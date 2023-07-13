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Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh JLTV

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Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh JLTV

Американская оборонка продолжает собирать основные дивиденды с украинского конфликта. Наиболее обеспеченные страны ЕС (ФРГ, Франция, Италия) компенсируют передачу ВСУ советской техники другими государствами, главным образом из Восточной Европы. Те, в свою очередь, в ходе замены матчасти тратят выданные им средства на закупку продукции ВПК США.


Так, Словакия является донором украинской армии с первых дней конфликта. В частности, по оплачиваемой немецким правительством программе Ringtaush Братислава передала для нужд украинской армии 30 единиц BVP-1 (местная версия БМП-1). Однако это только официальная статистика; многие поставки не отражаются в отчетах. Например, на вооружении ВСУ была «засвечена» машина разведки BPzV Svatava, о передаче которых ничего не сообщалось.

На вырученные от «спонсоров» средства Словакия решила закупить американские бронеавтомобили. Как сообщается в издании Devdiscourse, 12 июля 2023 года Минобороны страны официально объявило о приобретении как минимум 160 легких тактических машин Oshkosh JLTV 4x4. Эта закупка, оцениваемая почти в $190 млн, является, как заявляется, частью усилий по модернизации своих вооруженных сил и направлена на обеспечение их универсальными боевыми машинами.

Из 160 JLTV 110 единиц будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем M153 CROWS, в то время как остальные 50 машин получат обитаемую башню.

Использованы фотографии:
Oshkosh Defense
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11 комментариев
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  1. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:52
    +1
    Американская оборонка продолжает собирать основные дивиденды с украинского конфликта. Наиболее обеспеченные страны ЕС (ФРГ, Франция, Италия) компенсируют передачу ВСУ советской техники другими государствами, главным образом из Восточной Европы. Те, в свою очередь, в ходе замены матчасти тратят выданные им средства на закупку продукции ВПК США.
    Кому война, а кому мать родна.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:53
    +2
    Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh JLTV
    . Прикольно! А гейропейская военная промышленность алесс капут??? Все дорого и ещё дороже!
    Янки МАЛАСЫ, обдирают гейропу до костей и это ПРАВИЛЬНО!
    Хотя, превращение гейропы в халифат, как то не вдохновляет...
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 08:54
    +2
    Молодцы словаки, за счёт Украины поменяли старые БМП на новые МРАПы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:56
      +3
      Словаки ещё не сталкивались с обслуживанием и ремонтом этих аппаратов - вот когда ценник увидят на диагностику, расходники, запчасти и работы, тогда возможно и поймут что не всё так шоколадно....
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:03
        0
        с обслуживанием и ремонтом этих аппаратов - вот когда ценник увидят, тогда возможно и поймут
        ...ну это если в случае если Трамп вернётся...у него опыт есть нагибания партнёров на равные доли...а так натовские гейшестёрки питаются от общака натовского на халяву
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:58
      +3
      А как "молодцы"амерзцы!ВПК США апплодирует стоя!
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:55
    0
    Из 160 JLTV 110 единиц будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем M153 CROWS, в то время как остальные 50 машин получат обитаемую башню.
    Для грунтов Словакии пойдет, но когда настанет очередь поставлять и эти БА на Украину, будет смешно. feel
    1. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 09:23
      0
      Их Словакам поставят дай бог года через два/три
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:58
    -2
    Поменяли технику на американскую и кому выгодна эта утилизация техники и укрофауны?
  6. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:02
    0
    Интересно реально ли заполучить такую машину? Подбитых то на Донбассе полно. Добыть в более или менее приличном состоянии и востановить. Потом телок у клуба на них снимать самое оно...
  7. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 09:29
    0
    Минобороны страны официально объявило о приобретении как минимум 160 легких тактических машин Oshkosh JLTV 4x4. Эта закупка, оцениваемая почти в $190 млн
    это получается по 1 187,500 $ за броневик belay интересно сколько стоит наш К4386 «Тайфун-ВДВ» с модулем "Спица"