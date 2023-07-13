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«Борьба с ЗРК С-400 – это проигрышная партия для F-16»: американские обозреватели раскритиковали планируемую поставку истребителей ВСУ

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«Борьба с ЗРК С-400 – это проигрышная партия для F-16»: американские обозреватели раскритиковали планируемую поставку истребителей ВСУ

Киевский режим постоянно выпрашивает у Запада новые средства поражения, надеясь, что очередное изделие станет «чудо-оружием», способным переломить ход противостояния с российским войсками. На текущий момент все надежды возлагаются на истребители F-16.


Однако ряд американских обозревателей полагает, что данные ожидания в отношении американского самолета беспочвенны.

Небольшое количество F-16 не сможет ни обеспечить Украине превосходство в воздухе, ни гарантировать прорыв через сильно укрепленные оборонительные рубежи ВС РФ. А усложнение операций – это плохая стратегия для ВСУ, проигрышная партия

- отмечается в издании Defense News.

Как считают авторы, козырем украинских войск является тактическая простота, которая выгодно отличает ВСУ от многоуровневой стратегии российских войск. Они полагают, что командованию незалежной не стоит ввязываться в сложные операции воздушной войны.

Как указывается, небо надежно прикрыто российскими зенитными системами, среди которых особенно выделяется С-400. Украинским истребителям придется их подавлять в первую очередь:

Полагаясь на F-16, оснащенные противорадиолокационными ракетами (HARM), украинским пилотам пришлось бы летать в пределах досягаемости С-400, чтобы заманить российских операторов в ловушку радиоизлучения. Дальность поражения С-400 составляет до 400 км, то есть в 4 раза больше, чем у AGM-88 HARM. Это делает данную миссию очень опасной.


Авторы поясняют, что если даже украинские «F-16 выживут, запустив ракеты, то расчеты С-400 могут прекратить радиоизлучение и переместиться»:

Потери Украины были бы высокими, и такая стратегия быстро стала бы пошла под откос. Борьба между ограниченным количеством украинских F-16 и большим запасом ЗРК у России – это проигрышная партия для Киева.



По мнению авторов, Россия и так не имеет полного превосходства в воздухе благодаря поставленным Украине ЗРК, и у ВСУ нет нужды вовлекать в борьбу за небо истребители. Отмечено, что следует расширять парк мобильных систем ПВО малой дальности, что позволит прикрывать наступление украинских войск, в особенности на открытой местности, когда они двигаются через поля и обстреливаются «Вихрями» из Ка-52 за пределами досягаемости ПЗРК, переданных Западом.

Как отмечается, Украине нужны, в частности, такие средства ПВО как американский AN TWQ-1 Avenger и немецкий Gepard, «способные продвигаться бок о бок с атакующими силами и защищать их». США передали ВСУ только 20 Avenger, но, учитывая, что американская армия находится в процессе их замены на новую систему, объем их поставок можно будет значительно увеличить. Правда, не говорится о том, что большая часть этих поставок уже обнулена ВС РФ на поле боя.

У Запада может возникнуть соблазн ускорить доставку F-16 на Украину и надеяться, что они смогут достичь сложного и эфемерного состояния превосходства в воздухе, но сначала нужно задуматься о стратегии [применения истребителей]

- пишут критически настроенные авторы.

С их слов, при обсуждении на Западе поставок ВСУ новых платформ дебаты в основном ведутся вокруг технических возможностей боевых систем. Однако необходимо задумываться о стратегии применения новых средств поражения, которые планируется отправить на Украину.

Украинскому Давиду следует оставаться со своим простым, но эффективным средством ПВО, чтобы продолжать бороться с российским Голиафом в небе

- делают выводы авторы.

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4 комментария
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:59
    -1
    Старьё утилизировать дорого , вот хахлам и отправят, емериканцы только денег сэкономят.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:05
    +1
    А вот по С400..Система фактически является обьектовой.С F16 предстоит бороться скорее всеоо нашей авиации с "длинной рукой".
  3. Roust
    Roust Сегодня, 07:11
    +1
    Мне без разницы как и отчего уничтожат их литаки с одноразовыми летунами, главное. - результат: тотальное уничтожение нацистов в воздухе, на земле и на море. Им место - под землей.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    0
    козырем украинских войск является тактическая простота, которая выгодно отличает ВСУ от многоуровневой стратегии российских войск.
    Что-то эта "тактическая простота" выходит боком ВСУ. По поводу F-16. Не сбиваемых самолетов пока не бывает, а тем более в противодействии нашей ПВО. Появятся, значит рано или чуть позже, но будут сбиваться, как сегодня продолжают сбиваться Су-25 и МиГи ВВС Украины.