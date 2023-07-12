Генсек ООН обратился к президенту России с предложением продлить действие «зерновой сделки»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором содержится предложение продлить действие так называемой "зерновой сделки".По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гуттериш предложил Путину в случае продления действия "зерновой сделки" оказать содействие в реализации меморандума, одной из целей которого является устранение препятствий, оказывающих влияние на осуществление финансовых операций через Россельхозбанк, а также обеспечить продолжение поставок зерна из Украины морским путем.В рамках Черноморской инициативы, подписанной в 2022 году представителями России, Украины, Турции и ООН, предполагается обеспечение вывоза из трех портов, в число которых входит Одесса, через Черное море украинского зерна и сельхозпродукции, а также удобрений.Согласование судоходства осуществляется Совместным координационным центром в Стамбуле. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что большая часть украинского зерна вывозится в страны Запада, а не в беднейшие страны Африки, как предполагалось согласно условиям договора.Помимо вывоза украинского зерна, в условия "зерновой инициативы" включается разблокировка экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, а также возобновление подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, обеспечение функционирования российского аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Однако, ни одно из этих условий, являющихся частью пакетной договоренности, не выполняется.