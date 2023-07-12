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Российские войска отбили атаку трех штурмовых групп ВСУ и иностранных наемников на село Пятихатки на Запорожском направлении

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Российские войска отбили атаку трех штурмовых групп ВСУ и иностранных наемников на село Пятихатки на Запорожском направлении

В село Пятихатки на Запорожском направлении сегодня пытались прорваться три штурмовые группы ВСУ. Атака украинских формирований была отбита российскими войсками, сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».


По утверждению российских военных корреспондентов, в составе трех штурмовых групп были как боевики ВСУ, так и иностранные наемники по 10 человек в каждой группе. Все штурмовые формирования были уничтожены российскими военными. Кроме того, наши бойцы уничтожили и бронемашину М113.

В районе населенного пункта Работино, где ранее враг также активно пытался атаковать российские позиции, наоборот сейчас наблюдается некоторое затишье. Военные сообщают, что противник иногда появляется вблизи позиций, но силами не более одной бронемашины. Зато сегодня к российским позициям выезжал танк Leopard немецкого производства. Он был подбит с ПТУР, после чего украинские боевики разбежались.


По утверждению военкоров, сейчас противник отступил в тыловой район, где пытается оправиться после понесенного поражения. Что касается погибших наемников, то их с полей даже никто не забирает.

Между тем, украинский генеральный штаб в традиционной сводке пишет о якобы «успешном продвижении» ВСУ на Запорожском направлении. На других направлениях фронта, по утверждению украинского командования, в целом дела обстоят без изменений. Бои продолжаются в Марьинке и на подступах к Авдеевке, а также в районе Новоселовского на Краснолиманском направлении, где российские войска предпринимают атаки украинских позиций.
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7 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:17
    +5
    Бейте гадов, парни и берегите себя!!!! Гордимся вами
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:51
      0
      Они всё ещё атакуют Пятихатки?
      Ведь раз за разом на эти грабли наступают - там укрытий уже нет, и нашей артиллерии много, и каждый метр пристрелян.
      Если наступ сильный - наши просто отходят и обрабатывают артой.
      Там же их дивизия, наверное, уже полегла.
      И всё равно народ туда гонят на убой. НАТО надо больше смертей.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:18
    +5
    Больше месяца наступать без продвижения вперёд по своим же трупами?Это стандарты НАТО ,в наступлении или за ними действительно заградотряды .Или всё сразу.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:23
      0
      Цитата: tralflot1832
      Больше месяца наступать без продвижения вперёд по своим же трупами?Это стандарты НАТО ,в наступлении или за ними действительно заградотряды .Или всё сразу.

      Читал что это тактика такая, иногда они занимают первую линию обороны, окопы, наши отрабатывают артиллерией, авиацией итд, тем самым уничтожая первую линию и уже возвращаться некуда. На второй линии отбиваются, у Украины таков план отжимать от одной линии до другой пока не прорвут.
    2. grem
      grem Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: tralflot1832
      Больше месяца наступать без продвижения вперёд по своим же трупами?Это стандарты НАТО ,в наступлении или за ними действительно заградотряды .Или всё сразу.

      Я тоже не понимаю эти тупые мясные атаки ..Таблетки натовские ?
      На майдане что то подобное было в Киеве ..Перли волнами днем и ночью ,"Беркут " просто падал с ног от вида этих бесов с расширенными зрачками и не чувствующих боль ..
      Тут по ходу что то такое происходит ,хватают на улице буквально и сразу на передовую и прут бегают подрываются и опять прут
      Чую на хохлосасах ,что то испытывают ,не спроста на их территориях столько биолаболаторий США было размещено ..
      В Казахстане кстате тоже есть такие ..!
  3. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 20:28
    0
    А наивные чубатые жители Хохланда верят в пэрэможные пэрэмоги на фронте, в успех свиновермахта. Восторг от "Леопардов" прошёл, теперь массовую экзальтацию вызывают кассетные бомбы.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 20:45
    0
    да не плохо!
    Но
    Замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал о ситуации на Южнодонецком участке фронта.
    Замначальника Росгвардии по ДНР о ситуации на Южнодонецком участке фронта:
    «С позиций докладывают: по нам отработали кассетными снарядами. Трижды.
    Когда появятся российские кассетные бомбы?
    или
    Пора жахнуть! И предупредить, если еще раз применят кассетные, будут жахать по ним постоянно! АВБПМ (Россия). Вакуумная бомба, тротиловый эквивалент — 44 тонны. При взрыве на расстоянии 100 м происходит полное разрушение укреплений любой мощности, в том числе подземных бункеров. На расстоянии 170-200 м полностью обрушиваются железобетонные фортификационные сооружения вроде дотов. На расстоянии 450 — 500 м. рассыпаются любые жилые дома. В бою не применялась, но уже получила неофициальный титул отца всех бомб.