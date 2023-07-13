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Американский политолог призвал Запад быть готовым к победе России на Украине

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Американский политолог призвал Запад быть готовым к победе России на Украине

Известный на Западе и за его пределами американский политолог Джон Миршаймер сделал заявление по поводу возможного развития украинского вооружённого конфликта. Своим мнением он поделился с журналистами китайского издания SCMP, выходящего в Гонконге (Сянгане).


Миршаймер считает, что в случае поражения Украины она потеряет около половины своей территории:

Он лишится несколько крупных территориальных кусков размером примерно с половину Украины.

По словам американского эксперта, в таком виде и при таком исходе Украину не примут ни в НАТО, ни в Европейский союз, так как интерес к такой Украине у Запада в значительной степени снизится.

Джон Миршаймер:

Она просто не сможет в дальнейшем противостоять России. Думаю, таковым и будет конечный результат.

По словам американского политолога, Западу нужно готовиться именно к такому развитию событий, к победе России, на фоне того, что активные бои в ходе украинского конфликта будут идти ещё около двух лет.

Напомним, что на проходившем в Вильнюсе саммите НАТО Украине не получила приглашение стать членом Североатлантического блока, а от Зеленского потребовали «большей благодарности за оказываемую помощь». С таким требованием выступил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. Выступая на итоговой конференции, Зеленский не сдержался и позволил себе новую колкость, заявив, что уже и не представляет, как ему ещё нужно благодарить НАТО.

Зеленский:

Г-н министр (обороны Британии) пусть сам скажет, как именно это нужно делать. Я тогда так и буду поступать.
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10 комментариев
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  1. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:23
    +1
    Ну это просто.
    Зеля сообщает в каком месте боевой линии соприкосновения и когда он на Челенджере выехает пострелять в нашу сторону.
    Так он отблагодарит нагликов за помощь.
    laughing
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:24
    +3
    Неблагодарность и хамство- характерная черта хуторянского украинства. Туповатого, забитого украинства, с семками.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:09
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Неблагодарность и хамство- характерная черта хуторянского украинства. Туповатого, забитого украинства, с семками.

      А за , что по сути дела благодарить зеле британского министра обороны ? За то , что втравили в войну с Россией ? За то , что и дальше толкают на гибель славян ? И причём здесь туповатое , забитое хуторянство ? Вы на наших утырков посмотрите ... Мат , пьянство , мозгов , как у жабы ... В чём отличие наших " забитых " и свидоукро "забитых" . Идентичное быдло . А если посмотреть на наших звероватых лиц кавказского происхождения или новоявленных " граждан "России из мигратов средней Азии , азербайджанцев то приходишь в ужас ... Всё , что они знают и умеют это , как считать до ста и наводить ужас на одиноких прохожих .. Так , что может дело не в " тупом , забитом " населении , а в людях руководящих государствами ....В этом причина .
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:28
    +3
    Американский политолог призвал Запад быть готовым к победе России на Украине
    прогнозы как гадание...
    Что получится, какой будет конечный результат... пиши, что хочешь, что то ведь будет, в конце концов.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 06:29
    +1
    Зеленский не сдержался и позволил себе новую колкость, заявив, что уже и не представляет, как ему ещё нужно благодарить НАТО.

    Да понятно как - показать Return On Investment, т.е. продемонстрировать военные успехи в реале, а не в виртуале. Да вот незадача - кляті мocкaлі мешают одержать велику перемогу. Как ни старается, а получается сплошная зрада.
  5. glk63
    glk63 Сегодня, 06:34
    +1
    "Г-н министр (обороны Британии) пусть сам скажет, как именно это нужно делать. Я тогда так и буду поступать." - вот ведь ("не умный гражданин" - хотел сказать понятнее, но автомодерация не пропустила)) ... сам не догадывается, что ли? laughing
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:37
    0
    "известный" политолог.
    Кто его вытащил.?. А? Торговатся начали воины света за наследие мономаха.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    +2
    Она (Украина) просто не сможет в дальнейшем противостоять России. Думаю, таковым и будет конечный результат.
    Вот и будем надеяться на этот результат - Украина в конфликте скукожится и НАТО уже не будет нужна.
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:09
      +3
      Пока Россия не"скукожит" это бандеро-бандитмкое образование, само по себе оно не "скукожится". Но, это можно сделать только в ходе полноценной войны с этим преступным режимом. СВО, к сожалению, не поможет.
  8. Roust
    Roust Сегодня, 07:20
    0
    Ошибается матрасный политолог. От недогосударства 404 останется только пара страниц из учебника по истории.