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Американский военный эксперт: Украина как национальное государство не будет членом блока никогда

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Американский военный эксперт: Украина как национальное государство не будет членом блока никогда

Украина не будет принята в состав Североатлантического альянса, но ее отдельные части определенный шанс на вхождение в состав НАТО имеют. Об этом на канале US Tour of Duty рассказал американский военный эксперт Скотт Риттер – бывший офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США.


Как отметил Риттер, после завершения текущего вооруженного конфликта Украина неминуемо будет «разорвана на части». В этом случае у отдельных частей страны будет шанс войти в состав Североатлантического альянса, но лишь при их аннексии Польшей, которая и так состоит в НАТО.

Западную часть поглотит Польша, которая уже состоит в альянсе. Но Украина как национальное государство не будет членом блока никогда

- подчеркнул американский военный эксперт.

Таким образом, Риттер рисует весьма неблагоприятное будущее для Украины. И он в этом прогнозе не одинок. Многие западные аналитики считают, что в конфликте в любом случае одержит победу Россия, при этом Киев может лишиться не только тех территорий, которые сейчас находятся в составе РФ, но и других земель, которые на данный момент все еще контролируются украинским режимом.

На прошедшем в Вильнюсе 11-12 июля саммите НАТО Украину так и не стали официально приглашать в состав Североатлантического альянса. Более того, ей в очередной раз дали понять, что сейчас принимать в состав НАТО страну не собираются. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что самое главное – выполнять необходимые для членства в альянсе условия, которым Украина пока не во всем соответствует.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SFJZ13. Opening ceremony for Ex STEADFAST JAZZ
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13 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:52
    +1
    Все... красная линия. Признали, что сколько будет освобождено - будет в составе России. 2-е... До мирняка в нату и принять не смогут. ТАк что можно до польши дойти.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:52
    +6
    Так,Риттер выскадался.А что скажет мистер Макгрегор?И коода сбывались вообще предсказания этих господ?Лично мое мнение таково-если мы не добьем этв г н д у украинствующую,государство-террорист,то он будут в НАТО обязательно.
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Сегодня, 20:27
      0
      Добивать уже окончательно надо. Зеля уже не знает как вылизать у хозяев: "Мне кажется, мы всегда были благодарны Соединенному Королевству, премьер-министру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще мы должны быть благодарны? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично"
      Какой позор на весь мир, такое унизительное унижение.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:56
    +5
    Опять этого фрика публикуют, как буд-то он что то из себя представляет. Это как на Яшу Кедми ссылаться.
    1. Frettaskyrandi
      Frettaskyrandi Сегодня, 20:26
      +1
      Опять этого фрика публикуют, как буд-то он что то из себя представляет. Это как на Яшу Кедми ссылаться.

      А что может написать "эксперт", который в мае этого года гастролировал по городам России с презентацией книги "Разоружение во время перестройки"? Вот он гонорар и отрабатывает. Кстати, в США как он больше известен тем, что , дважды привлекался к ответственности за совращение несовершеннолетних.
      Мнение такого "авторитета", конечно, заслуживает публикации.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: Арон Заави
      Это как на Яшу Кедми ссылаться.

      Ну Яша ещё орёл, даже изредка дело говорит.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:01
    0
    А я верю в предсказание мольфара Нечая, сделанное аж в 2014 году
    Нечай сказал, что государства такого (Украина) не будет, а народы населяющие его разбредутся по иным странам и наконец обретут покой.
    Сказал, что не нужно жалеть о гниющем трупе (это его дословное выражение, только переведенное на русский язык).
    И еще сказал, что эти земли пропитаются трупным запахом, и еще долго народ будет помнить его, со страхом рассказывая своим потомкам о погибшей стране, в которой один народ, не помнящий родства, решил покорить другой. Тот, от которого сам пошел.
    Нечай называл руссов древнейшим народом планеты, от которого пошли многие иные народы мира и утверждал, что нет такого, в котором бы не текла славянская кровь.
    Привожу его слова, сказанные для корреспондента ТВ. Желающие сами найдут это интервью, на гуцульском наречии и могут послушать его.

    корреспондент: … то есть перспектива у нас не радужная? У этой цивилизации.
    Михайло Нечай: Нет, нет мы идём вниз, наш генофонд вымирает.
    корреспондент: Только Украина?
    Михайло Нечай: И Украина. Закарпатская Украина будет мадьярам и чехам. Галичина будет под Польшей. Восточная и Центральная Украина будет под Россией, Буковина будет под Румынией.
    корреспондент: Так вы считаете, что расколется Украина?
    Михайло Нечай: Наверняка. Украины на карте не будет, но это временное явление…
    корреспондент: А когда она возродится?
    Михайло Нечай: В этом виде никогда! Это будет совсем другая страна и не в этих краях.
    Примерно нечто подобное говорил мольфар и мне, вот только он указывал место ее возрождения. Пришло время открыть эту тайну. Местом нового расположения Украины, мольфар называл Североамериканский континент, где после падения США и Канады, появятся много национальных государств, которые образуются по национальности эмигрантов представляющих большинство населения этих районов. Новой столицей Украины он называл Торонто

    1. Разбрелись украинцы по Европам УЖЕ! Вряд ли кто вернется
    2. С такой войной, конечно, генофонд вымирает. Тут и спорить нечего.
    Осталось дожать до концовки, до распада.
    © Copyright: Комиссар Катар, 2014
    Свидетельство о публикации №214090501257

    Источник: https://rurik-l.livejournal.com/2738999.html
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 20:10
    +2
    К сожалению, верить "предсказателям" это последняя надежда для не очень умных людей, окончательно отрывает от реальности и погружает в мир иллюзий.
    П. С. Помните как на излёте СССР были популярны передачи про НЛО, экстрасенсы заряжали воду и прочая чушь
  6. Roust
    Roust Сегодня, 20:21
    0
    Так будет у того народа, который на трон иуду возвел.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:36
    0
    Йенс Столтенберг напомнил, что самое главное – выполнять необходимые для членства в альянсе условия, которым Украина пока не во всем соответствует.

    И чем дольше конфликт, тем соответствие Украины, будет только ухудшаться. Некогда и не кому улучшать соответствие, разруха, коррупция, клановость процветают.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:57
      0
      Цитата: carpenter
      И чем дольше конфликт, тем соответствие Украины, будет только ухудшаться.

      Интересно, оказывается ещё есть сомневающиеся. Вот поэтому ничего на Украине не получится.
  8. hohohol
    hohohol Сегодня, 20:39
    0
    Американский военный эксперт: Украина как национальное государство не будет членом блока никогда

    А так старались
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:45
    +1
    американский военный эксперт Скотт Риттер


    зачем предисловие длинное "американский военный эксперт"
    сразу пишите Риттер
    и из экрана начнет течь жир вместе с заставкой РТ