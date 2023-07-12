«Может играть лидирующую роль»: Польша готова передать ВСУ истребители F-16

Не может быть, чтобы только Польша поддерживала Украину. Если нужен собственный пример, то Польша готова дать его. Польша также готова играть лидирующую роль в этой области, но не быть единственной.

Польские власти ранее всячески отрицали возможность передачи ВСУ истребителей F-16, состоящих на вооружении ВВС страны. При этом Варшава ссылалась либо на нехватку самолетов в собственной авиации , либо указывалось на то, что отсутствует сама тема для подобных разговоров.Однако, как заявил в интервью изданию Wnet заместитель министра обороны Марчин Осьепа, Польша готова удовлетворить просьбы киевского режима о предоставлении F-16, но с рядом условий:С его слов, ранее Варшава уже проявляла инициативу в поставках вооружений незалежной. Так, Польша самой первой начала передавать ВСУ танки Leopard 2 в рамках обширной «международной», то есть западной, коалиции.Среди других потенциальных поставщиков F-16 фигурируют в первую очередь Дания и Нидерланды, так как они заменяют эти самолеты, в более старых, хотя и модернизированных версиях F-16AM/BM, современными F-35A.Официальных решений о передаче F-16 Украине пока нет. Ожидается, что в случае запуска учебного центра, предположительно в Румынии, в августе или сентябре, истребители после получения согласия США могут начать действовать в воздушном пространстве Украины к марту следующего года.