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«Флот не готов к войне с Китаем»: ВМС США переживают кризис технического обслуживания субмарин

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«Флот не готов к войне с Китаем»: ВМС США переживают кризис технического обслуживания субмарин

Американский флот предоставил данные о состоянии своего ударного подводного флота, согласно которым процент находящихся на ремонте субмарин достиг пиковых значений.


В отчете Конгресса США говорится, что более трети ударных подлодок выведены из боевого состава флота для проведения ремонтных работ. В текущем году 18 из 49 субмарин, то есть 37%, находятся на техническом обслуживании. В 2022 году данный показатель составлял 33%, в 2017 году – 28%, в 2015 году – 19%.

Из-за задержек в работах на верфях скопилась очередь нуждающихся в ремонте подлодок. Так, 20 месяцев назад USS Connecticut проекта Seawolf II, неся службу в Южно-Китайском море, столкнулась с подводной скалой. Как ожидается, данная субмарина сможет вернуться в строй не ранее начала 2026 года.

В Конгрессе США полагают, что причины сбоев при проведении ремонтных работ вызваны недостаточным количеством рабочих, ограниченными производственными мощностями на верфях и проблемами в цепочке поставок.

ВМС США переживают кризис технического обслуживания субмарин

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.

Статистика свидетельствует о неготовности американского флота к потенциальной войне с Китаем

- считают американские эксперты.

Военно-морской институт США заявил в майском докладе, что к 2030 году ожидается, что ВМС НОАК увеличатся до 440 боевых кораблей, в то время как у США в том же году будет в общей сложности 290 вымпелов. Многочисленные боевые симуляции, проведенные Пентагоном в последние месяцы, показали, что Соединенные Штаты не готовы к войне с КНР.

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17 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:24
    +2
    Интересно, что "волнуются" о Китае. А о возможной войне с Россией нет?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:33
      +2
      В США после второй мировой войны была доктрина 2,5, это означало, что они одновременно могли вести две полноценных войны и еще одну маленькую замутить, ресурсы им это позволяли. Сейчас это уже звучит как 1,5., в связи с возросшей военно-экономической мощью Китая, а они наращивают ВМФ и ядерные силы просто как спринтеры, к 2028 г. у них будет 1,5 тыс. ядерных зарядов и их носителей, это уже грозная сила. Пока у России и США паритет примерно по 6-7 тыс. боеголовок, но качественно Россия их превосходит по носителям.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 09:10
        +1
        Практика показала, что они даже 1,5 "не тянут")))
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:09
      +1
      Потому что Китай - сейчас противник № 1. Вот и моделируются возможные варианты. И это хорошо.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:25
    +2
    «Флот не готов к войне с Китаем»: ВМС США переживают кризис технического обслуживания субмарин
    . Кто в курсе... янки отложили/отодвинули работы по новому классу субмарин в... да фиг её знает на какой срок.
    Чего это они так? Чего не хватает, почему?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:42
      +2
      Судя по всему - банально не хватает бабла. И как следствие - технических средств, запчастей, рабочих, да и вообще - обученного персонала.. Несмотря на гигантский, уже неподъёмный даже для США военный бюджет - средства из него расходуются как бы это помягче сказать - не совсем эффективно. Ибо у них - типа развитой капитализм, а есть ли более удачный способ стяжать капиталы, чем присосаться к государственной сиське? Вот и результат - формально денег очень, очень много, а выхлоп - не очень убедительный.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 09:13
        +1
        бабла напечатать не проблема))) проблема в том, что судостроительные мощности и рабочих высокой квалификации на печатном станке не напечатаешь))) читал где-то, что "Рейтеон" возвращает с пенсии стариков для изготовления "Стингеров". А где молодежь?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 09:34
          +1
          Да нет, даже для США - это уже проблема, оголтелое печатание фантиков-то..
    2. Седов
      Седов Сегодня, 09:22
      0
      Кто в курсе... янки отложили/отодвинули работы по новому классу субмарин в... да фиг её знает на какой срок.
      Rocket, погуглите, если мне память не изменяет, как раз в турецкой Savunme несколько месяцев назад и была статья о временной приостановке программы по SSN(X) из-за смещения приоритетов. Там вроде как группа работает в неинтенсивном режиме. По планам то было, что с 30-го года они уже начнут замещать Вирджинию, но сейчас американцы приняли до 30-го года ряд амбициозных программ по космосу и гиперзвуку и флот пока на втором плане, потому как с SSN'ом неудача за неудачей. Да к слову как и везде у полосатых. С гиперзвуком только 6 махов , и то, почти экспериментально. 2 успешных запуска из 7, хоть и последних в серии - это не сильно серийно и ничем не говорит. И от наших и иранских 11 махов - это сильно далеко. О чем говорить, если уж Райзеон пенсионеров, разработчиков Стингеров на работу приглашают и архивные чертежи поднимают. С космосом у них тоже не все гладко. В-общем кадровый и технологический голод налицо. Вишенка на торте, это как попытка полосатых смоделировать китайский конфликт на территории Украины, но все пошло не так. Как оказалось ВС РФ и НОАК - это две вроде как близких по модели, но совершенно разных по уровню и командования и обеспечения, да и много всего армий. И все пошло не так. В-обшем, Rocket, и чисто мое мнение - увязли американцы здесь, и что с этим делать - не знают. Остаётся только "риторику успеха" через ручные СМИ транслировать. А выборы уже скоро. Трамп догоняет - а этот тоже захочет своего куска пирога.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 10:13
        +1
        В США, все решает военно-промышленное лобби в Конгрессе. Решат все силы ( в смысле бабки) бросить на флот и бросят. Но, как я понимаю, космос и гиперзвук, сейчас гораздо более перспективные направления, в плане распила бюджета)))
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:30
    +2
    Статистика свидетельствует о неготовности американского флота к потенциальной войне с Китаем
    Американцы люди "широкой души" - мало им России подавай еще подготовку к войне с Китаем. В отличии американской статистики о готовности флота китайская намного лучше. Значит в ближайшее время Сша не будут влазить в конфликт с КНР.
  4. Седов
    Седов Сегодня, 08:31
    +2
    В Конгрессе США полагают, что причины сбоев при проведении ремонтных работ вызваны недостаточным количеством рабочих, ограниченными производственными мощностями на верфях и проблемами в цепочке поставок.
    "В-общем, как считают в Конгрессе, нужны бОльшие финансовые вливания в ВМФ. Будем выделять допфинансипование." И тут опять создаётся очередь за баблом.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:40
    0
    Сердюков работает и в сша? Флот помогает развивать поднимать?
    Чубайс случайно в норфолк нк заезжал, консультировать манагеров верфей?
    1. Седов
      Седов Сегодня, 08:43
      0
      На самом деле надо бы туда Сердюкова устроить работать) Попреподавал бы он им там уроки экономии бюджетов и эффективного управления активами)
  6. HAM
    HAM Сегодня, 08:50
    -2
    Как то даже подозрительно,что на ВО с интервалом в три минуты появляются статьи о том что в ВМФ штатов всё хреново.....
    Нас успокаивают или лапшу вешают?Там что то ещё и про банковский кризис в штатах пели....
    А они как хамели,так ещё больше хамеют....самоходный дед сказал,что всё равно всех с собой заберёт.....
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:18
      0
      Можете почитать мою статью по данному вопросу и даже не одну. Это проблема системна и она пока никак не решается, что не может не радовать. Хотя, там на самом деле проблем много и производство, не единственная.
  7. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:09
    0
    По поводу "Коннектикута", думаю что 2026 год - чересчур оптимистично. Пока что не известно начался ли вообще ремонт и какой будет объем работ.