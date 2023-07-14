Французские зенитные ракетные комплексы семейства Crotale

Пункт управления батареи ЗРК Crotale первой версии. Фото Missilery.info
Полвека назад Франция приняла на вооружение новейший мобильный зенитный ракетный комплекс Crotale. Эта техника помогла обновить собственную противовоздушную оборону и заработать на экспортных контрактах. В дальнейшем ЗРК дорабатывался под разные платформы и неоднократно проходил модернизацию. В результате поздние версии изделия «Кроталь» до сих пор состоят на вооружении ряда иностранных армий и считаются вполне современным и эффективным средством ПВО.
Перспективный проект
ЗРК Crotale появился благодаря вооруженным силам ЮАР, недавно получившей независимость. В 1964 г. южно-африканская армия выдала французской компании Thomson-Houston (позже Thomson-CSF, ныне Thales Group) заказ на разработку перспективного ЗРК. Ей требовался мобильный комплекс малой дальности, способный эффективно бороться с низколетящими воздушными целями.
Разработка проекта продолжалась в течение нескольких лет, и в конце шестидесятых опытный комплекс вывели на испытания. К этому времени перспективным ЗРК заинтересовались вооруженные силы Франции, и работы осуществлялись с некоторым их участием и под контролем.
В 1971 г. испытания комплекса успешно завершились, после чего компания «Томсон-Хьюстон» начала серийное производство техники для ЮАР. К середине десятилетия ЮАР передали несколько заказанных батарей. Эту технику приняли на вооружение под названием Cactus.
Самоходная пусковая установка. Фото Wikimedia Commons
Результаты проекта «Кактус» полностью устроили французских военных. Благодаря этому вскоре появился новый заказ на производство комплексов. Уже в 1972 г. ЗРК приняли на вооружение зенитных частей ВВС Франции под названием Crotale («Гремучая змея»). Как и в случае с ЮАР, к середине семидесятых годов войска получили необходимое количество новой техники.
В 1974 г. Thomson-CSF получила заказ от французских ВМС на создание корабельной модификации комплекса «Кроталь». Испытания опытного ЗРК состоялись в 1978 г., и всего через несколько месяцев его приняли на вооружение. Комплекс устанавливался на корабли нескольких типов, строившиеся в тот период и позже.
Готовый образец
Изделие «Кроталь» представляло собой подвижный ЗРК малой дальности, предназначенный для защиты войск или важных объектов. Все средства комплекса выполнялись на колесных шасси, обеспечивавших самостоятельное передвижение между позициями. Типовая батарея включает один пункт боевого управления с радиолокатором и средствами управления, а также до трех пусковых установок.
Все средства Crotale в исходном варианте для ВВС Франции монтировались на двухосном полноприводном шасси P4R. На крыше такой машины помещалась антенна радиолокатора или пусковая установка с ракетами. Шасси позволяло ЗРК сопровождать войска на марше и быстро готовиться к работе на подходящей площадке. Развертывание и подключение кабелей связи занимало несколько минут. Предусматривалась возможность использования других шасси при сохранении всех принципов работы.
Корабельная пусковая установка Crotale Naval. Фото Wikimeda Commons
Пункт управления изначально оснащался РЛС E-диапазона типа Mirador-IV. Она позволяла засекать воздушные цели на высотах от десятков метров до 4,5 км на дистанциях до 18,5 км. Станция могла сопровождать 30 целей одновременно и выделять 12 наиболее опасных. Целеуказание по проводной линии выдавалось на пусковые установки.
Самоходная пусковая установка имела поворотный боевой модуль с собственной РЛС и инфракрасной камерой, предназначенными для сопровождения цели и наведения ракеты. Дальность действия этих средств – до 17 км. На бортах модуля разместили по два транспортно-пусковых контейнера с ракетами.
Crotale использовал ракету типа R440. Она имела цилиндрический корпус длиной 2,9 м диаметром 150 мм. Стартовая масса – 100 кг. Твердотопливный двигатель обеспечивал быстрый разгон до скорости 750 м/с и давал дальность 8-10 км. Ракета получила радиокомандное наведение; выработка команд осуществлялась автоматикой пусковой установки. Боевая часть – осколочно-фугасная массой 15 кг с неконтактным взрывателем.
По мере продолжения производства, ЗРК Crotale неоднократно совершенствовался, но без принципиальных нововведений. Первые комплексы в базовой комплектации обозначались как серия «1000». Вскоре появилась версия «2000», отличавшаяся наличием телевизионных средств наблюдения и системой государственного опознавания. В серии «3000» добавили сопровождения цели при помощи телевизионного канала. Следующий вариант оснастили радиосистемами для сопряжения средств во время работы. В серии «5000» прорабатывалась возможность использования ракет ПЗРК Mistral.
Пуск ракеты R440. Фото Минобороны Франции
Корабельный ЗРК Crotale Naval сохранил основные компоненты сухопутного, но заметно отличался от него. Для монтажа на надводных платформах предлагался боевой модуль с РЛС наведения, ИК-камерой и восемью ракетами. Комплекс должен был работать по целеуказанию корабельных радиолокационных средств, а операторский пульт размещался внутри корабля, на удалении от модуля.
Новое поколение
Во второй половине восьмидесятых Thomson-CSF совместно с американской компанией LTV разработала проект глубокой модернизации ЗРК под названием Crotale-NG (New Generation). Было решено использовать некоторые решения, но переработать их для повышения характеристик, а также заменить ряд ключевых компонентов. В результате этого самоходная пусковая установка стала самостоятельной боевой машиной, способной работать без привлечения командного пункта.
ЗРК Crotale-NG получил РЛС обнаружения целей типа TRS2630 с вращающейся антенной и дальностью до 20 км, высота – до 5 км. Также заменили станцию сопровождения, получив дальность до 30 км, в зависимости от типа цели. Оптическая система включала телевизионную и инфракрасную камеру с максимальной дальностью обзора 20 км и несколькими углами обзора.
На пусковой установке появилась усовершенствованная система управления огнем. Она получила возможность одновременно получать и обрабатывать данные от всех РЛС и оптических средств. За счет этого повысилась точность вычисления координат воздушных целей и наведения ракет. Операторские пульты обновили с использованием современных цветных мониторов и другой аппаратуры.
Комплекс Crotale NG на полуприцепе. Фото Telegram / BMPD
Для модернизированного «Кроталя» в США была разработана новая ракета VT-1. Это изделие имело длину 2,3 м при диаметре 165 мм и массе 73 кг. Боевая часть – 14-кг осколочно-фугасная. Новый твердотопливный двигатель позволил получить скорость более 1200 м/с при сохранении дальности 10 км и досягаемости по высоте 6 км. При этом на пусковой установке удалось разместить сразу восемь ракет.
В 2008 г. прошли испытания вновь модернизированного ЗРК под названием Crotale Mk 3. На этот раз вновь обновили радиотехническое и оптико-электронное оснащение, а также доработали ракету. В полигонных условиях обновленная VT-1 смогла перехватить условную цель на дальности 15 км.
Заказчики и эксплуатанты
Первым и наиболее крупным заказчиком ЗРК Crotale стали вооруженные силы Франции. Сначала они закупали сухопутный вариант комплекса для зенитных частей ВВС, а затем начали перевооружение кораблей ВМС. По мере появления новых версий и модификаций, французская армия обновляла свой парк. В общей сложности в вооруженные силы Франции поступило несколько десятков ЗРК «Кроталь» – сотни единиц техники.
Компания «Томсон», получив заказы от ЮАР и Франции, вывела свою новую разработку на международный рынок вооружений. Высокие тактико-технические характеристики ЗРК и интерес со стороны двух стран помогли получить новые экспортные контракты. При этом некоторые заказчики не захотели брать технику в исходном виде.
Комплекс Crotale-NG на шасси XA-180 для Финляндии. Фото Thales Group
Первые заказы поступили из Ливии и Португалии. Уже в 1973-75 гг. им отгрузили желаемую технику в требуемом количестве. Позже заключили контракт с Египтом. В дальнейшем появлялись новые заказы разного объема. К примеру, Пакистан решил сделать Crotale одной из основ своей ПВО и заказал большое число комплексов с 144 пусковыми установками.
Так же в начале семидесятых «Томсон» попыталась получить заказ от США. Она объединила усилия с компанией Rockwell и присоединилась к одному из конкурсов. Французский ЗРК прошел испытания на американских полигонах, но не заинтересовал Пентагон.
В 1975 г. французская промышленность получила необычный заказ от Саудовской Аравии. На этот раз контракт предусматривал доработку существующего комплекса с заменой базового колесного шасси на танковое AMX-30 – для унификации с техникой аравийской армии. Такая модификация получила обозначение R460 SICA и название Shahine. В 1980 г. заказчик принял ее на вооружение.
Разработка проекта Crotale NG позволила компании-производителю получить новые контракты. Такую технику закупали Греция, Оман, Финляндия и т.д. Как и ранее, иностранные армии приобретали всего по несколько батарей и ограниченное число пусковых установок и других средств. При этом комплектация ЗРК для разных стран отличается – заказчики выбирали наиболее удобные для них шасси и приборы.
Пуск ракеты VT-1. Фото Минобороны Франции
Последней список владельцев Crotale-NG пополнила Украина. В 2023 г. Франция в порядке помощи передала ей два батарейных комплекта. Техника прибыла на украинскую территорию и якобы заступила на дежурство. Утверждается, что она сбивает воздушные цели, но точная информация на этот счет пока не поступала.
Полвека на службе
Разработка будущего ЗРК Crotale / Cactus началась почти 60 лет назад, а с момента его принятия на вооружение первых армий уже прошло полвека. Все это время «Кроталь» производился достаточно большой серией – заказчики суммарно получили несколько сотен боевых машин. Значительная часть этой техники до сих пор остается на вооружении десятка стран, и от нее не планируют отказываться.
Причины такого коммерческого успеха и столь продолжительной службы просты. На момент своего появления изделие Crotale было весьма удачным образцом и могло конкурировать с современными ему системами. В дальнейшем компания Thomson / Thales практически постоянно развивала исходный образец и улучшала его тем или иным образом. Последняя модернизация такого рода прошла всего лишь 15 лет назад – через 35 лет после появления базового ЗРК. Соответственно, заказчики всегда могли рассчитывать на получение современной версии ЗРК.
Тем не менее, даже удачные конструкции и образцы устаревают морально и физически. По известным данным, Thales Group более не модернизирует ЗРК Crotale, и вариант Mk 3 пока остается самым новым его вариантом. По всей видимости, модернизационный потенциал «Гремучей змеи» полностью использован, и теперь необходимо создавать полностью новый проект.