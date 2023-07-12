Американский военный эксперт: Украина как национальное государство не будет членом блока никогда

Западную часть поглотит Польша, которая уже состоит в альянсе. Но Украина как национальное государство не будет членом блока никогда

Украина не будет принята в состав Североатлантического альянса, но ее отдельные части определенный шанс на вхождение в состав НАТО имеют. Об этом на канале US Tour of Duty рассказал американский военный эксперт Скотт Риттер – бывший офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США.Как отметил Риттер, после завершения текущего вооруженного конфликта Украина неминуемо будет «разорвана на части». В этом случае у отдельных частей страны будет шанс войти в состав Североатлантического альянса, но лишь при их аннексии Польшей, которая и так состоит в НАТО.- подчеркнул американский военный эксперт.Таким образом, Риттер рисует весьма неблагоприятное будущее для Украины. И он в этом прогнозе не одинок. Многие западные аналитики считают, что в конфликте в любом случае одержит победу Россия, при этом Киев может лишиться не только тех территорий, которые сейчас находятся в составе РФ, но и других земель, которые на данный момент все еще контролируются украинским режимом.На прошедшем в Вильнюсе 11-12 июля саммите НАТО Украину так и не стали официально приглашать в состав Североатлантического альянса. Более того, ей в очередной раз дали понять, что сейчас принимать в состав НАТО страну не собираются. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что самое главное – выполнять необходимые для членства в альянсе условия, которым Украина пока не во всем соответствует.