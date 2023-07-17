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Северо-западный проход как конкуренция России

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Северо-западный проход как конкуренция России

Таяние льдов и глобальное потепление разбудило арктических соседей России. То Барак Обама призовет американцев на патриотизме заселять Аляску в рамках арктического противостояния с Россией, то Канада вдруг заявит, что будет развивать Северо-западный проход как конкурента Северному морскому пути России (1). Обидно соседям, что Россия успешно развивает свои северные территории, вот и вспомнили, что у них тоже есть пустующие заснеженные ледовые просторы.


Легко, однако, болтать об освоении севера, сидя в теплых кабинетах где-нибудь в Оттаве, там можно и Марс освоить. Вот только все эти слова разбиваются о суровую реальность, которая довольно печальна.

Исторический обзор


Освоение Северо-западного прохода (СЗП) было связано со стремлением ведущих морских держав найти короткий путь в Китай и Индию (отдельные проекты даже предполагали плавание напрямик через Северный полюс в Китай!). Конечно, путь вдоль северных берегов Канады короче кружных маршрутов вокруг Африки или Южной Америки, однако пробиться через тяжелые льды деревянным парусникам было абсолютно нереально. Хотя упорства морякам было не занимать, и на поисках СЗП было потрачено немало крови, пота и сил.

Начало исследования Северо-западного прохода положил еще Себастьян Кабот в 1498 году, однако СЗП впервые был полностью пройден только Руалом Амундсеном в 1903–1906 годах. Но к тому времени уже вовсю функционировали и Суэцкий, и Панамский канал, поэтому героическое преодоление льдов оказалось лишено коммерческого смысла.

Для внутренних сообщений СЗП тоже оказался бесполезен. Основная волна колонизации в Канаде шла по степному югу вдоль границы с США, север развивался исключительно с ресурсной точки зрения (вспомним золотую лихорадку на Аляске и Юконе), а снабжение добывающих поселков шло в основном по рекам, текущим с юга на север (а Аляску США снабжало само собой из тихоокеанских портов)

Военный аспект


При и так небольшой армии почти все вооруженные силы Канады сосредоточены на юге страны: в границах официального севера дислоцируется только 1-й батальон канадских рейнджеров в Йеллоунайфе на 62 с. ш.

Теоретически Канаде могут помочь союзники по НАТО: у Дании в Гренландии, кроме 1−2 боевых кораблей и 2−3 катеров охраны рыболовства, есть санный патруль «Сириус» с 30 людьми личного состава. У США на Аляске есть две пехотные бригады (1-я «Страйкер» и 4-я воздушно-десантная).

Для сравнения: у России на северо-западе Кольского полуострова дислоцируется 1 мотострелковая бригада и 1 бригада морской пехоты (2).

Население


Непосредственно на севере Канады живет 118 тысяч человек (3).

Для сравнения: на севере России живет 11,5 миллионов человек (4).

В районе самого Северо-западного прохода на островах Канадского Арктического архипелага, по данным А. Лентарева, живет около 36 тысяч человек (5).

Для сравнения: вдоль трассы Северного морского пути проживает 2,5 миллиона человек (6).

Однако необходимо учесть, что значительную часть этого населения составляют коренные народы. Например, в Нунавуте (через который проходит большая часть СЗП) из 36 858 человек только 13,3 % или 5 210 человек неаборигенного населения. На Северо-западных территориях Канады из 41 070 жителей только 39,7 % или 16 305 человек составляют европейские канадцы. Т.е. неаборигенного населения на севере Канады 21 515 человек. Выходящая на побережье Северного Ледовитого океана административная единица Норт-Слоп Аляски имеет население 7 385 человек, из них неаборигенного населения 31,62 % или 2 335 человек. В России же коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока все в сумме составляют 300 тысяч человек.

Контраст становится еще более ярким при сравнении самых крупных городов севера.

Крупнейший город на трассе СЗП и столица Нунавута Икалуит насчитывает аж 7 741 человек, что в рамках России ближе к поселку городского типа. Крупнейший город севера США Уткиагвик (бывший Барроу) насчитывает еще больше - 4 443 человека. Столица датской Гренландии город Нуук населен 18 128 жителями. Крупнейший город севера России Архангельск насчитывает 350 тысяч человек, а крупнейший город непосредственно на трассе Северного морского пути Мурманск – 267 тысяч человек.

Инфраструктура


По данным А. Лентарева, на трассе СЗП нет портов и портовых сооружений, а самыми ближайшими к СЗП с восточной стороны являются упомянутый Икалуит и Черчилл на западном побережье Гудзонова залива. С восточной стороны ближе всего российские порты на Чукотке и американские порты на тихоокеанском побережье Аляски.

Для сравнения: вдоль СМП находится более 70 крупных и средних портов (7).

По данным А. Лентарева, на трассе СЗП находится целых 4 маяка и 3 светящих визуальных створа, а также 12 стационарных метеостанций.

Для сравнения: на трассе СМП находится 22 маяка (8) и 68 метеостанций (9).

При этом по данным А. Лентарева на трассе СЗП нет собственных спасательно-координационных центров.

Для сравнения: на трассе СМП находится 5 спасательных центров (10).

Ледокольный флот


Даже по данным сайта береговой охраны США, у Канады аж 6 ледоколов в строю и 1 в проекте (11). При этом у Канады 3 ледокола ледового класса 3 (самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей и в сплошном льду за ледоколом при толщине льда до 0,7 м.): CCGS Pierre Radisson, CCGS Des Groseilliers и CCGS Amundsen, 3 ледокола ледового класса 4 (самостоятельное плавание в разрежённых однолетних арктических льдах при их толщине до 0,6 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летнее-осеннюю. Плавание в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 0,7 м в зимнее-весеннюю и до 1,0 м в летнее-осеннюю навигацию.): CCGS Henry Larsen, CCGS Terry Fox и CCGS Louis S. St-Laurent. Также планируется спуск на воду 1 ледокола ледового класса 2 (самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей и в сплошном льду за ледоколом при толщине льда до 0,55 м.): CCGS John G. Diefenbaker

Для сравнения: у США – 5 ледоколов, у Дании – 4 ледокола, а у России – 37 ледоколов, при этом только у России есть флот тяжелых атомных ледоколов вплоть до высшего ледового класса. При этом у США из 2 тяжелых ледоколов плавает только 1 (USCGC Polar Star), а ледокол USCGC Polar Sea уныло ржавеет у причала. USCGC Polar Star из-за преклонного возраста (1978 год постройки) находится в аварийном состоянии, поэтому более-менее исправен только тяжелый ледокол USCGC Healy (WAGB-20). Также в США есть частный ледокол Aiviq для перевозки стационарных якорей и научный ледокол Nathaniel B. Palmer.

Судопоток


Как отмечает М. Баерз, коммерческое судоходство по СЗП носит во многом единичный и пробный характер: в 1969 году – тяжёлый супертанкер с ледовыми подкреплениями «SS Manhattan», в 1999 году тяжелый российский сухогруз, в августе 2008 года – датское кабельное судно «Peter Faber», в сентябре 2008 года грузовое судно «MV Camilla Desgagnes» доставило груз из Монреаля в 4 населённых пункта западного Нунавута (12). По данным А. Лентарева, первым коммерческим плаванием был проход танкера усиленного ледового класса «Манхеттен» в 1969 году, в 1984 году СЗП прошел первый пассажирский теплоход багамский лайнер (104 пассажира) с ледовым усилением корпуса «Линдблэд Эксплорер», затем в 2013 году последовал панамский балкер «Нордик Орион» (путь оказался на 1 тысячу морских миль короче маршрута через Панский канал, что сэкономило топлива на 80 тысяч долларов) и, самое интересное, в период с 1992 по 2016 год российский ледокол «Капитан Хлебников» 18 раз совершил плавание по СЗП.

Также по СЗП плавает несколько круизных лайнеров (по данным А. Лентарева за 1900-1995 годы было совершено 16 проходов, то за такой период с 2010 по 2015 год по СЗП прошло уже 101 судно, однако речь идет о яхтах, туристических и прогулочных судах, а не коммерческом судоходстве), а вот северный завоз в Канаде и США осуществляют по воздуху, а не по морю.

Для сравнения: только в 2019 году по СМП было проведено 510 кораблей (13).

Поэтому на карте (dmitry_v_ch_l) в акватории СЗП не видно кораблей, а ближайшие находятся в районе Берингова пролива.

Географическая обстановка


Как видно по карте, ледовая обстановка в районе СЗП намного тяжелее СМП: многолетний лед доходит до материкового побережья Канады, сковывая все проходы среди островов Канадского арктического архипелага, в то время как у берегов России открываются возможности безледного плавания (14).

Подобно Северному морскому пути плавание через Северо-западный проход короче прохождения судов через Панамский и Суэцкий канал, однако при сравнении с СМП у СЗП нет никаких преимуществ. По данным А. Лентарева, путь через СЗП на фоне более тяжелых ледовых условий и более сложной навигационной обстановки из портов Восточной Азии в порты Западной Европы от Роттердама до Берингова пролива почти на 200 морских миль длиннее СМП, поэтому СЗП может иметь смысл только для перевозок между портами северных частей тихоокеанского и атлантического побережий Северной Америки.

Борьба продолжается


А между тем Канада в рамках героической борьбы с Россией приняла решение закрыть свой единственный арктический порт в Черчилле, откуда уже давно бегут жители. Впрочем, в Черчилле к тому времени уже не было ни береговой охраны, ни ледоколов, ни военно-морского флота, ни даже береговой полиции.

Ранее в 1968 году в городе была заброшена военно-морская база, в 1970-х годах радарная установка, а в 1985 году ракетный полигон. Воинский контингент в 4 тысячи военных был заменен более солидными силами в виде 7 сотрудников Института северных исследований (15).

Так что теперь, видимо, героическая борьба Канады с Россией за Арктику приобретет более грандиозный характер в теплых кабинетах Оттавы. Осталось только пригласить Остапа Бендера...

Источники:
1. Канада встала в проходе. Portnews.ru.
2. Военно-политическая ситуация в Арктике и сценарии возможных конфликтов: Проект «Борьба за Арктику». regnum.ru.
3. Перестаньте лгать: канадцы не живут на Севере! Montrealex.
4. Демоскоп. Андрей Трейвиш. Россия: население и пространство. Слишком много севера.
5. Лентарев А. А. Транзитное судоходство через Северо-Западный проход – близкая реальность или утопия? // Транспортное дело России. – ООО «Редакция газеты «Морские вести России», 2020. – № 5. – С. 131–134.
6. Северный морской путь: настоящее и будущее. Dudinka.online-city.ru.
7. Вехи большого пути. Северный морской путь и его главные порты. Arctic-russia.ru.
8. Полярные звезды: кто присматривает за 22 маяками на Севморпути. Strana-rosatom.ru.
9. Число метеостанций РФ в Арктике превысило половину от уровня СССР. Риа Новости.
10. Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство морского и речного транспорта. (Росморречфлот) Список МСКЦ и МСПЦ.
11. Береговая охрана США опубликовала список ледоколов по странам мира (иллюстрация). Portnews.ru.
12. Байерз М. Правовой статус Северо-Западного прохода и арктический суверенитет Канады: прошлое, настоящее, желаемое будущее. Архивная копия от 13 марта 2018 на Wayback Machine // Вестник МГУ. – № 2. – М., 2011. – С. 97–98. – (Сер. 25. Международные отношения и мировая политика).
13. Северный морской путь – грузооборот, перспективы развития и порты на карте.
14. СМП. Суэц. Северо-западный проход. Dmitry_v_ch_l.
15. How Ottawa abandoned our only Arctic port. Macleans.ca.
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9 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 05:09
    0
    Бендер приедет в канаду? Бандера точно автономию получит. Вместо франков будет
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:09
    +1
    В настоящий момент ледовая обстановка не располагает СЗП для коммерческого использования. На этом всё.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:28
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      В настоящий момент ледовая обстановка не располагает СЗП для коммерческого использования. На этом всё.

      Да и при прочих равных судам еще и Сев. Атлантику придётся пересекать...
  3. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 05:26
    0
    Самый прямой путь из Европы в Америку через полярный полюс.
    Всем доброго утра, белым медведям - тоже!!!
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 06:13
      0
      Цитата: Коте пане Коханка
      Самый прямой путь из Европы в Америку через полярный полюс.
      Всем доброго утра, белым медведям - тоже!!!

      Прямой и короткий путь, особенно для МБР от нас, алаверды в Америку.
      Анекдот:
      Военный городок РВСН в сибирской тайге. Вечер, семья в квартире.
      Сынишка: папа а сколько времени лететь от нас до Америки?
      Отец: ну..., минут 14.
      Жена с кухни: Вася блин, он спрашивает сколько лететь самолетом?!
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 05:52
    +1
    Согласен с автором, что коммерческая целесообразность часто и решает, нужен ли новый маршрут транспортировки.
    Но сравнивать пгт Северной Америки с нашими Архангельском и Мурманском некорректно. Вот сравнить с населением наших пгт, расположенных от Тикси (не учитывая Тикси) до Берингова пролива, было б объективнее.
    Но это точка зрения.
    Использование столь сложного маршрута, как северо-западный проход (название не нравится совершенно) может дополнительно снизить коммерческую привлекательность. Всё же наш СевМорПуть попрямее. Но тут их политики могут нарисовать не меньше разноцветных линий, чем наши иногда рисуют.
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 07:27
      0
      Цитата: Fangaro
      ...их политики могут нарисовать не меньше разноцветных линий, чем наши иногда рисуют.
      \
      Так у наших политиков ещё со времён И.Сталина очень популярен красный цвет.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:18
    -1
    Атомный ледокол 50 лет Победы идёт в данный момент к Северному Полюсу,круиз всего каких то 2600000рублей с человека.Спиртное в прайс не входит- изверги! wassat А может идёт к ЛСП Северный полюс.Пока не понятно - до географического Северного полюса ледоколу осталось на вчера 200км.
  6. Красавчэг2
    Красавчэг2 Сегодня, 06:59
    +2
    Несколько цитат из КП :
    Из 1100 российских городов более 700 теряют население — это данные Института географии РАН, пишет “Комсомольская правда”. Пустеют не только малые города, но и крупные центры, не только на суровом Севере, но и в благоприятной климатической зоне средней полосы. Что происходит, куда деваются их жители?

    Бывший мэр Мурманска рассказал, как остановить отток населения из Заполярья

    – Понятно, что жизнь в условиях Крайнего Севера не может быть комфортной по определению — в первую очередь из-за очень жесткого климата, сказал «КП» бывший мэр Мурманска депутат Госдумы Алексей Веллер. – Поэтому естественно, что при отсутствии экономических предпосылок для жизни в этих условиях, возникает отток населения. Когда-то в Мурманске было более 400 тысяч населения, а сейчас и 300 тыс нет. Для того, чтобы люди приезжали и оставались жить и работать на северах, необходимы серьезные материальные стимулы, как это было во времена Советского Союза. А это уже задача федерального уровня.


    «Пустеют не просто отдельные города, но и целые регионы — Дальний Восток, Сибирь, – говорит директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. – Сейчас уже и Поволжье с Уралом под угрозой снижения населения. У государства нет серьезной территориальной политики.

    В советское время предпринимались меры по ограничению роста крупных городов. Например, прописка. Такие методы нельзя приветствовать, но сама идея децентрализации заслуживает внимания.

    Упрекать людей, которые едут из одних мест в другие, не надо. Они не виноваты. Ими движет очевидная разность потенциалов Вышнего Волочка, к примеру, и Москвы или Санкт-Петербурга. А противопоставить этому движению можно только энергичное развитие ключевых городов той же Сибири — это очень важное направление. Без этого невозможно и развитие Дальнего Востока, поскольку Сибирь – это связующий мост между центром и самым отдаленным регионом. Иначе в перспективе пустующие обширные земли на востоке страны в условиях соседства с Китаем могут стать для нас серьезной проблемой»

    В 1914-м в РИ было 178 млн, в Канаде -7,9 млн. В 2023-м в РФ - 145 млн, в Канаде - 40 млн. Динамика не сильно благоприятная . . .