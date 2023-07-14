По Крещатику с «Оркестром»

Ну что, дорогие, «Оркестр» играет… Что будем дальше делать?
Я скажу сразу: речь пойдет не о «Вагнере», речь пойдет о несколько иной части нашего населения. К «Вагнеру» и Пригожину у меня сложное и своеобразное отношение, некоторые вещи черным клеймом так и останутся в памяти у многих, но это КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ, за которыми стоят конкретные люди. И поливать за эти конкретные случаи огульно всех я считаю просто подлостью, потому что в отличие от меня, эти люди делали свое дело там, в Бахмуте и других местах. Да, не все, да, по-всякому, но тем не менее.
Тридцать пять человек во главе с Пригожиным и Уткиным были приняты Путиным. Тридцать пять Героев России, а это звание, напомню, присваивает Президент. Открытый приказ, закрытый – это не важно. Важно, что каждый из этих людей был отмечен именно Путиным. То есть, подписывая Указ, президент просто не мог не прочитать хотя бы пару-тройку строк, в которых говорилось, за что награждается человек.
Тут надо понимать, что это не они пришли к Путину и начали прикладами колотить в двери Кремля, как это в свое время делали стрельцы московские, в надежде быть услышанными царем-батюшкой, а наоборот, сам царь-батюшка, остыв, решил выслушать своих стрельцов.
И оказалось, что стрельцы-то по-прежнему государевы люди и готовы служить Отечеству.
Вообще встреча в Кремле была очень примечательной по составу. Помимо 35 Героев России из ЧВК «Вагнер» и Пригожина присутствовали: Владимир Владимирович, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СВР Сергей Нарышкин.
Жирно подчеркиваю, что не был приглашен министр обороны Шойгу, секретарь Совбеза Патрушев и директор ФСБ Бортников.
Очень интересный расклад, четко показывающий, что Путин решил выслушать ТУ сторону конфликта, совершенно без участия тех, кто слал ему рапорты и делал доклады о происходящем 24.06. Говорят (понемногу просачивается информация от участников встречи), что обсуждение вышло весьма бурным.
К чему пришли. Да, собственно, ни к чему. Путин сказал, что услышал все мнения по этому вопросу и понимает позицию «Оркестра». Сказал, что обещать ничего не будет, но будет думать об этом, так как информация для него новая, ему докладывали по-другому. Не то чтобы простил, но по крайней мере, сам процесс пошел по совсем другой колее.
Когда было объявлено, что встреча закончена и все присутствующие поднялись и стали продвигаться к двери, Владимир Владимирович выдал фразу из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», несколько ее изменив: «А вас, Евгений Викторович, я попрошу остаться!». И была еще одна беседа за закрытыми дверями на полчаса, о содержании которой, естественно, никому не известно.
Что очень хотелось бы отметить
Самое важное и главное – это реакция Путина. Понятно, что там, за кулисами власти, шло такое общение, что телефоны дымились. Но: вот этот маневр Путина стал для многих просто шоком. Да что там говорить, общество расслоилось из-за «Вагнера», но такой поворот стал неожиданностью для все, и для сторонников, и для противников.
Здесь Путин напомнил того Путина, который удивлял весь мир лет 20 тому назад. И хорошо так удивлял. В нашем же случае можно только аплодировать стоя тому, что он устроил, потому что я прекрасно представляю, что шло в информационных потоках от Минобороны и МВД. Можно было сделать такие выводы, после которых вагнеровцам небо показалось бы с овчинку.
Хотя в самом начале, когда многие рвали и метали, я написал, что эти люди ВСЕ заслужили как минимум право сказать в свое оправдание и быть услышанными. Спасибо всем, кто поддержал мое мнение, мы оказались правы. Нашу правоту подтвердил не кто иной, как сам Владимир Владимирович, реализовав эти планы, но в своем стиле. Но тут важен результат.
Вообще на фоне всех этих смакований найденного у Пригожина дома и в офисе по телевидению, перетряхиваний и обмусоливаний, встреча смотрелась более чем странно. То есть, встреча уже прошла, результаты, договоренности, не важно, какие, но уже, а инфосфера все бесилась, пытаясь показать Пригожина в негативе. Ну и его бойцов соответственно.
Есть мнение (и оно не только мое), что с помощью такой картинки и таких публикаций в СМИ власть хотела создать откровенно негативный образ Пригожина и его компании. «Тяжелая артиллерия» в лице Владимира Владимировича с обнародованием цифр сумм, вложенных в «Вагнер», тоже работала в этом направлении.
Особенность России: если власть пытается что-то очернить – это не совсем уж и плохо. Если власть рассказывает, как нам будет хорошо (ну, например, пенсионный возраст) – точно дело дрянь. Да, как с «Телеграммом» вышло. Запретили, вроде как заблокировали, и вся Россия перешла в «Телегу». В том числе и те, кто его запрещал. И теперь это самая популярная площадка для публикаций и обмена мнениями.
Совершенно то же самое произошло и с «Вагнером». Ну и потом, год про них рассказывали все, как они воюют, какие они молодцы, и вдруг… Да не получается вот так вдруг и в масштабах всей страны. Умеют у нас думать, пока еще не разучились.
А потом получилось, что у нас половина, если не большая часть блогосферы начала вопить в том же духе. Лидером переобувания в воздухе вообще стал мой землячок Илюша «Фильтр помпы», которого даже свои начали одергивать. Дескать, мы ценим, но не перебарщивай, родной. Они кровь проливали все-таки.
И вот что теперь?
Теперь, когда «Вагнеры» опять герои, к которым почти нет претензий? Теперь что?
Хорошо, обсудили во всех ракурсах дом Пригожина и пиджак Пригожина. И что? У Шойгу дом круче, дизайнер у министра на голову выше пригожинского. Не в плане золотых унитазов, в плане именно стиля.
А если посмотреть на наших министров да депутатов, да еще и не в России, так там такое можно найти, что ум за разум зайдет. В Испании, Португалии, Италии и прочих теплых местах. Так что в России… это сильно так себе. Не предмет для обсуждений.
Но Пригожина прямо хочется оставить в стороне. Не обсуждать, потому что как говорится в старой следовательской поговорке, главное в сложном расследовании – не выйти на самого себя. Всем понятно, что Евгений Викторович не просто так вдруг сделал из группы Уткина «Вагнера» тот самый «Вагнер», о котором идет разговор. Вот уж действительно: жить надо так, чтобы информационная компания по твоей дискредитации только поднимала твоё уважение.
Я хотел сказать пару слов о России. Точнее, о населении, о той части, которая. Которая орала все эти дни, что «вагнеры» предатели, что их надо стрелять, сажать, награды с кителей рвать и все прочее.
Как вы себя чувствуете, господа?
И те, что требовали в текстах, и те, что комментариями одобряли и поддерживали? Ничего, совесть не дергает? Жаль…
Теперь с огромным удовольствием буду наблюдать за картиной того, как все эти люди будут выкручиваться.
Понятно, что те, кто у нас воевахтеры интернетные – им с гуся вода, что пенопласт топорам. Все эти безликие и очень боящиеся так называемого деанона «удильщики», «мажоры», «фильтры помпы» и прочие «ветераны» интернетной войны – им в принципе все равно. Здесь суть в другом.
Понятно, что завтра если будет команда рвать на части любого другого – так они во рвении своем клавиатуры будут разбивать пачками. И рвать того, за кого вчера готовы были удавить на полях интернетных любого. Наверное, такое самооплевывание – это уже неотъемлемая часть российского менталитета. Как все с приставкой «само» - самоорганизация, самоизоляция и все в таком духе. Так и в нашем случае – самоорганизовались, самопросветились и дружненько плюнули… вроде бы в Пригожина и его бойцов, но, по сути-то, в себя!
Иногда складывается нехорошее такое подозрение в переизбытке агрессивной энергии на уровне подростков. Однако, когда точно знаешь, что там люди 40+, становится даже страшновато. Как можно так ненавидеть людей, которые год провели на передовой, в окопах, в бесконечных боях и штурмах? Если по-российски – да запросто. Кто мог бы критиковать «вагнеров»? Ну только те, кто сам был там. Кто прошел и стал «лучшим в аду».
Увы, в России все несколько иначе. И критиковать, оценивать и поучать станут те, кто к передовой не имеет ни малейшего отношения. И мы, «Обозрение», не исключение. Выходят у нас такие борцы не пойми с чем, типа пользователя «Константин Шевченко», который всем рты заткнул, всем рассказал, что надо делать с наемниками и где место Пригожина.
Но вот – десять дней молчит. Сказать больше нечего.
Мне вообще интересно, а что будут делать все такие шевченки потом, когда СВО закончится? Крови нет, трупов нет, развалин нет. Что будет? Да работа будет по восстановлению порушенного. И что им, несчастным, делать? На стройки работать идти? Ну это не так опасно, как воевать, но работать же…
История с маршем «Вагнера» показала многое в российском обществе. В том числе и дыры в некоторых понятиях у граждан. Вообще, чем дальше в СВО, тем больше у нас проблем в плане самосознания. Уже появился и термин, называющий это – «людоедство».
Это когда человек готов (естественно, в безопасном интернет-режиме) загрызть не только врагов, но и своих, которые, по его личному мнению, не совсем свои. И таких у нас становится все больше и больше. К сожалению, это нормальное явление – когда нечем думать, надо просто рвать на клочки на уровне инстинкта.
И «рвут». А потом все это расползается по миру в качестве доказательной базы того, что русские действительно варвары, с которыми цивилизовано просто нельзя. Не умеют они в цивилизованно.На самом деле – да гори оно синим пламенем порой, это цивилизованное. Мы без такого непотребства жили раньше и даст бог (а лучше президент) будем и дальше жить.
Своих рвать и в своих плевать нельзя
«Вагнера» - они свои. Русские. Которые добровольно пошли туда, куда мало кто в трезвом уме пойдет. А они пошли. Зачем был этот Бахмут – да не вам, кто писал про то, что «брали долго и не нужен он вообще был» судить.
Каждый уголовник Серега «Филин», взявший оружие и пошедший в «Вагнер», а потом в Бахмут – это вот такой «Константин Шевченко», который остался дома. И теперь поливает Серегу, погибшего в очередном штурме Бахмута просто потому, что может. Совестеночка его крохотная позволяет.
Дорогие мои читающие, даже через 1000 дней после начала СВО необходимо оставаться людьми. В первую очередь. И не плевать в своих. Конечно, сегодня каждый мнит себя экспертом, каждый может высказать свою точку зрения и так далее.
Но повторюсь: никто не имеет право судить тех, кто сделал больше.
Знаете, посоветую брать пример с Путина. Да, ему резануло по полной. Не ожидал. Но почему не ожидал – это вопрос к тем, кто ему доклады на стол каждый день клал. Да, к тем самым, кого на встрече с вагнеровцами не было.
Далеко не каждый человек на таком уровне сможет сказать себе тихо «Стоять!» и попробовать разобраться. Могло идти продолжение? Да запросто. Арестовали бы всех по одному, «без шума и пыли», и закончился бы «Вагнер», несмотря на все регалии и награды.
А в нашем случае? Получилось именно так, как я и написал в тот день, 24 июня, когда весь мой Воронеж на ушах стоял, и гарь с нефтебазы горящей нюхал. Надо разбираться, надо смотреть, надо говорить и слушать. Я, как и сотни других местных, видел, как шли «Вагнера», видел, как кто и куда стрелял. Много видел, чтобы сделать те выводы, которые озвучил. Не все там было просто и понятно.
И вот теперь такой поворот. Что дальше будут делать те, кто награды рвать да головы у стенки дырявить призывал? Интересно будет посмотреть. Но вспомните, что за океаном своим главным позором американцы считают не то, что войну во Вьетнаме слили, а то, что своих начали топтать, кто с войны той пришел.
Да, то самое наше «А мы вас туда не посылали!» в лица афганцам. Преемственность поколений вроде как. Афганцев советские чинуши оплевывали, а на вагнеровцев новое поколение выросло. Российское. И это печально.
Печально то, что совесть и честь размениваются на подписчиков и доходы. Впрочем, это уже дело совести каждого. Но сегодня я вижу то, что как триста лет назад царь-император российский слушал стрельцов, поднявших бунт, так вот и сегодняшним днем все вышло. Выслушал президент тех, кому звания Героев подписывал. Выводы сделал. Ничего не обещал, как говорят, потому как обида все еще есть, но и голов рубить тоже не стал. Но на то он и первый человек в стране.
Просто так взять и разогнать/подарить белорусскому коллеге лучшее военное формирование Европы (минимум) – это как-то расточительно.
И в итоге ведь если Путин позовет – придут «Вагнера». Технику сдали – ничего, еще добудут. И пойдут, и снова сделают свою работу. Так ими было обещано. А вот что дальше… Увидим. Хоть по Крещатику, да с «Оркестром».
А ведь те, кто вчера плевал да предателями называл, снова будут гимны петь да нахваливать. Ну просто так у нас принято исторически почему-то в стране. У определенных слоев и прослоек.
Так что не стесняйтесь, начинайте. Самое время.