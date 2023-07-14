Военное обозрение
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По Крещатику с «Оркестром»

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По Крещатику с «Оркестром»

Ну что, дорогие, «Оркестр» играет… Что будем дальше делать?



Я скажу сразу: речь пойдет не о «Вагнере», речь пойдет о несколько иной части нашего населения. К «Вагнеру» и Пригожину у меня сложное и своеобразное отношение, некоторые вещи черным клеймом так и останутся в памяти у многих, но это КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ, за которыми стоят конкретные люди. И поливать за эти конкретные случаи огульно всех я считаю просто подлостью, потому что в отличие от меня, эти люди делали свое дело там, в Бахмуте и других местах. Да, не все, да, по-всякому, но тем не менее.

Тридцать пять человек во главе с Пригожиным и Уткиным были приняты Путиным. Тридцать пять Героев России, а это звание, напомню, присваивает Президент. Открытый приказ, закрытый – это не важно. Важно, что каждый из этих людей был отмечен именно Путиным. То есть, подписывая Указ, президент просто не мог не прочитать хотя бы пару-тройку строк, в которых говорилось, за что награждается человек.

Тут надо понимать, что это не они пришли к Путину и начали прикладами колотить в двери Кремля, как это в свое время делали стрельцы московские, в надежде быть услышанными царем-батюшкой, а наоборот, сам царь-батюшка, остыв, решил выслушать своих стрельцов.

И оказалось, что стрельцы-то по-прежнему государевы люди и готовы служить Отечеству.


Вообще встреча в Кремле была очень примечательной по составу. Помимо 35 Героев России из ЧВК «Вагнер» и Пригожина присутствовали: Владимир Владимирович, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СВР Сергей Нарышкин.

Жирно подчеркиваю, что не был приглашен министр обороны Шойгу, секретарь Совбеза Патрушев и директор ФСБ Бортников.

Очень интересный расклад, четко показывающий, что Путин решил выслушать ТУ сторону конфликта, совершенно без участия тех, кто слал ему рапорты и делал доклады о происходящем 24.06. Говорят (понемногу просачивается информация от участников встречи), что обсуждение вышло весьма бурным.

К чему пришли. Да, собственно, ни к чему. Путин сказал, что услышал все мнения по этому вопросу и понимает позицию «Оркестра». Сказал, что обещать ничего не будет, но будет думать об этом, так как информация для него новая, ему докладывали по-другому. Не то чтобы простил, но по крайней мере, сам процесс пошел по совсем другой колее.

Когда было объявлено, что встреча закончена и все присутствующие поднялись и стали продвигаться к двери, Владимир Владимирович выдал фразу из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», несколько ее изменив: «А вас, Евгений Викторович, я попрошу остаться!». И была еще одна беседа за закрытыми дверями на полчаса, о содержании которой, естественно, никому не известно.

Что очень хотелось бы отметить


Самое важное и главное – это реакция Путина. Понятно, что там, за кулисами власти, шло такое общение, что телефоны дымились. Но: вот этот маневр Путина стал для многих просто шоком. Да что там говорить, общество расслоилось из-за «Вагнера», но такой поворот стал неожиданностью для все, и для сторонников, и для противников.

Здесь Путин напомнил того Путина, который удивлял весь мир лет 20 тому назад. И хорошо так удивлял. В нашем же случае можно только аплодировать стоя тому, что он устроил, потому что я прекрасно представляю, что шло в информационных потоках от Минобороны и МВД. Можно было сделать такие выводы, после которых вагнеровцам небо показалось бы с овчинку.

Хотя в самом начале, когда многие рвали и метали, я написал, что эти люди ВСЕ заслужили как минимум право сказать в свое оправдание и быть услышанными. Спасибо всем, кто поддержал мое мнение, мы оказались правы. Нашу правоту подтвердил не кто иной, как сам Владимир Владимирович, реализовав эти планы, но в своем стиле. Но тут важен результат.

Вообще на фоне всех этих смакований найденного у Пригожина дома и в офисе по телевидению, перетряхиваний и обмусоливаний, встреча смотрелась более чем странно. То есть, встреча уже прошла, результаты, договоренности, не важно, какие, но уже, а инфосфера все бесилась, пытаясь показать Пригожина в негативе. Ну и его бойцов соответственно.

Есть мнение (и оно не только мое), что с помощью такой картинки и таких публикаций в СМИ власть хотела создать откровенно негативный образ Пригожина и его компании. «Тяжелая артиллерия» в лице Владимира Владимировича с обнародованием цифр сумм, вложенных в «Вагнер», тоже работала в этом направлении.

Особенность России: если власть пытается что-то очернить – это не совсем уж и плохо. Если власть рассказывает, как нам будет хорошо (ну, например, пенсионный возраст) – точно дело дрянь. Да, как с «Телеграммом» вышло. Запретили, вроде как заблокировали, и вся Россия перешла в «Телегу». В том числе и те, кто его запрещал. И теперь это самая популярная площадка для публикаций и обмена мнениями.

Совершенно то же самое произошло и с «Вагнером». Ну и потом, год про них рассказывали все, как они воюют, какие они молодцы, и вдруг… Да не получается вот так вдруг и в масштабах всей страны. Умеют у нас думать, пока еще не разучились.

А потом получилось, что у нас половина, если не большая часть блогосферы начала вопить в том же духе. Лидером переобувания в воздухе вообще стал мой землячок Илюша «Фильтр помпы», которого даже свои начали одергивать. Дескать, мы ценим, но не перебарщивай, родной. Они кровь проливали все-таки.

И вот что теперь?


Теперь, когда «Вагнеры» опять герои, к которым почти нет претензий? Теперь что?

Хорошо, обсудили во всех ракурсах дом Пригожина и пиджак Пригожина. И что? У Шойгу дом круче, дизайнер у министра на голову выше пригожинского. Не в плане золотых унитазов, в плане именно стиля.


А если посмотреть на наших министров да депутатов, да еще и не в России, так там такое можно найти, что ум за разум зайдет. В Испании, Португалии, Италии и прочих теплых местах. Так что в России… это сильно так себе. Не предмет для обсуждений.

Но Пригожина прямо хочется оставить в стороне. Не обсуждать, потому что как говорится в старой следовательской поговорке, главное в сложном расследовании – не выйти на самого себя. Всем понятно, что Евгений Викторович не просто так вдруг сделал из группы Уткина «Вагнера» тот самый «Вагнер», о котором идет разговор. Вот уж действительно: жить надо так, чтобы информационная компания по твоей дискредитации только поднимала твоё уважение.

Я хотел сказать пару слов о России. Точнее, о населении, о той части, которая. Которая орала все эти дни, что «вагнеры» предатели, что их надо стрелять, сажать, награды с кителей рвать и все прочее.

Как вы себя чувствуете, господа?


И те, что требовали в текстах, и те, что комментариями одобряли и поддерживали? Ничего, совесть не дергает? Жаль…

Теперь с огромным удовольствием буду наблюдать за картиной того, как все эти люди будут выкручиваться.

Понятно, что те, кто у нас воевахтеры интернетные – им с гуся вода, что пенопласт топорам. Все эти безликие и очень боящиеся так называемого деанона «удильщики», «мажоры», «фильтры помпы» и прочие «ветераны» интернетной войны – им в принципе все равно. Здесь суть в другом.

Понятно, что завтра если будет команда рвать на части любого другого – так они во рвении своем клавиатуры будут разбивать пачками. И рвать того, за кого вчера готовы были удавить на полях интернетных любого. Наверное, такое самооплевывание – это уже неотъемлемая часть российского менталитета. Как все с приставкой «само» - самоорганизация, самоизоляция и все в таком духе. Так и в нашем случае – самоорганизовались, самопросветились и дружненько плюнули… вроде бы в Пригожина и его бойцов, но, по сути-то, в себя!

Иногда складывается нехорошее такое подозрение в переизбытке агрессивной энергии на уровне подростков. Однако, когда точно знаешь, что там люди 40+, становится даже страшновато. Как можно так ненавидеть людей, которые год провели на передовой, в окопах, в бесконечных боях и штурмах? Если по-российски – да запросто. Кто мог бы критиковать «вагнеров»? Ну только те, кто сам был там. Кто прошел и стал «лучшим в аду».


Увы, в России все несколько иначе. И критиковать, оценивать и поучать станут те, кто к передовой не имеет ни малейшего отношения. И мы, «Обозрение», не исключение. Выходят у нас такие борцы не пойми с чем, типа пользователя «Константин Шевченко», который всем рты заткнул, всем рассказал, что надо делать с наемниками и где место Пригожина.

Но вот – десять дней молчит. Сказать больше нечего.

Мне вообще интересно, а что будут делать все такие шевченки потом, когда СВО закончится? Крови нет, трупов нет, развалин нет. Что будет? Да работа будет по восстановлению порушенного. И что им, несчастным, делать? На стройки работать идти? Ну это не так опасно, как воевать, но работать же…

История с маршем «Вагнера» показала многое в российском обществе. В том числе и дыры в некоторых понятиях у граждан. Вообще, чем дальше в СВО, тем больше у нас проблем в плане самосознания. Уже появился и термин, называющий это – «людоедство».

Это когда человек готов (естественно, в безопасном интернет-режиме) загрызть не только врагов, но и своих, которые, по его личному мнению, не совсем свои. И таких у нас становится все больше и больше. К сожалению, это нормальное явление – когда нечем думать, надо просто рвать на клочки на уровне инстинкта.

И «рвут». А потом все это расползается по миру в качестве доказательной базы того, что русские действительно варвары, с которыми цивилизовано просто нельзя. Не умеют они в цивилизованно.На самом деле – да гори оно синим пламенем порой, это цивилизованное. Мы без такого непотребства жили раньше и даст бог (а лучше президент) будем и дальше жить.

Своих рвать и в своих плевать нельзя


«Вагнера» - они свои. Русские. Которые добровольно пошли туда, куда мало кто в трезвом уме пойдет. А они пошли. Зачем был этот Бахмут – да не вам, кто писал про то, что «брали долго и не нужен он вообще был» судить.


Каждый уголовник Серега «Филин», взявший оружие и пошедший в «Вагнер», а потом в Бахмут – это вот такой «Константин Шевченко», который остался дома. И теперь поливает Серегу, погибшего в очередном штурме Бахмута просто потому, что может. Совестеночка его крохотная позволяет.

Дорогие мои читающие, даже через 1000 дней после начала СВО необходимо оставаться людьми. В первую очередь. И не плевать в своих. Конечно, сегодня каждый мнит себя экспертом, каждый может высказать свою точку зрения и так далее.

Но повторюсь: никто не имеет право судить тех, кто сделал больше.


Знаете, посоветую брать пример с Путина. Да, ему резануло по полной. Не ожидал. Но почему не ожидал – это вопрос к тем, кто ему доклады на стол каждый день клал. Да, к тем самым, кого на встрече с вагнеровцами не было.

Далеко не каждый человек на таком уровне сможет сказать себе тихо «Стоять!» и попробовать разобраться. Могло идти продолжение? Да запросто. Арестовали бы всех по одному, «без шума и пыли», и закончился бы «Вагнер», несмотря на все регалии и награды.

А в нашем случае? Получилось именно так, как я и написал в тот день, 24 июня, когда весь мой Воронеж на ушах стоял, и гарь с нефтебазы горящей нюхал. Надо разбираться, надо смотреть, надо говорить и слушать. Я, как и сотни других местных, видел, как шли «Вагнера», видел, как кто и куда стрелял. Много видел, чтобы сделать те выводы, которые озвучил. Не все там было просто и понятно.

И вот теперь такой поворот. Что дальше будут делать те, кто награды рвать да головы у стенки дырявить призывал? Интересно будет посмотреть. Но вспомните, что за океаном своим главным позором американцы считают не то, что войну во Вьетнаме слили, а то, что своих начали топтать, кто с войны той пришел.

Да, то самое наше «А мы вас туда не посылали!» в лица афганцам. Преемственность поколений вроде как. Афганцев советские чинуши оплевывали, а на вагнеровцев новое поколение выросло. Российское. И это печально.

Печально то, что совесть и честь размениваются на подписчиков и доходы. Впрочем, это уже дело совести каждого. Но сегодня я вижу то, что как триста лет назад царь-император российский слушал стрельцов, поднявших бунт, так вот и сегодняшним днем все вышло. Выслушал президент тех, кому звания Героев подписывал. Выводы сделал. Ничего не обещал, как говорят, потому как обида все еще есть, но и голов рубить тоже не стал. Но на то он и первый человек в стране.

Просто так взять и разогнать/подарить белорусскому коллеге лучшее военное формирование Европы (минимум) – это как-то расточительно.

И в итоге ведь если Путин позовет – придут «Вагнера». Технику сдали – ничего, еще добудут. И пойдут, и снова сделают свою работу. Так ими было обещано. А вот что дальше… Увидим. Хоть по Крещатику, да с «Оркестром».

А ведь те, кто вчера плевал да предателями называл, снова будут гимны петь да нахваливать. Ну просто так у нас принято исторически почему-то в стране. У определенных слоев и прослоек.

Так что не стесняйтесь, начинайте. Самое время.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:29
    +5
    Уткин вполне подходит на пост министра обороны...по результам его работы видно на что он способен.
    А Шойгу к сожалению пока никак на военном поприще себя непроявил.
    Царев выдал документ где какой то генеральский кадр требует разобраться с ребятами эвакуировавших сбитую британскую ракету.
    В последнее время генштаб и МО меня вводят в состояние легкого изумления по абсурдности поведения...иногда я думаю они там в своем ли уме. what
    Накопились у меня некоторые мысли по поводу нашего МО, но во время СВО негоже конечно затевать разборки...лучше подожду до лучших времен.
  2. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:48
    +2
    Ставить ЧВК Вагнер выше остальных воевавших -это идти против своей совести.И дело совсем не в "марше справедливости".С давних пор Россия славилась не только мужеством,но и благородством."Жизнь отдам Отчизне,а Честь никому". Остальные ведь на фронте не чаи гоняли? С кувалдой далеко не уйдешь.
  3. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 05:49
    +3
    Спасибо автору за статью и гражданскую позицию по отношению к людям воюющим за нашу страну..
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:57
    +6
    А ведь те, кто вчера плевал да предателями называл,
     А о каких предателях, говорил президент в своем обращении? Он же не назвал ни имен, ни фамилий?Т.е.думайте сами,решайте сами?Кто попал, под термин предательство?Получается,"чего не скажешь в шутейном разговоре?Вы пошутили,я посмеялся"(с) "А мы уже помирились. Помирились, когда дядю Фёдора из снега вытаскивали. Потому что совместный труд ,для моей пользы - он объединяет"(с). smile
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:03
    +4
    Замечательная статья.Лично для меня,ВСЕ люди с передовой-Герои.Были и есть.Вагнеровцы,добровольцы из "барсов",военнослужащие полков МО,все.Делают одно общее дело.Даже если власть сдаст назад,и проиграет эту войну.Простые люди ,останутся Героями
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:25
    +4
    Цитата: Николай Малюгин
    Ставить ЧВК Вагнер выше остальных воевавших -это идти против своей совести.

    Никто не ставит ЧВК Пригожина выше армии...здесь вопрос стоит по другому. what
    Как поднять боевую эффективность армии...только по результату надо оценивать боевую единицу наших вооруженных сил.
    Где то вагнера сильны, где то десантура, где то морская пехота...все это надо ложить в общую копилку Победы над сильным и коварным врагом коим сейчас является ВСУ.
    И по моему пора бы уже менять статус СВО...не соответствует он уровню конфликта и боевых действий.
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 06:48
    0
    хотя говорят , что от тюрьмы и от сумы не зарекайся , но у меня была природная аллергия
    к уголовникам и ихнему миру и порядкам. Даже тридцать лет стараний власти через ежедневное кино и через "философский" примитив песен с телеэкранов уголовникам и бывшим "сидельцам" придать ауру простому смертному недосягаемой и только,дескать, в тюрьме "приобретаемой" "порядочности", прошли для меня неубедительно и даром.
    Но вот всего один год СВО моё мнение к тем людям меняет . Во первых , откуда такой испуг власти к походу на визит в Москву той части общества , которую тридцать лет героизировала власть через кино , через песни и через литературу ? А что такой метод похода подачи "предъявы" власть напугал , так это просто пинок нагой в двери проливавших кровь за Родину но ищущих справедливости , с "привет вам с кисточкой". Там методы и способы предъявить недовольство специфические и за тридцать лет власть могла бы уже и изучить , как эти люди предъявляют требования ,вместо того что бы ползать от закрытых дверей одного широколампазного бюрократа, к закрытым дверям другого многозвёздпогоного бюрократа . А поскольку бойцов Вагнера ,которые многие из уголовного мира, в бой ,в атаку , на смерть и на Победу за Родину вёл не сам Пригожин а бывшие элитные офицеры структур Российской армии , то не только у меня изменилось мнение о людях однажды попавших в тюрьму .
    Кстати ,ЧВК Вагнер не была структурой ВС России . Но никто из нас не читал ни Устав ЧВК Вагнер , ни военную присягу ЧВК Вагнер . Может так случится , если знать содержание этих документов , что ЧВК Вагнер этим походом в Москву за правдой , ничего из своих основополагающих актов и не нарушили .
  8. Таймень
    Таймень Сегодня, 07:36
    +1
    В очередной раз пишут ,что царь то хороший,а вот "боляре" ух какие гнусные.Да и народ не вопил о предателях,а с самого верха брякнули,потом "видимо" передумали.В Ростове кормили и поили ребят,по съемкам оттуда.А вот выступающих против маловато будет.Сидит публика с попкорном и смотрит за пожиранием буржуев друг другом.Но,ворон ворону глаз не выклюет.Очередной договорнячок.Сколько их ещё будет?
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:37
    0
    Авторская параллель со "стрелецким бунтом" - красивая.
    Но, Путин, по своим возможностям - не самодержец. Волевые "царские" решения случаются редко.

    Куда теперь пойдут "вагнера" - непонятно. Пригожин озвучил возврат к африканской коммерческой деятельности. Эти профессионалы должны были быть первыми в списках на мобилизацию. Похоже "Бахмут" - это была жестокая плата за продолжение бизнеса. Ядро "бессмертных" уйдёт в африканские проекты. А часть "срочно нанятых смертных" подпишет контракты с МО.
  10. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 07:46
    0
    Хотелось бы сейчас не о "Вагнере", а о тех кто призывал "всех к стенке", мне интересно, вы сами будете "к стенке" ставить и на курок нажимать. Или как тут один чел писал про фонарные столбы не далеко от суда и как их использовать, петельку на шею тоже сам и табуретку из под ног? Это же до какой степени надо быть имбецилом, чтобы писать такое, или пишущие подобное уже попробовали кровушки и еще хотят? А по поводу марша, писал уже, не поддерживаю ни одну сторону.
  11. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 07:52
    0
    будет думать об этом, так как информация для него новая, ему докладывали по-другому.


    ...ему докладывали по другому... Тот кто докладывал не придал значения настроениям в войсках и потому не доложил. А теперь серьезные имиджевые потери. Султан вон как раздухорился.