Президент Украины раскритиковал Израиль за отсутствие поставок систем ПВО: «Месяцы прошли, результата нет»

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский вновь подверг резкой критике позицию руководства Израиля, которое так и не передало Украине системы противовоздушной обороны. Этому вопросу глава киевского режима уделил внимание, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
Позиция Израиля давно вызывала недовольство у Зеленского и его окружения, и сейчас украинский лидер решил еще раз о ней напомнить, вероятно, желая обратить внимание западной общественности. Как отметил Зеленский, еще в самом начале вооруженного конфликта он просил Израиль передать Украине системы противовоздушной обороны.
Месяцы прошли, результата нет. Украина очень заинтересована, чтобы между нашими странами сохранялись тесные взаимоотношения, к сожалению, пока результата нет
- заявил Зеленский.
Между тем, Израиль явно не горит желанием передавать Украине вооружение. Во-первых, учитывая положение еврейского государства, оно нужно ему самому. Во-вторых, ссора с Россией также не входит в интересы Израиля, особенно если учесть, что РФ может тоже кое-что продать тому же Ирану. В-третьих, идеология украинского режима вызывает вопросы у многих граждан Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что опасается, будто бы израильское оружие в случае его передачи Украине потом окажется в руках боевиков, воюющих против самого Израиля. Так, по словам Нетаньяху, некоторое переданное Украине западное оружие уже встречают у израильских границ, и нет никаких гарантий, что оно не окажется в руках палестинских боевиков или того же Ирана.