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Президент Украины раскритиковал Израиль за отсутствие поставок систем ПВО: «Месяцы прошли, результата нет»

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Президент Украины раскритиковал Израиль за отсутствие поставок систем ПВО: «Месяцы прошли, результата нет»

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский вновь подверг резкой критике позицию руководства Израиля, которое так и не передало Украине системы противовоздушной обороны. Этому вопросу глава киевского режима уделил внимание, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.


Позиция Израиля давно вызывала недовольство у Зеленского и его окружения, и сейчас украинский лидер решил еще раз о ней напомнить, вероятно, желая обратить внимание западной общественности. Как отметил Зеленский, еще в самом начале вооруженного конфликта он просил Израиль передать Украине системы противовоздушной обороны.

Месяцы прошли, результата нет. Украина очень заинтересована, чтобы между нашими странами сохранялись тесные взаимоотношения, к сожалению, пока результата нет

- заявил Зеленский.

Между тем, Израиль явно не горит желанием передавать Украине вооружение. Во-первых, учитывая положение еврейского государства, оно нужно ему самому. Во-вторых, ссора с Россией также не входит в интересы Израиля, особенно если учесть, что РФ может тоже кое-что продать тому же Ирану. В-третьих, идеология украинского режима вызывает вопросы у многих граждан Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что опасается, будто бы израильское оружие в случае его передачи Украине потом окажется в руках боевиков, воюющих против самого Израиля. Так, по словам Нетаньяху, некоторое переданное Украине западное оружие уже встречают у израильских границ, и нет никаких гарантий, что оно не окажется в руках палестинских боевиков или того же Ирана.
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15 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:51
    0
    Кажется Нетаньху - отказал ПВО для у Украины ))) Че еще надо??
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:55
    +1
    У фашиста не еврея ,тьфу .Еврея не фашиста ,как всегда крайним оказываются виноватыми - евреи,где ЗРК?.( На еврейском вопросе нациков клинит,сначала они хамят,вы простите его)Чаще надо целовать бандеровскую задницу.Скажите спасибо ,своему послу в Киеве,от Мельника он совсем не отличается.
    1. grem
      grem Сегодня, 21:37
      0
      Цитата: tralflot1832
      У фашиста не еврея ,тьфу .Еврея не фашиста ,как всегда крайним оказываются виноватыми - евреи,где ЗРК?.( На еврейском вопросе нациков клинит,сначала они хамят,вы простите его)Чаще надо целовать бандеровскую задницу.Скажите спасибо ,своему послу в Киеве,от Мельника он совсем не отличается.

      Это конец ! Израиль молчит ..США молчит
      Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что опасается, будто бы израильское оружие в случае его передачи Украине потом окажется в руках боевиков, воюющих против самого Израиля

      laughing bully Да был такой намек от России и ЧВК так же ..)))
      А вот Эрдоган все не верит !!!
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:01
    0
    Между тем, Израиль явно не горит желанием передавать Украине вооружение. Во-первых, учитывая положение еврейского государства, оно нужно ему самому. Во-вторых, ссора с Россией также не входит в интересы Израиля, особенно если учесть, что РФ может тоже кое-что продать тому же Ирану. В-третьих, идеология украинского режима вызывает вопросы у многих граждан Израиля.

    Да, всё откровенно и прозрачно.
    И это (так кажется) хорошо.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:04
    +1
    Израиль никогда не должен забывать, что без Советского Союза, скорее всего, никогда не было бы Израиля. По крайней мере, Израиль многим обязан русским!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:12
      +1
      Цитата: LeutnantTom
      Израиль никогда не должен забывать, что без Советского Союза,

      Так они уже и не помнят такого, по крайней мере, тем кому 50 лет и моложе.
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 21:29
        +1
        мне 54 года молодой hi
        Без Сталина у евреев не было бы даже оружия для Освободительной войны 1948 года. Оружие строили чехи, но только с разрешения Сталина!

        Это очень интересная история, Израиль и Советский Союз.
        1. grem
          grem Сегодня, 21:40
          0
          Цитата: LeutnantTom
          мне 54 года молодой hi
          Без Сталина у евреев не было бы даже оружия для Освободительной войны 1948 года. Оружие строили чехи, но только с разрешения Сталина!

          Это очень интересная история, Израиль и Советский Союз.

          Ну вот спасибо ,даже не ожидал такого ответа ..
          А то Арон тут визжит ,что он сам бегал с автоматом из СССР его не выпускали ,но он вырвался ..и создал Израиль laughing
      2. fiv
        fiv Сегодня, 21:39
        0
        Оказанная услуга ничего не стоит. Россия и фша помогала против мелкобриттов когда-то. Помнить добро выходит накладно, добро предпочитают чаще всего не помнить. Пока не понадобится что-то выпроить.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:24
      0
      Цитата: LeutnantTom
      По крайней мере, Израиль многим обязан русским!

      Точнее "грузинским русским", - так вроде по Сталину!
      Точнее - советской власти в СССР.
      Не нужно именно это забывать.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:16
    +2
    Офигенно запредельная наглость! По мнению шароваров, раз "Украина попросила передать ей ПВО" - то никто не смеет отказать, и Израиль должен подпрыгнуть и поскорее отправить в укрорейх все свои системы ПВО.
    А если нет - то можно негодовать и осуждать нерадивых евреев. Ну как же... ведь "Украина попросила..."
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:28
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Ну как же... ведь "Украина попросила..."

      Угу. Сало "по над усё". yes
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 21:35
    0
    Сегодня президент Украины Владимир Зеленский вновь подверг резкой критике позицию руководства Израиля, которое так и не передало Украине системы противовоздушной обороны.

    А что, должны были? Обещали и так-таки не передали? Шумеры им денег перевели, а они... Ну надо же, какие негодяи эти израильтяне.
    Наглость свидомых уже просто зашкаливает.
  7. grem
    grem Сегодня, 21:45
    0
    Что то Арон молчит и это настораживает hi
    А то он тут из Израиля втирал нам всем ,чуть ли не сало украине и что евреи своих не бросают ЖК на украину поставят и меркавы .
    Сложно с евреями все же ..Кашу заварили кровавую !!
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:56
    0
    Уж яхвеносные соплеменники Зеленского могли бы его за ноздри-то прихватить.
    Видимо, лишь дело времени.