«Борьба с ЗРК С-400 – это проигрышная партия для F-16»: американские обозреватели раскритиковали планируемую поставку истребителей ВСУ

Небольшое количество F-16 не сможет ни обеспечить Украине превосходство в воздухе, ни гарантировать прорыв через сильно укрепленные оборонительные рубежи ВС РФ. А усложнение операций – это плохая стратегия для ВСУ, проигрышная партия

Полагаясь на F-16, оснащенные противорадиолокационными ракетами (HARM), украинским пилотам пришлось бы летать в пределах досягаемости С-400, чтобы заманить российских операторов в ловушку радиоизлучения. Дальность поражения С-400 составляет до 400 км, то есть в 4 раза больше, чем у AGM-88 HARM. Это делает данную миссию очень опасной.

Потери Украины были бы высокими, и такая стратегия быстро стала бы пошла под откос. Борьба между ограниченным количеством украинских F-16 и большим запасом ЗРК у России – это проигрышная партия для Киева.

У Запада может возникнуть соблазн ускорить доставку F-16 на Украину и надеяться, что они смогут достичь сложного и эфемерного состояния превосходства в воздухе, но сначала нужно задуматься о стратегии [применения истребителей]

Украинскому Давиду следует оставаться со своим простым, но эффективным средством ПВО, чтобы продолжать бороться с российским Голиафом в небе