члены военного блока, состоит в том, чтобы зачистить оставленные на карте Европы "серые зоны" для того, чтобы ими не могла воспользоваться Россия.

НАТО продолжает зачищать "серые зоны" в Европе – нейтральные, независимые и самостоятельные страны. Руководство альянса стремится к устранению любых проявлений нейтральной позиции, а также неготовности принимать участие в конфликтах за интересы Запада.

Косачев также напомнил о лицемерной позиции НАТО по отношению к Сербии. В тексте итогового коммюнике саммита в Вильнюсе Сербии посвящается целый абзац, в котором крайне лицемерно отмечается, что укрепление отношений Североатлантического альянса с Белградом принесло бы пользу обеим сторонам. Однако, в документе уточняется, что от ставшей жертвой агрессии Запада Сербии ожидают конструктивного взаимодействия с НАТО.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Department of State
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8 комментариев
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  1. gryaznov.igor.
    gryaznov.igor. Сегодня, 19:33
    0
    Да это понятно,всех несогласных с ними в утиль
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:41
    0
    Вице-спикер Совфеда РФ заявил, что НАТО зачищает «серые зоны» Европы - последние нейтральные государства
    Ничего удивительного, в общем то нет.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:06
      0
      Цитата: rocket757
      Ничего удивительного, в общем то нет.

      Империализм, его сущность раскрыл В.И. Ленин перед революцией, в своём труде «Империализм как высшая стадия капитализма». Всё расписано от и до.
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:39
        0
        Teď už se přeměnil ve fašismus, s tím Lenin nepočítal..
        1. Jsem_CZEKO68
          Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:40
          0
          Теперь она превратилась в фашизм, Ленин на это не рассчитывал.
  3. Баюн
    Баюн Сегодня, 20:14
    -1
    Идет принудительно-добровольное самоопределение. Запад - четкий запад, Восток - четкий восток.

    Русь пока мечется в "степях Украины" между "умом и красотой", прекрасно ведая суть, но почему-то "постисниваясь" озвучить ее миру. Русь = СЕВЕР. Ее жители: русские - по ДУХУ. Киевская Русь и Новороссия = Россия.
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 21:06
      0
      Цитата: Баюн

      . Русь = СЕВЕР. Ее жители: русские - по ДУХУ. Киевская Русь и Новороссия = Россия.
      Изначально нельзя было делить Единую Русь на Малую Россию и Великую Россию, а позже и на Белую Россию - первый разрыв Единой Руси изнутри России произошёл после Переяславской рады в 1654г, когда Алексей Михайлович Романов (второй царь из Романовых) в своём титуле написал "...всея Великая и Малыя и Белыя России Самодержец..."
      До Алексея Михайловича Романова, начиная с великого князя Ивана 3 Васильевича в титуле значилось "...Государь всея Руси..."
      Упоминания "Малой" и "Великой" Руси было только в зарубежных источниках начиная с Византии 1347г - для разделения церковных епархий. Упоминания в титуле "князь всея Малыя Руси" происходит в 1335г у князя Галицкого и Волынского Юрий 2 Болеслав.
      Общий смысл рассуждения в том, что Нам самим нужно вытравить из себя разделение Единой Руси на какие-то части - "малая", "белая", "новая"...
      Единая Русь - наша цель и будущие !
      good
  4. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 20:38
    0
    НАТО целенаправленно и планомерно пытается зачистить "серые зоны" на территории Европы, к которым относятся независимые и самостоятельные страны, придерживающиеся нейтралитета. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
    Ну так было нужно не давать им для этого убедительного повода, а грамотно и планомерно работать по всем важным направлениям (чтобы теперь не заниматься бесплодными стенаниями).