Северо-западный проход как конкуренция России

1. Канада встала в проходе. Portnews.ru.2. Военно-политическая ситуация в Арктике и сценарии возможных конфликтов: Проект «Борьба за Арктику». regnum.ru.3. Перестаньте лгать: канадцы не живут на Севере! Montrealex.4. Демоскоп. Андрей Трейвиш. Россия: население и пространство. Слишком много севера.5. Лентарев А. А. Транзитное судоходство через Северо-Западный проход – близкая реальность или утопия? // Транспортное дело России. – ООО «Редакция газеты «Морские вести России», 2020. – № 5. – С. 131–134.6. Северный морской путь: настоящее и будущее. Dudinka.online-city.ru.7. Вехи большого пути. Северный морской путь и его главные порты. Arctic-russia.ru.8. Полярные звезды: кто присматривает за 22 маяками на Севморпути. Strana-rosatom.ru.9. Число метеостанций РФ в Арктике превысило половину от уровня СССР. Риа Новости 10. Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство морского и речного транспорта. (Росморречфлот) Список МСКЦ и МСПЦ.11. Береговая охрана США опубликовала список ледоколов по странам мира (иллюстрация). Portnews.ru.12. Байерз М. Правовой статус Северо-Западного прохода и арктический суверенитет Канады: прошлое, настоящее, желаемое будущее. Архивная копия от 13 марта 2018 на Wayback Machine // Вестник МГУ. – № 2. – М., 2011. – С. 97–98. – (Сер. 25. Международные отношения и мировая политика).13. Северный морской путь – грузооборот, перспективы развития и порты на карте.14. СМП. Суэц. Северо-западный проход. Dmitry_v_ch_l.15. How Ottawa abandoned our only Arctic port. Macleans.ca.