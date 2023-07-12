Президент Украины Зеленский заявил о незаинтересованности в размещении в стране польских войск

Вопрос о размещении у нас польских войск никто не поднимает. В этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы

В настоящее время нет необходимости для присутствия на территории Украины иностранных вооруженных сил. Об этом заявил на брифинге в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский.Глава киевского режима прокомментировал ранее озвученную в Польше инициативу местных политиков по размещению на Украине польского «миротворческого» контингента. Зеленский такое предложение отверг.- отметил Зеленский.По утверждению украинского президента, украинской армии вполне достаточно для выполнения боевых задач. Но вопрос заключается в наличии у ВСУ конкретных видов вооружений. Если этот вопрос будет решен, считает Зеленский, то никаких проблем в сфере обороны у Киева вообще не будет.Понятно, что у киевского режима есть все основания с тревогой относиться к предложениям по размещению иностранных войск, особенно если речь идет о польской армии. В Варшаве никогда не скрывали, что имеют определенные виды на ряд западных регионов Украины, прежде всего на город Львов, который поляки считают исторически своим.Естественно, не забывают в Польше и о преступлениях украинских националистов против поляков на Волыни. Поэтому современные заигрывания Варшавы с Киевом настолько неискренни, что это прекрасно должны понимать и представители действующих украинских властей. Появление польских войск на западе Украины создало бы все условия для последующего отторжения этих территорий от страны.