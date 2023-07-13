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Новая ракета для Украины: в США завершились испытания AIM-120D-3 класса «воздух-воздух»

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Новая ракета для Украины: в США завершились испытания AIM-120D-3 класса «воздух-воздух»

10 июля 2023 года ВВС США и американская корпорация Raytheon успешно завершили испытания новой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D-3 AMRAAM, окончившиеся отстрелом УР с истребителя F-16.


Мы наращиваем производство AMRAAM до более высоких темпов, чем когда-либо прежде в истории этой программы. Благодаря значительно возросшей функциональности, производительности и технологичности, а также завершению программы летных испытаний мы гарантируем, что истребители могут рассчитывать на пятое поколение AMRAAM и достаточное их количество в своем арсенале

- отметили один из руководителей Raytheon, слова которого приводятся на сайте субподрядчика RTX.

AIM-120D-3 – это самый продвинутый вариант ракеты AMRAAM, разработанный в рамках программы Form, Fit, Function Refresh (F3R), в ходе реализации которой были обновлены платы управления в секции наведения УР и появилась возможность постоянно совершенствовать программное обеспечение. AIM-120D-3 является единственной УР с радиолокационным наведением, которую может применять F-35.

Эксплуатационные испытания AIM-120D-3 включали боевые стрельбы с платформ 4-го и 5-го поколений авиации США.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, ранее, в сентябре 2022 года и в июне 2023 года, Пентагон подписал контракты, предусматривающие поставки крупных партий новых ракет. Конечными пользователями AIM-120D-3, полученных в рамках данных соглашений, станут Украина, Британия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Канада, Финляндия, Венгрия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швейцария.

После получения Украиной истребителей F-16 новая ракета станет одним из видов используемого ВС ВСУ вооружения.

Использованы фотографии:
RTX
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4 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:43
    -1
    После получения Украиной истребителей F-16 новая ракета станет одним из видов используемого ВС ВСУ вооружения.

    Ой! Вы сначала истребители дайте, а потом уже о ракетах поговорим.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:55
      0
      Истребители то дадут.А вот ракетное вооружение,самого последнего поколения,в частности эту ракету-вряд ли.Есть возможность утечки технологий.Заголовок,конечно-ацкий,не имеющий никакого отношения к теме статьи
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    0
    После получения Украиной истребителей F-16 новая ракета станет одним из видов используемого ВС ВСУ вооружения.
    А точно станет? Вон Байден заявил, что Киеву сейчас нужны боеприпасы, а не ракеты, тем более новые.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 07:14
    0
    ну СВО показывает что во многом американское и натовское оружие переоценено