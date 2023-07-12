В село Пятихатки на Запорожском направлении сегодня пытались прорваться три штурмовые группы ВСУ. Атака украинских формирований была отбита российскими войсками, сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».По утверждению российских военных корреспондентов, в составе трех штурмовых групп были как боевики ВСУ, так и иностранные наемники по 10 человек в каждой группе. Все штурмовые формирования были уничтожены российскими военными. Кроме того, наши бойцы уничтожили и бронемашину М113.В районе населенного пункта Работино, где ранее враг также активно пытался атаковать российские позиции, наоборот сейчас наблюдается некоторое затишье. Военные сообщают, что противник иногда появляется вблизи позиций, но силами не более одной бронемашины. Зато сегодня к российским позициям выезжал танк Leopard немецкого производства. Он был подбит с ПТУР, после чего украинские боевики разбежались.По утверждению военкоров, сейчас противник отступил в тыловой район, где пытается оправиться после понесенного поражения. Что касается погибших наемников, то их с полей даже никто не забирает.Между тем, украинский генеральный штаб в традиционной сводке пишет о якобы «успешном продвижении» ВСУ на Запорожском направлении. На других направлениях фронта, по утверждению украинского командования, в целом дела обстоят без изменений. Бои продолжаются в Марьинке и на подступах к Авдеевке, а также в районе Новоселовского на Краснолиманском направлении, где российские войска предпринимают атаки украинских позиций.