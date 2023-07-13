«Флот не готов к войне с Китаем»: ВМС США переживают кризис технического обслуживания субмарин

Американский флот предоставил данные о состоянии своего ударного подводного флота, согласно которым процент находящихся на ремонте субмарин достиг пиковых значений.
В отчете Конгресса США говорится, что более трети ударных подлодок выведены из боевого состава флота для проведения ремонтных работ. В текущем году 18 из 49 субмарин, то есть 37%, находятся на техническом обслуживании. В 2022 году данный показатель составлял 33%, в 2017 году – 28%, в 2015 году – 19%.
Из-за задержек в работах на верфях скопилась очередь нуждающихся в ремонте подлодок. Так, 20 месяцев назад USS Connecticut проекта Seawolf II, неся службу в Южно-Китайском море, столкнулась с подводной скалой. Как ожидается, данная субмарина сможет вернуться в строй не ранее начала 2026 года.
В Конгрессе США полагают, что причины сбоев при проведении ремонтных работ вызваны недостаточным количеством рабочих, ограниченными производственными мощностями на верфях и проблемами в цепочке поставок.
ВМС США переживают кризис технического обслуживания субмарин
- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.
Статистика свидетельствует о неготовности американского флота к потенциальной войне с Китаем
- считают американские эксперты.
Военно-морской институт США заявил в майском докладе, что к 2030 году ожидается, что ВМС НОАК увеличатся до 440 боевых кораблей, в то время как у США в том же году будет в общей сложности 290 вымпелов. Многочисленные боевые симуляции, проведенные Пентагоном в последние месяцы, показали, что Соединенные Штаты не готовы к войне с КНР.