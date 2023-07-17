Северо-западный проход как конкуренция России

Таяние льдов и глобальное потепление разбудило арктических соседей России. То Барак Обама призовет американцев на патриотизме заселять Аляску в рамках арктического противостояния с Россией, то Канада вдруг заявит, что будет развивать Северо-западный проход как конкурента Северному морскому пути России (1). Обидно соседям, что Россия успешно развивает свои северные территории, вот и вспомнили, что у них тоже есть пустующие заснеженные ледовые просторы.
Легко, однако, болтать об освоении севера, сидя в теплых кабинетах где-нибудь в Оттаве, там можно и Марс освоить. Вот только все эти слова разбиваются о суровую реальность, которая довольно печальна.
Исторический обзор
Освоение Северо-западного прохода (СЗП) было связано со стремлением ведущих морских держав найти короткий путь в Китай и Индию (отдельные проекты даже предполагали плавание напрямик через Северный полюс в Китай!). Конечно, путь вдоль северных берегов Канады короче кружных маршрутов вокруг Африки или Южной Америки, однако пробиться через тяжелые льды деревянным парусникам было абсолютно нереально. Хотя упорства морякам было не занимать, и на поисках СЗП было потрачено немало крови, пота и сил.
Начало исследования Северо-западного прохода положил еще Себастьян Кабот в 1498 году, однако СЗП впервые был полностью пройден только Руалом Амундсеном в 1903–1906 годах. Но к тому времени уже вовсю функционировали и Суэцкий, и Панамский канал, поэтому героическое преодоление льдов оказалось лишено коммерческого смысла.
Для внутренних сообщений СЗП тоже оказался бесполезен. Основная волна колонизации в Канаде шла по степному югу вдоль границы с США, север развивался исключительно с ресурсной точки зрения (вспомним золотую лихорадку на Аляске и Юконе), а снабжение добывающих поселков шло в основном по рекам, текущим с юга на север (а Аляску США снабжало само собой из тихоокеанских портов)
Военный аспект
При и так небольшой армии почти все вооруженные силы Канады сосредоточены на юге страны: в границах официального севера дислоцируется только 1-й батальон канадских рейнджеров в Йеллоунайфе на 62 с. ш.
Теоретически Канаде могут помочь союзники по НАТО: у Дании в Гренландии, кроме 1−2 боевых кораблей и 2−3 катеров охраны рыболовства, есть санный патруль «Сириус» с 30 людьми личного состава. У США на Аляске есть две пехотные бригады (1-я «Страйкер» и 4-я воздушно-десантная).
Для сравнения: у России на северо-западе Кольского полуострова дислоцируется 1 мотострелковая бригада и 1 бригада морской пехоты (2).
Население
Непосредственно на севере Канады живет 118 тысяч человек (3).
Для сравнения: на севере России живет 11,5 миллионов человек (4).
В районе самого Северо-западного прохода на островах Канадского Арктического архипелага, по данным А. Лентарева, живет около 36 тысяч человек (5).
Для сравнения: вдоль трассы Северного морского пути проживает 2,5 миллиона человек (6).
Однако необходимо учесть, что значительную часть этого населения составляют коренные народы. Например, в Нунавуте (через который проходит большая часть СЗП) из 36 858 человек только 13,3 % или 5 210 человек неаборигенного населения. На Северо-западных территориях Канады из 41 070 жителей только 39,7 % или 16 305 человек составляют европейские канадцы. Т.е. неаборигенного населения на севере Канады 21 515 человек. Выходящая на побережье Северного Ледовитого океана административная единица Норт-Слоп Аляски имеет население 7 385 человек, из них неаборигенного населения 31,62 % или 2 335 человек. В России же коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока все в сумме составляют 300 тысяч человек.
Контраст становится еще более ярким при сравнении самых крупных городов севера.
Крупнейший город на трассе СЗП и столица Нунавута Икалуит насчитывает аж 7 741 человек, что в рамках России ближе к поселку городского типа. Крупнейший город севера США Уткиагвик (бывший Барроу) насчитывает еще больше - 4 443 человека. Столица датской Гренландии город Нуук населен 18 128 жителями. Крупнейший город севера России Архангельск насчитывает 350 тысяч человек, а крупнейший город непосредственно на трассе Северного морского пути Мурманск – 267 тысяч человек.
Инфраструктура
По данным А. Лентарева, на трассе СЗП нет портов и портовых сооружений, а самыми ближайшими к СЗП с восточной стороны являются упомянутый Икалуит и Черчилл на западном побережье Гудзонова залива. С восточной стороны ближе всего российские порты на Чукотке и американские порты на тихоокеанском побережье Аляски.
Для сравнения: вдоль СМП находится более 70 крупных и средних портов (7).
По данным А. Лентарева, на трассе СЗП находится целых 4 маяка и 3 светящих визуальных створа, а также 12 стационарных метеостанций.
Для сравнения: на трассе СМП находится 22 маяка (8) и 68 метеостанций (9).
При этом по данным А. Лентарева на трассе СЗП нет собственных спасательно-координационных центров.
Для сравнения: на трассе СМП находится 5 спасательных центров (10).
Ледокольный флот
Даже по данным сайта береговой охраны США, у Канады аж 6 ледоколов в строю и 1 в проекте (11). При этом у Канады 3 ледокола ледового класса 3 (самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей и в сплошном льду за ледоколом при толщине льда до 0,7 м.): CCGS Pierre Radisson, CCGS Des Groseilliers и CCGS Amundsen, 3 ледокола ледового класса 4 (самостоятельное плавание в разрежённых однолетних арктических льдах при их толщине до 0,6 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летнее-осеннюю. Плавание в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 0,7 м в зимнее-весеннюю и до 1,0 м в летнее-осеннюю навигацию.): CCGS Henry Larsen, CCGS Terry Fox и CCGS Louis S. St-Laurent. Также планируется спуск на воду 1 ледокола ледового класса 2 (самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей и в сплошном льду за ледоколом при толщине льда до 0,55 м.): CCGS John G. Diefenbaker
Для сравнения: у США – 5 ледоколов, у Дании – 4 ледокола, а у России – 37 ледоколов, при этом только у России есть флот тяжелых атомных ледоколов вплоть до высшего ледового класса. При этом у США из 2 тяжелых ледоколов плавает только 1 (USCGC Polar Star), а ледокол USCGC Polar Sea уныло ржавеет у причала. USCGC Polar Star из-за преклонного возраста (1978 год постройки) находится в аварийном состоянии, поэтому более-менее исправен только тяжелый ледокол USCGC Healy (WAGB-20). Также в США есть частный ледокол Aiviq для перевозки стационарных якорей и научный ледокол Nathaniel B. Palmer.
Судопоток
Как отмечает М. Баерз, коммерческое судоходство по СЗП носит во многом единичный и пробный характер: в 1969 году – тяжёлый супертанкер с ледовыми подкреплениями «SS Manhattan», в 1999 году тяжелый российский сухогруз, в августе 2008 года – датское кабельное судно «Peter Faber», в сентябре 2008 года грузовое судно «MV Camilla Desgagnes» доставило груз из Монреаля в 4 населённых пункта западного Нунавута (12). По данным А. Лентарева, первым коммерческим плаванием был проход танкера усиленного ледового класса «Манхеттен» в 1969 году, в 1984 году СЗП прошел первый пассажирский теплоход багамский лайнер (104 пассажира) с ледовым усилением корпуса «Линдблэд Эксплорер», затем в 2013 году последовал панамский балкер «Нордик Орион» (путь оказался на 1 тысячу морских миль короче маршрута через Панский канал, что сэкономило топлива на 80 тысяч долларов) и, самое интересное, в период с 1992 по 2016 год российский ледокол «Капитан Хлебников» 18 раз совершил плавание по СЗП.
Также по СЗП плавает несколько круизных лайнеров (по данным А. Лентарева за 1900-1995 годы было совершено 16 проходов, то за такой период с 2010 по 2015 год по СЗП прошло уже 101 судно, однако речь идет о яхтах, туристических и прогулочных судах, а не коммерческом судоходстве), а вот северный завоз в Канаде и США осуществляют по воздуху, а не по морю.
Для сравнения: только в 2019 году по СМП было проведено 510 кораблей (13).
Поэтому на карте (dmitry_v_ch_l) в акватории СЗП не видно кораблей, а ближайшие находятся в районе Берингова пролива.
Географическая обстановка
Как видно по карте, ледовая обстановка в районе СЗП намного тяжелее СМП: многолетний лед доходит до материкового побережья Канады, сковывая все проходы среди островов Канадского арктического архипелага, в то время как у берегов России открываются возможности безледного плавания (14).
Подобно Северному морскому пути плавание через Северо-западный проход короче прохождения судов через Панамский и Суэцкий канал, однако при сравнении с СМП у СЗП нет никаких преимуществ. По данным А. Лентарева, путь через СЗП на фоне более тяжелых ледовых условий и более сложной навигационной обстановки из портов Восточной Азии в порты Западной Европы от Роттердама до Берингова пролива почти на 200 морских миль длиннее СМП, поэтому СЗП может иметь смысл только для перевозок между портами северных частей тихоокеанского и атлантического побережий Северной Америки.
Борьба продолжается
А между тем Канада в рамках героической борьбы с Россией приняла решение закрыть свой единственный арктический порт в Черчилле, откуда уже давно бегут жители. Впрочем, в Черчилле к тому времени уже не было ни береговой охраны, ни ледоколов, ни военно-морского флота, ни даже береговой полиции.
Ранее в 1968 году в городе была заброшена военно-морская база, в 1970-х годах радарная установка, а в 1985 году ракетный полигон. Воинский контингент в 4 тысячи военных был заменен более солидными силами в виде 7 сотрудников Института северных исследований (15).
Так что теперь, видимо, героическая борьба Канады с Россией за Арктику приобретет более грандиозный характер в теплых кабинетах Оттавы. Осталось только пригласить Остапа Бендера...
Источники:
1. Канада встала в проходе. Portnews.ru.
2. Военно-политическая ситуация в Арктике и сценарии возможных конфликтов: Проект «Борьба за Арктику». regnum.ru.
3. Перестаньте лгать: канадцы не живут на Севере! Montrealex.
4. Демоскоп. Андрей Трейвиш. Россия: население и пространство. Слишком много севера.
5. Лентарев А. А. Транзитное судоходство через Северо-Западный проход – близкая реальность или утопия? // Транспортное дело России. – ООО «Редакция газеты «Морские вести России», 2020. – № 5. – С. 131–134.
6. Северный морской путь: настоящее и будущее. Dudinka.online-city.ru.
7. Вехи большого пути. Северный морской путь и его главные порты. Arctic-russia.ru.
8. Полярные звезды: кто присматривает за 22 маяками на Севморпути. Strana-rosatom.ru.
9. Число метеостанций РФ в Арктике превысило половину от уровня СССР. Риа Новости.
10. Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство морского и речного транспорта. (Росморречфлот) Список МСКЦ и МСПЦ.
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12. Байерз М. Правовой статус Северо-Западного прохода и арктический суверенитет Канады: прошлое, настоящее, желаемое будущее. Архивная копия от 13 марта 2018 на Wayback Machine // Вестник МГУ. – № 2. – М., 2011. – С. 97–98. – (Сер. 25. Международные отношения и мировая политика).
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14. СМП. Суэц. Северо-западный проход. Dmitry_v_ch_l.
15. How Ottawa abandoned our only Arctic port. Macleans.ca.