«Борьба с ЗРК С-400 – это проигрышная партия для F-16»: американские обозреватели раскритиковали планируемую поставку истребителей ВСУ

Киевский режим постоянно выпрашивает у Запада новые средства поражения, надеясь, что очередное изделие станет «чудо-оружием», способным переломить ход противостояния с российским войсками. На текущий момент все надежды возлагаются на истребители F-16.
Однако ряд американских обозревателей полагает, что данные ожидания в отношении американского самолета беспочвенны.
Небольшое количество F-16 не сможет ни обеспечить Украине превосходство в воздухе, ни гарантировать прорыв через сильно укрепленные оборонительные рубежи ВС РФ. А усложнение операций – это плохая стратегия для ВСУ, проигрышная партия
- отмечается в издании Defense News.
Как считают авторы, козырем украинских войск является тактическая простота, которая выгодно отличает ВСУ от многоуровневой стратегии российских войск. Они полагают, что командованию незалежной не стоит ввязываться в сложные операции воздушной войны.
Как указывается, небо надежно прикрыто российскими зенитными системами, среди которых особенно выделяется С-400. Украинским истребителям придется их подавлять в первую очередь:
Полагаясь на F-16, оснащенные противорадиолокационными ракетами (HARM), украинским пилотам пришлось бы летать в пределах досягаемости С-400, чтобы заманить российских операторов в ловушку радиоизлучения. Дальность поражения С-400 составляет до 400 км, то есть в 4 раза больше, чем у AGM-88 HARM. Это делает данную миссию очень опасной.
Авторы поясняют, что если даже украинские «F-16 выживут, запустив ракеты, то расчеты С-400 могут прекратить радиоизлучение и переместиться»:
Потери Украины были бы высокими, и такая стратегия быстро стала бы пошла под откос. Борьба между ограниченным количеством украинских F-16 и большим запасом ЗРК у России – это проигрышная партия для Киева.
По мнению авторов, Россия и так не имеет полного превосходства в воздухе благодаря поставленным Украине ЗРК, и у ВСУ нет нужды вовлекать в борьбу за небо истребители. Отмечено, что следует расширять парк мобильных систем ПВО малой дальности, что позволит прикрывать наступление украинских войск, в особенности на открытой местности, когда они двигаются через поля и обстреливаются «Вихрями» из Ка-52 за пределами досягаемости ПЗРК, переданных Западом.
Как отмечается, Украине нужны, в частности, такие средства ПВО как американский AN TWQ-1 Avenger и немецкий Gepard, «способные продвигаться бок о бок с атакующими силами и защищать их». США передали ВСУ только 20 Avenger, но, учитывая, что американская армия находится в процессе их замены на новую систему, объем их поставок можно будет значительно увеличить. Правда, не говорится о том, что большая часть этих поставок уже обнулена ВС РФ на поле боя.
У Запада может возникнуть соблазн ускорить доставку F-16 на Украину и надеяться, что они смогут достичь сложного и эфемерного состояния превосходства в воздухе, но сначала нужно задуматься о стратегии [применения истребителей]
- пишут критически настроенные авторы.
С их слов, при обсуждении на Западе поставок ВСУ новых платформ дебаты в основном ведутся вокруг технических возможностей боевых систем. Однако необходимо задумываться о стратегии применения новых средств поражения, которые планируется отправить на Украину.
Украинскому Давиду следует оставаться со своим простым, но эффективным средством ПВО, чтобы продолжать бороться с российским Голиафом в небе
- делают выводы авторы.