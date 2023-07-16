«Дикие гуси» для ВСУ. Украина вербует наемников в новых регионах

ВСУ: солдат не жалеть, главное результат

«Дикие гуси» не летают там, где есть хорошие охотники

Что в итоге?

Ну что же, первый день саммита НАТО прошел. Вечер, и пора об этом поговорить.Если честно, я бы убежал с этого мероприятия уже в самом начале. Такой унылой постановки брюссельский театр давненько не ставил. Все настолько серо, что даже писать особо нечего.Пообещали ещё больше давать вооружений и боеприпасов? Так об этом и до этого сборища трепались все кому не лень почти ежедневно. Сказали, что в НАТО пока Украине делать нечего? Так и с этим точно такая же ситуация, что и с первым пунктом. Перед ослом повесили пучок соломы, и он тащит арбу куда надо…Что нового в том, что страны НАТО потребуют у нас что-то откуда-то вывести? Требуют постоянно и что? Ну и ещё одно «новое». Война будет долгой... Кто бы сомневался. Скорее всего, настолько долгой, что после неё от НАТО и ЕС останутся лишь воспоминания. Кто только об этом не говорил и не писал.У меня создалось такое впечатление, что вся эта ерунда была поставлена лишь для того, чтобы как-то замылить результаты контрнаступления ВСУ. Чтобы мир перестал замечать ту вонючую субстанцию, что сейчас находится в штанах Зеленского и его приспешников. Ну обгадились. Ну бывает… Но потом, завтра, скоро, в перспективе…Я не знаю, как у вас, уважаемые читатели, но у меня после каждого теракта на нашей территории, после каждого налета на мирные населенные пункты, после вот такого саммита, после сегодняшнего обстрела кассетными боеприпасами (которые американцы, как всегда, только ещё собираются поставлять) наших позиций, возникает мысль о том, что просто необходимо менять формат СВО. Я об этом многократно писал.Хватит играть в благородство, в просвещенное общество, в международные соглашения и прочие морально-этические понятия. Фашисты ведут на нашей территории войну безо всяких этих морально-этических понятий, безо всяких обязательств, не соблюдая никаких договоренностей. А это потери наших ребят!Я не о том, что так должны вести войну наши бойцы. С гордостью вижу, как русская смекалка работает на ЛБС. Как размазывают «наступателей» даже тогда, когда они думают, что совершили маленькую перемогу. Я о том, что пора прекратить обороняться от Запада. Пора называть вещи своими именами и отвечать адекватно.Извините за такое длинное вступление.Я вообще-то планировал высказаться о мясорубке. Но то, что происходит прямо сейчас, заставляет высказывать собственное мнение более оперативно. Мясорубка свое дело сделала и делает! Сырья для фарша стало не хватать!..О том, как происходит набор на военную службу на Украине, не писал только ленивый. Массовый отлов контингента уже стал обыденностью, как и обыски в квартирах и домах в поисках мужчин. Даже больницы перестали быть безопасными. Да и зачем долечивать, если, как вчера, к примеру, смотрел видео: в июне отловили, а в июле уже привезли в виде груза 200…Почти все подразделения, которые побывали на ЛБС, не один раз поменяли полностью свой личный состав. По показаниям пленных, некоторые по 5–6 раз. А это показатель качества личного состава. Призыв, два-три дня на знакомство с вооружением и на передовую в виде сырья для фарша.Понятно, что такое использование пополнения – это попытка хоть как-то остановить нашу армию. Хоть как-то показать хозяевам, что ВСУ живы и готовы к серьезным боям. То, чем совсем недавно пудрили мозг украинскому обывателю, я имею в виду ежедневные рассказы об очередях добровольцев в военкоматах, уже практически исчезло из украинских пабликов и СМИ.Напишу странную для военного времени мысль по отношению к врагу. Иногда после просмотра роликов с допросами украинских пленных у меня появляется жалость к этим мужикам, которые даже не почувствовали себя солдатами. Да, они, возможно, стреляли в наших бойцов. Они думали, что воюют. Но это страх. Изначальный, животный. И плен как облегчение. Просто повезло остаться живым…Ситуацию прекрасно понимают в украинских штабах. Там видят не только катастрофу с солдатами, но и беду с младшими офицерами. Я совсем не удивлюсь, если подготовку этой категории командиров вскоре станут проводить на краткосрочных курсах для сержантов-фронтовиков, как это было в Красной Армии в период Великой Отечественной войны.Что в результате?Кучка солдат под руководством командиров, не имеющих понятия о военной службе, что состояла в получении звания в запасе после вуза и «карьерный рост» в картотеке военкомата. Солдат или командир, реально повоевавший на линии боевого соприкосновения месяц-два – уже заслуженный и опытный ветеран.Как я понимаю, в штабах ВСУ видят только два варианта выхода из создавшейся ситуации.Первый и самый простой путь – это наемники. Как-то обучить украинский личный состав уже в бою могут бывшие солдаты и офицеры натовских армий. Да и какие-то операции смогут проводить только наемники.И второй путь.Желательный, но на данный момент из серии ненаучной фантастики. Ввод сил НАТО на территорию Украины. После грозного лупцевания кулаками собственной груди и каких-то грозных выкриков, европейцы успокоились и поджали хвост в ожидании помощи от американцев.Сейчас только поляки «сохраняют желание» защитить свою землю на западной Украине. Но и те что-то не горят желанием попасть в мясорубку.Для начала приведу данные нашего Министерства обороны по воюющим и уничтоженным наемникам на Украине.Итак, на данный момент известно о прибытии на территорию «незалежной», начиная с 24 февраля 2022 года, 11 тысяч 675 наемников.Помните украинскую и западную прессу марта-апреля 2022 года? Чуть ли не ежедневно публиковались фотоморды наемников, их послужной список, их интервью, где они просто рвались в бой, чтобы уничтожать «русского Ивана». Только поляки прибыли огромной группой в 2,6 тысяч человек.А ведь были ещё почти тысяча американцев и канадцев, были грузины (более 900 человек), британцы (более 700 человек), румыны (более 700 человек), были сирийские курды (спасибо «другу» Эрдогану, более 200 человек), были французы, немцы. Даже из страны-микроба Хорватии приехало 300 вояк.Но что произошло потом? Практически сразу после первого «боевого крещения» наемников?Оказалось, что Российская армия не те беззащитные местные жители, на которых охотились «гуси» в Африке и Азии. И воюют русские не хуже, а даже лучше, чем наемники. И поток стал иссякать... Мертвым деньги не нужны.На 30 июня этого года достоверно доказана гибель 4 845 наемников. В подавляющем большинстве это американцы, канадцы, поляки и другие европейцы.Кроме этого, сбежал с Украины 4 801 наемник.Таким образом, на момент написания материала на территории «незалежной» где-то действуют 2 029 наемников. Эта графа, вернее всего, на момент появления материала в печати, уже устарела.Много сообщений приходит от наших бойцов о том, что эфир кишит английской речью. Как сказал один из командиров: «Мы понимаем... И сообщения явно не бравурные». Много 300-х, есть 200-е… Кстати, опять же, со ссылкой на показания пленных, командиры ВСУ не несут никакой ответственности за гибель наемников.Итак, большие потери при контрнаступлении, отказ НАТО открыто ввязываться в войну, нежелание наемников из «цивилизованных» стран ехать на верную смерть – вот исходные данные для задачи, которую необходимо решить Киеву. И решение такое найдено. По крайней мере, об этом было сообщено украинской прессой в понедельник.Киев сообщил, а Российское МО официально это сообщение подтвердило на своем «Телеграм»-канале, Украина развернула вербовку иностранных наемников в ряде государств Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. По сообщению нашего МО, вербовочные пункты развернуты в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и Сирии (на подконтрольных США территориях).Возникает вопрос о финансировании такого мероприятия. Вербовка наемников – довольно затратное дело. Ни один наемник без предоплаты никуда не поедет. Украина в настоящее время не может похвастаться наличием свободных средств для оплаты аванса завербованным.Как мне кажется, «оплачивать банкет» будут американцы и европейцы. Вполне вероятно, что эти средства уже включены в тот самый пресловутый пакет помощи Киеву. Западный «деловой подход» к делам не может обойти и этот кусок прибылей.Более того, надо внимательно следить за западными ЧВК. Успех работы ЧВК «Вагнер» не только создал имидж музыкантам, но и заставил правительства других стран по-другому посмотреть на возможности таких компаний. Не думаю, что данный опыт будет забыт Западом.Так что появление каких-то ЧВК на Украине считаю вполне вероятным.В конце концов, что такое «нанять ЧВК»? Это просто покупка наемников оптом. Да и цена такой оптовой покупки, в конечном итоге, будет меньше, чем поштучного найма. Уже потому, что не надо будет решать многие вопросы, связанные с формированием боеспособного подразделения из наемников.Очень важно понять, что вербовкой наемников в других странах государства занимаются не ради собственной прихоти. Обстоятельства складываются так, что собственных ресурсов просто не хватает. Знаменитое «война до последнего украинца» на самом деле не нужно понимать дословно.Кроме армейских частей, непосредственно участвующих в боевых действиях, в войне задействовано гораздо большее количество людей. Это и непосредственно военные, занимающиеся тыловым обеспечением армии, логистикой, ремонтом техники и вооружения. Это и гражданские, которые вовлечены в производство для нужд обороны и нормального функционирования страны.Понятно, что таких украинцев как минимум на порядок больше, чем непосредственных участников боевых действий. И вероятность погибнуть у них гораздо меньше. Но в те самые пресловутые «до последнего украинца» они не входят.Отсюда следует логичный вывод: уже сегодня Украина на грани полного поражения, и в Киеве это понимают. «Затычки дыр» в виде отловленных «добровольцев» быстро утилизируются. Части и соединения критически теряют личный состав, и на сегодня реальных ветеранов, бойцов, имеющих хоть какой-то серьезный опыт ведения боев, можно считать чуть ли не поштучно.Я не верю в то, что наемники спасут ВСУ. Даже поляки, которые уже рвутся защищать «свою» землю (западные территории Украины в Польше считают своими), потеряют интерес к этому делу сразу после того, как на западной Украине появятся Российские войска.Но то, что эти дополнительные силы будет необходимо уничтожать, создает некоторые неудобства нашим подразделениям. Значит – будут продолжаться удары по глубоким тылам ВСУ, по тем местам, где будут сосредоточены вновь прибывшие наемники.