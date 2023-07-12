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Президент Украины Зеленский заявил о незаинтересованности в размещении в стране польских войск

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Президент Украины Зеленский заявил о незаинтересованности в размещении в стране польских войск

В настоящее время нет необходимости для присутствия на территории Украины иностранных вооруженных сил. Об этом заявил на брифинге в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский.


Глава киевского режима прокомментировал ранее озвученную в Польше инициативу местных политиков по размещению на Украине польского «миротворческого» контингента. Зеленский такое предложение отверг.

Вопрос о размещении у нас польских войск никто не поднимает. В этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы

- отметил Зеленский.

По утверждению украинского президента, украинской армии вполне достаточно для выполнения боевых задач. Но вопрос заключается в наличии у ВСУ конкретных видов вооружений. Если этот вопрос будет решен, считает Зеленский, то никаких проблем в сфере обороны у Киева вообще не будет.

Понятно, что у киевского режима есть все основания с тревогой относиться к предложениям по размещению иностранных войск, особенно если речь идет о польской армии. В Варшаве никогда не скрывали, что имеют определенные виды на ряд западных регионов Украины, прежде всего на город Львов, который поляки считают исторически своим.

Естественно, не забывают в Польше и о преступлениях украинских националистов против поляков на Волыни. Поэтому современные заигрывания Варшавы с Киевом настолько неискренни, что это прекрасно должны понимать и представители действующих украинских властей. Появление польских войск на западе Украины создало бы все условия для последующего отторжения этих территорий от страны.
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22 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:39
    +2
    Президент Украины Зеленский заявил о незаинтересованности в размещении в стране польских войск
    . Странная тема... а кто заинтересован в присутствии таких помоЧников на своей территории???
    1. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Сегодня, 20:21
      +3
      В случае с 404й, их никто спрашивать не станет. Дяди решат и поставят наркошу перед фактом.
      Да и опять же, смотря каких "помочников". Если завтра Зеле укажут разместить у себя пару бригад англо-американских, он бы им еще и на пианино сыграл. А в случае с Польшей, тут как бы очень не двусмысленный намек с претензиями на Львов...
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:42
    +7
    КАК! Так с Дудой обнимался-целовался, такой докУмент подписали "о правах поляков на Украине", а теперь назад? Неужто что-то дошло до жирафа?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:01
      +6
      Просто Зеленский понимает, что если поляки введут свои войска на западную Украину, то необходимость в существовании самого Зеленского отпадет. А он ещё надеется пожить.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:33
      +4
      Цитата: Егоза
      Неужто что-то дошло до жирафа?

      Дошло после саммита, Зеля понял, что запад на стороне Польши. Отберут Западную Украину, создадут марионеточное государство под эгидой Польши, примут его в НАТО, а Зеленский уже не нужен, как битая карта.
      Хорошо если живым оставят, но смотря фото Зели на саммите, у него лицо отверженного человека, который все потерял.
    3. grem
      grem Сегодня, 20:49
      0
      Цитата: Егоза
      КАК! Так с Дудой обнимался-целовался, такой докУмент подписали "о правах поляков на Украине", а теперь назад? Неужто что-то дошло до жирафа?

      Нет Елена ! Это просто злобное и от безнадеги ..А Зе все подписал с польшой . И в случае чего он готов сдать ВСЕ им Но тут один ньюанс "Вагнер" ушел в Белоруссию и там серьезная группировка формируется ,этакие мобильные группы опытных бойцов ,готовых рвануть на перерез наглым шакалам европы
      Это мое мнение ! Зеленский по ходу уже ВСЕ ..Это конец
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:45
    0
    Столько эндоргана было, а тут опять зеля под наркатой, кисло молочное лицо....
    Дайте обратно эндоргана! А еще лучше ВВП в хорошем плане.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:46
    +4
    Уже никто не будет спрашивать украинцев. Тем более, когда вооружений у них не хватает. Поляки перекроют поставки на недельку и смогут маршем заходить через границу.
  5. максим1987
    максим1987 Сегодня, 19:48
    +3
    скажут надо, не только польские войска разместишь, но и кое-что, у Дуды, кое-где у себя разместишь....Клоун. fool
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:53
    +2
    Поляки бы выступили мотивированным загранотрядом ,все -бы они вернулись домой миллионерами,а некоторые мультимиллионерами.С гаремами..
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:53
    +1
    Руки прочь от Польши! Польскую армию, необходимо ввести, в три области Западной Украины, для обеспечения безопасности местного населения и прекращения призыва граждан в ВСУ. Кроме того, ввести контингент бывших панов, обеспечить законный возврат принадлежащего им ранее, имущества.
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:59
    +6
    Он не заинтересован. Совсем глупый?
    Кто ж тебя спрашивать будет? Когда попёр на Крым и Донбасс о чём думал?
    Артист - одно слово.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:47
      0
      Цитата: Аркадий007
      Кто ж тебя спрашивать будет? Когда попёр на Крым и Донбасс о чём думал?

      Цитата: Аркадий007
      Кто ж тебя спрашивать будет? Когда попёр на Крым и Донбасс о чём думал?

      Думал сколько миллионов долларов получит себе в карман.
    2. grem
      grem Сегодня, 20:55
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Артист - одно слово.

      Последняя его роль роковая и кровавая ..Нажил на крови миллиарды и зачем они ему теперь ..Ведь даже если сбежит ,то охота за ним будет и не России ..
      Донбасс мстить будет за детей и семьи убитые им по приказу
      Алея Англелов на Донбассе ,ждет отомщения ! hi
  9. Балу
    Балу Сегодня, 20:10
    +2
    Глава киевского режима прокомментировал ранее озвученную в Польше инициативу местных политиков по размещению на Украине польского «миротворческого» контингента. Зеленский такое предложение отверг.
    Вопрос о размещении у нас польских войск никто не поднимает. В этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы
    - отметил Зеленский.
    Зюзя обиделся, что его не пригласили даже фотографироваться видимо дресс код не прошел. Зато ясно дали понять: продолжайте умирать за интересы Запада и его ВПК , а НАТО вам поможет. wassat
    1. grem
      grem Сегодня, 21:03
      +1
      Цитата: Балу
      Зюзя обиделся, что его не пригласили даже фотографироваться видимо дресс код не прошел. Зато ясно дали понять: продолжайте умирать за интересы Запада и его ВПК , а НАТО вам поможет.

      Все так ..Это конец ! Столько крови пролито и чтобы вот так кинуть ..
      Думаю сейчас Зе нюхает порошок и нервно думает что делать куда бежать и где спрятаться срочно ..А позади его стоят охрана из Ми-6 и ЦРУ с автоматами ,держа палец на курке .Страх у него идет из генов его предков .
      Такая подстава !!!!!
  10. Roust
    Roust Сегодня, 20:12
    +3
    Так кто ж его будет спрашивать!? Он же - клоун! Не так давно за роялем стоял.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:52
      +2
      Цитата: Roust
      Так кто ж его будет спрашивать!? Он же - клоун! Не так давно за роялем стоял.

      "Жалко" Зелю, хороший был клоун, но не с той компашкой связался, еврейская жадность, мальца подвела.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:25
    +2
    Появление польских войск на западе Украины создало бы все условия для последующего отторжения этих территорий от страны.

    А это уже не Зеленскому решать, что хозяин порешит, то и будет. На перемогу Украины уже никто не рассчитывает, так что карта выпадает Польше, у нее сейчас козыри.
  12. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 20:29
    +2
    Зеля, тебя никто и спрашивать то не будет, просто поставят перед фактом и всё.
  13. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:38
    0
    А кто клоуна спрашивать будет, особенно если речь касается кресов?
  14. Балу
    Балу Сегодня, 21:47
    0
    Цитата: Ru_Na
    Зеля, тебя никто и спрашивать то не будет, просто поставят перед фактом и всё.

    А если что, все конфискуют, и бабосы, и недвижимость, все что наворовал, как у наших олигархов. Правда почему-то чубайса не тронули. Правда он фамилию сменил, получая гражданство израиля. Так что Зюзе уйти красиво из этого цирка с конями не удастся. Если только его охрана не грохнет, свалив на русских.