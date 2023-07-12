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Генсек ООН обратился к президенту России с предложением продлить действие «зерновой сделки»

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Генсек ООН обратился к президенту России с предложением продлить действие «зерновой сделки»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором содержится предложение продлить действие так называемой "зерновой сделки".


По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гуттериш предложил Путину в случае продления действия "зерновой сделки" оказать содействие в реализации меморандума, одной из целей которого является устранение препятствий, оказывающих влияние на осуществление финансовых операций через Россельхозбанк, а также обеспечить продолжение поставок зерна из Украины морским путем.

В рамках Черноморской инициативы, подписанной в 2022 году представителями России, Украины, Турции и ООН, предполагается обеспечение вывоза из трех портов, в число которых входит Одесса, через Черное море украинского зерна и сельхозпродукции, а также удобрений.

Согласование судоходства осуществляется Совместным координационным центром в Стамбуле. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что большая часть украинского зерна вывозится в страны Запада, а не в беднейшие страны Африки, как предполагалось согласно условиям договора.

Помимо вывоза украинского зерна, в условия "зерновой инициативы" включается разблокировка экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, а также возобновление подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, обеспечение функционирования российского аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Однако, ни одно из этих условий, являющихся частью пакетной договоренности, не выполняется.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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37 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:34
    +18
    А в чем эта сделка состоит? Там кажись есть пункт что "Россия ничего не получает, кроме позора", который наши охотно готовы принять
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:42
      +13
      Цитата: alexoff
      Там кажись есть пункт что "Россия ничего не получает, кроме позора", который наши охотно готовы принять

      Тебе гуано в кашу, а ты жрешь полной ложкой и улыбаешься. Вот такое предложение от ООН.
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 21:04
        +8
        Цитата: carpenter
        Цитата: alexoff
        Там кажись есть пункт что "Россия ничего не получает, кроме позора", который наши охотно готовы принять

        Тебе гуано в кашу, а ты жрешь полной ложкой и улыбаешься. Вот такое предложение от ООН.

        Если кто-то ведет себя как лох и терпила, то обращаться с ним будут как с лохом и терпилой.
        Таков порядок, основанный на правилах.
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 21:24
      +3
      Цитата: alexoff
      А в чем эта сделка состоит?

      А всё просто. У этих профессиональных наперсточников схема одна и та же, и она простая:
      "Вы (Россия) выполняете свою часть сделки в полном объеме и без всяких условий... а мы (Запад) посмотрим, что мы можем сделать и обещаем постараться в ближайшем будущем рассмотреть и обсудить частичное выполнение отдельных условий с нашей стороны. Но это не точно!"
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:36
    +2
    Что - сфинктер сжался?
    свино-вонючкам не поставят вооружение????

    а о том что наши корабли атаковали с судов перевозящих зерно - известно Антошке??? am
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 20:45
      +10
      Посмотрим. Судя по предпосылкам опять готовится очередная махинация с блеяньем "нас обманули, но и мы снова пошли навстречу". Только население РФ этого уже не поймет. Надоело.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:04
        -4
        Цитата: bandabas
        Судя по предпосылкам опять готовится очередная махинация с блеяньем "нас обманули, но и мы снова пошли навстречу".

        Эрдоган Босфор для России закроет, для НАТО откроет и завтра у Крыма 2-й Американский флот с кучей сявок. А это надо ?
        1. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 21:35
          +2
          Можно в направлении Босфора отправить в свободное плавание несколько десятков мин неизвестного происхождения.
        2. Василий12
          Василий12 Сегодня, 21:36
          +2
          Россия владеет оружием, способным не хуже Турции закрыть Босфор. Впрочем, Турцию можем тоже закрыть, если понадобится.
        3. bandabas
          bandabas Сегодня, 21:42
          +3
          Вот именно , если "блеянье" будет продолжаться- так оно и будет. Судя по всему руководству страны глубоко "фиолетово" до страны. Главное- "рублевка" hi И "бабло".
  3. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 20:36
    +5
    Конечно продлят!!Как же продлить.Надо же бабло зарабатывать...
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:55
      +1
      Там очень странные методы зарабатывания. До сделки зерно стоило гораздо дороже и его левыми путями можно было с большей выгодой продавать. А тут какой-то самострел - потерять деньги, потерять остатки уважения к себе, получить позор и ныть потом годами
  4. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:37
    +6
    И ведь продлим, никуда не денемся. Ежики плакали и ругались, но продолжали жрать кактус.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 21:29
      +2
      Вчера на передаче у Соловьева один из участников сказал , что скорее всего в одесский порт эти суда везут оружие. Пропагандист Дмитрий Куликов фыркнул и сразу же по хамски возразил что это неправда. Пока у нас такая охранительная пропаганда , к сожалению такая ситуация будет продолжаться.
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 21:44
        +1
        Эти суда когда нибудь, кто то досматривал?
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:39
    +2
    Создаётся ощущение, что кого то очередной раз хотят обмануть. "Обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад" - классика.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:40
    +8
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором содержится предложение продлить действие так называемой "зерновой сделки".

    А где твоя совесть Гутерриш, ты же генсек ООН, где выполнение хоть доли твоих обязательств перед Россией. Какое может быть с ним соглашение и разговор.
    В Москве это тоже после всех "кидков" понимают.
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 20:53
      +6
      Вот увидите, наш главный антифашист пойдёт на встречу.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 20:42
    +1
    Я бы ему послал на месте ИХ хрен. Но меня ОНИ очень редко спрашивают.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:06
      0
      Цитата: fiv
      Но меня ОНИ очень редко спрашивают.

      Значит плохо просили.
      1. fiv
        fiv Сегодня, 21:28
        0
        А Вы когда-нибудь просили? Но это уже совсем другая история.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:43
    +4
    Есть только один вариант ,они выполняют все наши условия по пунктам ,до последнего предложения, без всяких вольных трактовок( а они этого не сделают),тогда пусть обращаются .С 18 июля украинские порты закрыть и равнять инфраструктуру,начать с буксиров..Если в их глазах мы такие плохие ,надо их поддержать в таком мнении.Может зауважают.Зачем нам эта сделка ,мы и так нашли способ всем этим торговать.Для КНР даже сделали зерновой хаб в Забайкалье.Без сделки Украина зерновыми торговала,перегружая транспортную инфраструктуру и ничего справлялась.Сначала деньги ,вечером стулья .Но не наоборот.И кто такой Гутереш- сами же говорите постоянно,лицо подконтрольное США .
  9. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 20:44
    +6
    Гуттериш предложил Путину в случае продления действия "зерновой сделки" оказать содействие в реализации меморандума

    Т.е. я правильно понимаю , что все время действия этой сделки он нам врал и содействие не оказывал? А если оказывал, то нахрена нам такое содействие? Нам не содействие нужно было , а результат. В обмен на такое содействие можно предложить только пообещать оказать ему помощь в организации проведения согласительной комиссии по утверждению расписания и мест проведения саммитов Россия - ЕС для обсуждения на них развития зернового рынка после 2035г .
  10. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 20:47
    +1
    Умный президент в ответ спросил бы: А что взамен?
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 21:31
      +4
      Умный президент спросил бы: "А кто ты такой, чтобы оказывать мне содействие? Главный клерк бесполезного офиса, отъевший харю на мои деньги? Что ты вообще можешь, кроме как открывать и закрывать сессии Генассамблеи, на которые мои люди даже приехать не всегда могут? Изыди, крыса канцелярская!"
  11. DenD
    DenD Сегодня, 20:50
    +3
    Да тут и без писем Генсека ООН, просителей хватает. Как по мне ООН, как организация, хоть что нибудь решающая на мировой арене, себя изжила. Можно, хоть один документ за который проголосовали единогласно и его выполнили? Нет таких. ООН это площадка для высказывания своих хотелок, так сказать, кружок по интересам, что то вроде нашего Росстата. Кинули документ на стол, обсудили-поболтали, посчитали голоса и решили, сколько % сказали "да", сколько "нет", ну а дальше вычислили средний процент по больнице.
  12. Million
    Million Сегодня, 20:50
    +6
    Перед президентом России опять поставили грабли,на которые он постоянно наступает.
  13. Светлан
    Светлан Сегодня, 20:54
    0
    "Oказать содействие" это ни о чём. "Оказать содействие" это "если не получится, я не виноват"
    Смешно.
    ..
    При том что ООН, это совещательный орган и он по большому счету ничего не решает. А Гутерриш это всего лишь председатель этого собрания.
  14. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:56
    +5
    Продлят, не наших с вами интересов ради. А ради интересов лиц с активами за рубежом и семьями за рубежом, да и гражданством врага частенько. Которые, тем не менее, владеют практически всем в России и готовы это "все" загубить ради того, чтобы запад у них не украл уже наворованное и вывезенное.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:58
      0
      Непонятно почему тогда эти люди сначала СВО начали, а не легли возле укров в соревновании кого барин первым захочет. Так хоть какая-то последовательность бы была
  15. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 21:04
    +4
    Цепляются за последнее,негабарит на фурах не протащишь.И объемы не те..
    В сухогрузе что хочешь привезёшь.
    Топить нах всех)
  16. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 21:04
    0
    Давай, терпила, скажи, да! Согласен.Все будет, как вы просите*(приказывайте хозяева земли) Нет, чтоб за горло взять эту баЙдарку, и прочий мусор, мировой
  17. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 21:11
    0
    пообещал оказать содействие - это прикол что-ли такой ?
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 21:34
      +2
      Цитата: maxxavto
      пообещал оказать содействие - это прикол что-ли такой ?

      Да , да , будет сам мешки с зерном таскать по трапу на сухогруз. Как в фильме "Начальник Чукотки" lol
  18. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 21:24
    0
    Уже почти год всё содействует реализации того что прописано в договоре, а всё кормит завтраками.
  19. alystan
    alystan Сегодня, 21:51
    0
    Генсек ООН обратился к президенту России с предложением продлить действие «зерновой сделки»

    Нехорошо Генсеку ООН попрошайничать обещания давать за других и не выполнять их.
    А те другие чисто хапуги, жулики, рвачи, но никак не голодные и не босые.
  20. Федька
    Федька Сегодня, 21:55
    0
    Цитата: Бонифаций
    Что - сфинктер сжался?
    свино-вонючкам не поставят вооружение????

    а о том что наши корабли атаковали с судов перевозящих зерно - известно Антошке??? am

    Да всем известно, На Ивана Хурса беспилотниками, атака успешно отражена. Но могут повторить если продлят.