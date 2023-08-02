Военное обозрение
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Броне сейчас приходится очень тяжело

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Броне сейчас приходится очень тяжело

Есть такое вполне оправданное мнение, что по опыту одного конфликта нельзя судить о качестве и пригодности используемой в нём боевой техники для будущих войн. Однако специальная военная операция на Украине стала примером парадоксальной ситуации, когда тяжёлая броня не может реализовать свой потенциал, но в то же время нуждается в значительных улучшениях. Да, речь о многострадальных танках, защита которых сейчас находится в тяжёлых условиях.


Совсем уже позиции сдал?


Надо сказать, положение со стороны действительно выглядит странно. Основные боевые танки всегда считались универсальной штуковиной, способной решать главные военные задачи в наступлении и обороне. Даже в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе от 1990 года трактовка определения «основной танк» вполне чёткая: наземное средство ближнего боя, работающее по принципу «вижу-стреляю» в условиях воздействия большинства огневых и иных средств противника. Или, проще говоря, комплекс вооружения, способный разнести в клочья большинство целей в пределах видимости, и бронирование, выдерживающее удар в ответ.

Но началась специальная военная операция на Украине и танки, кажется, начали сдавать свои позиции. По ним летит всё: разного рода управляемые ракеты, гранаты, дроны фабричного и кустарного производства, под гусеницами рвутся мины, сверху прилетает от артиллерии и так далее. Часто с очень печальными последствиями. В такой ситуации вообще может показаться, что танку на поле боя лучше не появляться – «обратную сторону медали» в виде случаев, когда броня выдерживает попадания, обычно не демонстрируют, а они есть, и их много. Тем не менее картина в целом не очень радужная, тут нельзя не согласиться.


Теперь с бронетехникой, в том числе и с танками, стараются осторожничать. Во многом именно поэтому в СВО приняло широкий размах такое явление, как поддержка пехоты танками на большом расстоянии от противника – штурмы, практикующиеся ныне и нашими, и украинскими военными. Когда-то за это активно критиковали попавший в опалу «Вагнер», но по-другому машины сберечь не получается.

Сюда же относится стрельба на дальние дистанции с закрытых позиций – ещё год назад это «новшество» носило ситуационный характер, а теперь стало массовым явлением. Причём поднаторели в этом деле настолько, что с помощью корректировки с беспилотника достигли более-менее приемлемых показателей точности, насколько это позволяет ствол танковой пушки. И это при том, что в танке, кроме бокового уровня, для этого нет абсолютно никаких приспособлений.


Всё это не от хорошей жизни, но стоит заметить, что сложившиеся обстоятельства – это совокупность факторов, часть которых с танками не связана.

Минимизация потерь – дело общее


Нужно понимать, что танк при всех своих достоинствах в виде мощной брони, высокоимпульсной пушки с могущественными снарядами и прочими делами, хоть и является универсальным боевым средством, но рассматриваться отдельно в таких военных конфликтах не может ни в коем случае.

Танк – это часть армейской системы, в которой важным условием является плотное и эффективное взаимодействие авиации, артиллерии, мотострелковых подразделений, противовоздушной обороны, разведки, средств РЭБ, инженерных войск и всего остального, что в идеале формирует тот самый слаженно работающий муравейник под названием – общевойсковая операция.

Потому защита танка – это ещё и коллективные усилия войск, направленные на активное противодействие разведке и поражение максимально большого количества огневых и иных средств, имеющихся в распоряжении противника. Последнее крайне важно, поскольку именно за счёт этого происходит существенная минимизация потерь. Максимально возможное количество угроз должно быть ликвидировано ещё до того, как условный танк появился в поле видимости. И это не автор придумал.

В ходе специальной военной операции на Украине танки не столкнулись с теми угрозами, которые были неведомы ранее, за исключением, пожалуй, просто несметного количества дронов разных мастей. Однако «летучие гранаты» и всякие прочие «Ланцеты» бьют не только и не столько танки, сколько другую технику и вооружение, начиная от различных броневиков, БТР и БМП, заканчивая артиллерийскими орудиями и т. д. Потому и решать проблему засилья беспилотной авиации придётся комплексно, поскольку это общая головная боль всего, что находится на линии боевого соприкосновения и в непосредственной близости от неё.


В остальном – ничего, что кардинально бы меняло исход на поле боя. Никаких обескураживающих новшеств, после столкновения с которыми можно было бы точно сказать: бери шинель, пошли домой.

Зато столкнулись с невозможностью создания тотального перевеса в силах и средствах общевойскового боя в частности, которые сформировали нынешнее позиционное «бодание», помноженное на обилие противотанковых средств.

Полноценная мощная огневая подготовка в принципе из области фантастики – сконцентрировать большой массив артиллерии нельзя как по причине её ограниченного количества, так и «удушения» в виде тотальной контрбатарейной борьбы. Господство в воздухе хоть на какую-то значимую глубину фронта тоже не обеспечено. Чего тогда требовать от танков? Здесь даже компенсировать отсутствие качества предварительной подготовки количеством танков не выйдет – на таком огромном по протяжённости фронте в рамках имеющихся сил это просто невозможно.

В таком положении, когда на участке условного наступления даже четверть огневых средств не подавлена, лететь всё будет не только по танкам, но и по другой технике и подразделениям, участвующим в операции. Тут хоть самый защищённый танк в бой пошли – окончится всё очень предсказуемо. Броня в этих условиях решающую роль не сыграет.

Красноречивым примером может служить «контрнаступ» ВСУ.


Те же боевые вертолёты, отстреливающие технику пачками, или мины, на которых подрываются десятки западных бронемашин и танков, стали натуральным убер-оружием, способным остановить наступление. Стали благодаря тому, что у украинцев банально нет ни средств ПВО непосредственного прикрытия, ни вменяемого количества инженерной техники. Умножим это на малые по количеству машин бронегруппы и обозначенные выше факторы – получим закономерный итог.


И нет, автор наши победы не принижает, просто это ярчайшее доказательство того, что какими бы крутыми танки и прочая техника ни казались, их всё равно превратят в горелые консервные банки, если нет сил для массированного удара и нечем поддержать и обеспечить продвижение.

Защиту улучшать тоже надо


Минимизация потерь путём огневой подготовки и обеспечения продвижения войск – дело первостепенное, но не нужно забывать, что броня танка является одним из тех компонентов, который гарантирует его боевую эффективность. И тут есть над чем задуматься, поскольку специальная военная операция на Украине лишний раз доказала, что по танкам попадания разного рода боеприпасов приходятся не только в наиболее защищённый лоб, но и в другие проекции, причём в большинстве случаев.


Суть такова, что в мировом танкостроении уже многие десятки лет господствует принцип дифференцированного бронирования. Заключается он в том, что наиболее мощный массив брони традиционно располагается в лобовых частях корпуса и башни танка, как наиболее подверженных обстрелу проекциях. Тогда как борта, корма, крыша и днище соответственно удостаиваются многократно меньшими толщинами. Здесь в целом нет разницы – «Абрамс» это, «Леопард 2» или Т-90М.

Эта конструктивная особенность танков во многом формирует тактику действий танковых экипажей, но от прилёта какого-нибудь высокоточного боеприпаса в крышу или ракеты в борт из ПТРК, скрытого где-нибудь в здании или кустах, это не спасёт.


В связи с этим возникает соблазн вновь обратить внимание на концепцию танков с равнопрочным бронированием, которые будут защищены одинаково со всех сторон. Тем не менее затея полностью оторвана от реальности и реализована на практике быть не может.

Мешают этому как условно (именно условно) решаемые проблемы огромной массы танка, значительно увеличившихся габаритов машины и связанных с этим сложностей с транспортировкой, силовых установок, общей конструкции и ходовой части в особенности, полной замены парка вспомогательной техники (БРЭМ, мостоукладчики, танковозы и т. д.) и прочее. Так и фактически нерешаемые в виде крайне малого запаса по модернизации брони, совершенствование которой каждый раз будет приводить к значительному росту массы и габаритов танка – замкнутый круг, из которого нельзя будет вырваться.

В этом плане взывать к броне вообще нет никакого смысла – дифференциация в той или иной степени останется навсегда. Поэтому одним из главных направлений повышения всеракурсной защищённости танка является активное (реактивное) противодействие боеприпасам и средствами наведения.

Сюда прежде всего входят комплексы динамической защиты (ДЗ). В первую очередь потому, что по ним есть хоть какие-то подвижки, если говорить про наш ВПК. До специальной военной операции на Украине мы могли наблюдать совершенно нелепые варианты установки ДЗ на многих танках, которые в целом были следствием ещё советского формализма в стиле «в курсовых углах держит и ладно».

Но теперь ситуация стала меняться: взрывными элементами покрывается большинство ослабленных зон, включая даже надгусеничные полки, маску пушки и корму корпуса и башни машин. Как говорится, опыт заставил крутиться и искать решения. Конечно, не без больших огрехов, глядя на которые можно только задать вопрос, кто и зачем это придумал. Однако начало уже положено – дело только за последующей доработкой и качественным перекрытием большей площади брони танка.

Круговое перекрытие танка динамической защитой, ставшее следствием опыта СВО
Круговое перекрытие танка динамической защитой, ставшее следствием опыта СВО

Пару слов нужно сказать и об активной защите (КАЗ). Это вообще больная тема, при упоминании которой у отечественного читателя зачастую появляется чувство глубокой досады из-за того, что КАЗ до сих пор нет ни на одном серийном российском танке.

Да, в этом плане есть большие проблемы, которые, если отбросить финансовый и технологический вопросы, связаны с эксплуатационной (в том числе в бою) надёжностью, опасностью для окружающей пехоты и легкобронированной техники, энергопотреблением и обучением экипажей для работы с оборудованием. Собственно говоря, именно поэтому не только у нас, но и в других вполне передовых странах мира, к активной защите, работающей по принципу уничтожения подлетающих к танку боеприпасов, относятся с некоторой долей скепсиса.

»Восьмидесятка» с комплексом активной защиты «Арена»
«Восьмидесятка» с комплексом активной защиты «Арена»

Но плюсы наличия КАЗ на танке в принципе неоспоримы. Даже не самая идеальная по характеристикам «Арена» способна кратно снизить вероятность поражения танка и потери машин в целом. Не говоря о более совершенном «Дрозде-2», который после доработок получил название «Афганит» и прописался в опытном порядке на «Армате» и других новых образцах бронетехники и бронекатерах. Так что да, дорого, тяжело в производстве, но уже в обозримом будущем без изделия подобного типа на танке вряд ли можно будет обойтись.

Ну и, наконец, не стоит забывать о маскировке. У нас, как в СМИ, так и в профильных изданиях, на эту немаловажную деталь внимания особо не обращают – всем только активную и динамическую защиту подавай.

Тем временем системы постановки аэрозольных завес, работающих как в спарке с датчиками обнаружения лазерного облучения («Штора» на танках Т-90), так и комплексами детектирования ультрафиолетового излучения от двигателей ракет, реализованных на «Армате»; ставшие притчей во языцех «Накидки» для Т-90М, а также некоторые мероприятия по снижению заметности конструкционного характера по типу снижения заметности выхлопа и прочего, в совокупности дают вполне ощутимые результаты.

Т-90М с комплексом «Накидка» в зоне специальной военной операции
Т-90М с комплексом «Накидка» в зоне специальной военной операции

Пусковые установки аэрозольных боеприпасов и датчики УФ-излучения на Т-14 «Армата»
Пусковые установки аэрозольных боеприпасов и датчики УФ-излучения на Т-14 «Армата»

И в первую очередь это касается высокоточных средств: ракет с головками самонаведения, в числе которых «Джавелины» и более грозные авиационные штуковины, корректируемые снаряды, самонаводящиеся суббоеприпасы кассетных снарядов и умных мин.

Тут резюмировать можно только расчётами от НИИ Стали, которые при полной реализации маскировочных мер дают следующее:

вероятность поражения самонаводящимися суббоеприпасами с радиометрическими датчиками снижается с 85 % до 20 %, а с тепловыми – с 80–70 % до 4–1 %;

• потери от ударов авиации, в зависимости от находящегося на борту вооружения, снижаются на 50–70 %;

• потери от разведывательно-ударных комплексов падают на 70–80 %;

• потери в бою условной танковой дивизии снижаются на 80 %.

Все эти штуковины, включая динамическую и активную защиту, а также средства снижения заметности когда-то всё-таки придётся «присоседить» на танках в том или ином исполнении. Просто потому, что броня в своей нынешней реализации не сможет полноценно противостоять всем угрозам на поле боя – она это уже ярко демонстрирует на примере СВО. В ином случае о полноценной боеспособности танков в будущем не может быть и речи.
Автор:
Использованы фотографии:
lostarmour.info / dzen.ru / odetievbrony.ru / wikipedia.org / архив Александра Алова / телеграм-каналы bobrmorf, voin_dv, ok_spn
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19 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:03
    -4
    В чём опасность нынешней ситуации для нас? Мы сознательно или бессознательно кормим и выращиваем зверя, врага. Он учится, тренируется, тестирует боевую технику, и даже через третьи страны поставляем им топливо. И НАТО тоже наблюдает и просчитывает все варианты войны с нами. То количество техники уничтожаемые российской армией не является фатальным для ВСУ, да и НАТО. Они постоянно повышают обучаемость войск ВСУ, и в принципе они держат фронт и наступают на любом участке, хотя бы пытаются.
    Нам нужно в корне менять стратегию войны на Украине. Время сейчас против нас. Сейчас первым делом нужно к 7 ноября освободить всю Левобережную Украину, взять Киев а ещё лучше освободить Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область. Если не сломить Украину к выборам президента России, то либералы находящиеся у власти могут их и проиграть. soldier
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 06:39
      0
      к 7 ноября освободить всю Левобережную Украину

      Ха, к 7 ноября только ВСУшный контрнаступ закончится, погрязнув в нашей обороне и раскисшем грунте. Наше наступление начнется в декабре, и дай Бог, чтобы к марту (не забываем: президентские выборы, однако!) ВСРФ порадовали Гаранта, а также всех россиян, либо освобождением ДНР, либо окружением Харькова. Рассчитывать на что-то большее, с такими темпами мобилизации, не стоит.
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 06:59
      0
      "Если не сломить Украину к выборам президента России, то либералы находящиеся у власти могут их и проиграть"
      что нормальных людей не должно огорчить laughing
      "Танки теперь не главное..."
      танк просто не имеет решаемых задач на сво. его вооружение не сильно может помочь пехоте- стрельба из танка с закрытых позиций- это просто смех, и желание хоть как то применить танки. любая буксируемая пушка сходного калибра имеет огромное преимущество перед танковым орудием, по дальности и точности стрельбы и номенклатуре снарядов, а при обученном расчёте- и в мобильности и незаметности по сравнению с танком. что до контрбатарейной борьбы, врядли у противника полные карманы этого "добра", и 100% поражение целей. опять же, дело в обученности расчёта и изменении тактики применения артиллерии. по защите танка от пехоты, хотя бы, тоже всё кисло- десяток пехотинцев с рпг, умело закопанные и замаскированные, уделают любой танк, хоть абрашу, хоть прорыв. поэтому танки сейчас, на линии фронта- не нужны. нужно вывести их оттуда, как вывели в своё время из афганистана, и держать в готовности вдали от средств поражения, в ожидании нужного времени. а вместо них насытить войска орудиями "б", и "с". сейчас они нужнее, да и дешевле и проще в производстве. каждому овощу- своё время. время танков ещё придёт, прорывы, обходы, аэродромы врага- это ещё будет
    3. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:09
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Сейчас первым делом нужно к 7 ноября освободить всю Левобережную Украину, взять Киев а ещё лучше освободить Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область.

      Пригород Донецка Авдеевку не могут отбить у хинзиров, на штурме Бахмута вагнера потеряли только убитыми больше 20 тыс.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:06
    +1
    СВО заставило пересмотреть роль различного оружия на современном поле боя.
    Танки теперь не главное... what
    Затрудняюсь дасть теперь что будет определяющим фактором для победы над врагом...супер-пупер оружие не может переломить ход войны...только совокупность факторов, а это уже тема не одной статьи а многотомного издания ученых умов.
    Перед нами передовой фронт НАТО в лице ВСУ, очень интересно наблюдать по каким методичкам эта организация будет воевать с нами...надеюсь новых неожиданостей для наших военных не будет в ближайшем будущем от натовцев.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 05:45
      +7
      Цитата: Леха с Андроида.
      Танки теперь не главное...

      Главным всегда было взаимодействие родов войск при господстве в небе
      Цитата: Леха с Андроида.
      супер-пупер оружие не может переломить ход войны...

      Такого нет в природе
      Цитата: Леха с Андроида.
      Перед нами передовой фронт НАТО в лице ВСУ,

      ВСУ до тех же американцев ещё очень далеко, как по вооружениям, так и по применению оружия существующего
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:09
    -4
    Цитата: Krasnodar
    Такого нет в природе

    Есть это ЯО smile,
    Цитата: Krasnodar
    ВСУ до тех же американцев ещё очень далеко, как по вооружениям, так и по применению оружия существующего

    А зачем равнять аборигенов укроиндейцев с бледнолицыми койотами...задача ВСУ по максимуму нанести России ущерб...что они с успехом и помощью НАТО делает...заодно натовцы в реалии изучают возможности нашей армии.
    Цитата: Krasnodar
    Главным всегда было взаимодействие родов войск при господстве в небе

    Тут с вами можно поспорить...
    господство в воздухе авиации РА не является определяющим фактором в БД, противник наносит болезненные уколы как в Брянской области.
    Взаимодествие родов войск хорошо против партизан и талибов тапочках, ну еще палестинцев...а когда имеете дело с регулярной армией такой страны как Россия несколько ракетных ударов по ключевым точкам могут все ваше взаимодействие отправить в пустоту.
    Война штука непредсказуемая по последствиям...энтропия событий может повернуть куда угодно.
    Пример...действия нашего ВВП внезапно и с страгическими последствиями отдавшего приказ на отвод наших войск от Киева и из Бучи. request...непоправимая ошибка.
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 07:06
      0
      "Есть это ЯО"
      это очень обоюдоострое оружие, и оружие последнего шанса, или даже - кусунгобу. смысла применять его нет-последствия могут быть крайне тяжёлыми. даже тяо
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 07:17
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Есть это ЯО ,

      Это оружие сдерживания/ Судного Дня
      Цитата: Леха с Андроида.
      господство в воздухе авиации РА не является определяющим фактором в БД,

      Господство в воздухе есть беспрепятственное поражение авиацией любой разведованной цели
      Цитата: Леха с Андроида.
      Взаимодествие родов войск хорошо против партизан и талибов тапочках, ну еще палестинцев..

      Для победы над вышеперечисленными нужны спецслужбы + максимальное количество солдат на км. кв., а не общевойсковой бой. Ещё правильная политика, да ))
      Цитата: Леха с Андроида.
      а когда имеете дело с регулярной армией такой страны как Россия несколько ракетных ударов по ключевым точкам могут все ваше взаимодействие отправить в пустоту.

      Каким образом?
  4. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 06:14
    +1
    Танки все равно остаются одними из основных боевых машин поля боя. Хотя бы потому, что ничего более подходящего пока просто не придумано. Да, они превратились в машины поддержки пехоты, но это не приговор танкам. Уверен, что специалисты найдут наиболее эффективные способы защиты, приемлемые для установки на танк. Понятно, что нарастить броню не получится, в статье все верно указано. Понятно, что комплексы активной защиты обязаны устанавливаться на все серийные машины, вместе с динамической. Кстати, концепция необитаемой башни, мне кажется, в условиях современных БД, очень неплохой вариант.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 06:16
    +1
    Сделай бронирование 75мм катанной стали по кругу, получишь КВ. Неуязвим... для 37-мм PAK-36 и 75-мм полевой гаубицы, что стало для немцев весьма неприятным сюрпризом в 1941. Правда, они скоро выяснили, что зенитка 88мм пробивала КВ в любой проекции. При этом дизель В-2 едва таскал такую массу.
    Сделай бронирование 550мм композита (если верить https://en.wikipedia.org/wiki/T-90 толщина ВЛД Т-90) по кругу, и ни один мотор, помещающийся внутри такого бронированного монстра, его не потянет.
    Так что от дифференцированной брони никуда не деться в хоть сколько-нибудь обозримом будущем. А для защиты с боков, верха, и низа придется искать иные средства чем крепкая броня.
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 06:29
      +1
      Бронебойные снаряды Flak-18/36/37 первыми на своей броне протестировали британские "Матильды" и французские Char В-1.
  6. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 06:21
    +2
    Ещё бы на лошадях в 21 веке в бой идти с шашкой. Скоро появятся рои дронов с ИИ ими управляющими и тогда танки уйдут в прошлое, по полю боя будут кататься автономные миноукладчики, автономные квадроциклы с многозарядной шайтан-трубой и бегать роботы-гепарды. Пока ограничение для всего этого источник питания. Чтобы при той же массе дрон пролетал не 15, а 30 км скажем. Но аккумуляторы ежемесячно усовершенствуются и так уж получается, что когда много учёных копают тему в одном направлении, то прорыв почти гарантирован. И тогда человек и всё что его защищает включая танки на поле боя станут лишними
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:46
      0
      Скоро появятся рои дронов с ИИ ими управляющими и тогда танки уйдут в прошлое, по полю боя будут кататься автономные миноукладчики, автономные квадроциклы с многозарядной шайтан-трубой и бегать роботы-гепарды

      Писатели-фантасты могут придумать и не такое. Всегда первочередной задачей воинствующих сторон было лишить войска противника управления. Александр Македонский рвался к Дарию...Милош Обилич убивает Мурада...Ян Собеский захватил зеленое знамя ислама и т.п. Ликвидация управление войсками превращает армию в толпу вооруженных людей,. Тактика Блицкрига предусматривала прежде всего ликвидацию штабов и узлов связи. Ну а 21 век, с его развитием средств коммуникации позволил управлять боем совсем по другому и уничтожение управления противника позволит победить. Поэтому РЭБ становиться на первое место в современном бою. Все эти роботы, танки и дроны напичканы электроникой по самое не балуй и если кто-то сумеет создать более совершенные методы ликвидации коммуникации противника тот и будет хозяином на поле боя.
  7. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 06:28
    +1
    Посмотрел я видео, где наш Т-80 геройски вступает в бой с колонной ВСУшной бронетехники (и выходит победителем), и у меня не столько восторг возник, сколько вопрос: а почему на эту колонну пошел танк, а не вылетела эскадрилья Ланцетов? К чему рисковать жизнями танкистов? Только потому, что на ЛБС нет в достаточном кол-ве БПЛА и операторов?
    Это я к тому, что сколько танк не бронируй, сколько не обвешивай различными типами защиты, будущее за воздушными беспилотными средствами нападения. Это надо, наконец, признать, и все возможные ресурсы бросить на это направление. Если мы, конечно, хотим побыстрее закончить войну, и с минимальными потерями.
  8. Zug
    Zug Сегодня, 06:54
    +1
    Какие там танки и стратегия.Брат съездевший на СВО дважды в качестве снайпера уже на свои деньги,ожидая третьей поездки купил себе 2 прицела(один тепловизор)лазерный дальномер, датчик ветра,сошки,переходники,креплния,глушитель и по мелочи еще кучу всего-НА СВОИ СРЕДСТВА.Потому как акромя штатной СВД и АК-74 ему там из электроники ничего не дали.Плюс БАУФЕНГ чтобы хоть какую то связь иметь.Защиту танка ты с собой не поволочешь.
  9. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 06:54
    +1
    Собственно говоря, именно поэтому не только у нас, но и в других вполне передовых странах мира, к активной защите, работающей по принципу уничтожения подлетающих к танку боеприпасов, относятся с некоторой долей скепсиса.


    "С некоторой долей скепсиса" к активной защите относятся нищеброды, а передовые страны мира выстраиваются в очередь к Рафаэлю за "Меиль Руах" и к Таас за "Хец Дорбан".
  10. Eug
    Eug Сегодня, 06:57
    +2
    Как по мне, основная особенность БД - серьезнейшая, практически глобальная разведка Украины за счет Запада и очень быстрое и точное реагирование. Без снижения уровня информированности ВСУ, как по мне, НИКАКИЕ локальные защитные меры радикально ситуацию не изменят. При этом они все равно очень нужны.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:14
    0
    Цитата: Last centurion
    тогда человек и всё что его защищает включая танки на поле боя станут лишними

    Мрачное будущее человечества вы нарисовали. recourse