Военное обозрение
Войти Регистрация

«Может играть лидирующую роль»: Польша готова передать ВСУ истребители F-16

5
«Может играть лидирующую роль»: Польша готова передать ВСУ истребители F-16

Польские власти ранее всячески отрицали возможность передачи ВСУ истребителей F-16, состоящих на вооружении ВВС страны. При этом Варшава ссылалась либо на нехватку самолетов в собственной авиации, либо указывалось на то, что отсутствует сама тема для подобных разговоров.


Однако, как заявил в интервью изданию Wnet заместитель министра обороны Марчин Осьепа, Польша готова удовлетворить просьбы киевского режима о предоставлении F-16, но с рядом условий:

Не может быть, чтобы только Польша поддерживала Украину. Если нужен собственный пример, то Польша готова дать его. Польша также готова играть лидирующую роль в этой области, но не быть единственной.


С его слов, ранее Варшава уже проявляла инициативу в поставках вооружений незалежной. Так, Польша самой первой начала передавать ВСУ танки Leopard 2 в рамках обширной «международной», то есть западной, коалиции.

Среди других потенциальных поставщиков F-16 фигурируют в первую очередь Дания и Нидерланды, так как они заменяют эти самолеты, в более старых, хотя и модернизированных версиях F-16AM/BM, современными F-35A.

Официальных решений о передаче F-16 Украине пока нет. Ожидается, что в случае запуска учебного центра, предположительно в Румынии, в августе или сентябре, истребители после получения согласия США могут начать действовать в воздушном пространстве Украины к марту следующего года.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:30
    -1
    Ну, раз готовы- надо передавать. Почему нет?
    Завтра ядерные боеприпасы начнут передавать.
    Почему бы не шарахнуть по Ялте к примеру?
    Я, честно говоря- потерял уже логику нашего руководства. Причём ещё где-то
    года полтора назад. Видать идиот круглый. what
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:38
      -1
      Цитата: Бензорез
      Я, честно говоря- потерял уже логику нашего руководства. Видать идиот круглый.

      Да, "идеотеют" многие, да рычагов воздействия не хватает. hi
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:32
    +1
    Как сказал дам:Пора к негуманным переходить.
    Не буди лихо пока тихо.
    Лишь бы лихо проснулось за урамными линиями, а не спало
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:46
      0
      Цитата: антивирус
      Лишь бы лихо проснулось за урамными линиями, а не спало

      Лихо - лихом, хоть бы спало, хоть бы нет, - оно всегда наше.
      А вот медвеДАМам бы лучше спать круглый год, сосать лапу (или что привычнее) и на публику не высовываться.
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 21:39
    0
    Как пишут специалисты, проданные взамен МИГов (переданных украине) корейские самолёты имеют меньшую огневую мощь и возможности, они просто новее. Так что пусть отдадут укропам самые ходовые рабочие Ф-16 и сидят ждут наши танки в Варшаве.