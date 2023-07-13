Американский политолог призвал Запад быть готовым к победе России на Украине

Он лишится несколько крупных территориальных кусков размером примерно с половину Украины.

Она просто не сможет в дальнейшем противостоять России. Думаю, таковым и будет конечный результат.

Г-н министр (обороны Британии) пусть сам скажет, как именно это нужно делать. Я тогда так и буду поступать.

Известный на Западе и за его пределами американский политолог Джон Миршаймер сделал заявление по поводу возможного развития украинского вооружённого конфликта. Своим мнением он поделился с журналистами китайского издания SCMP, выходящего в Гонконге (Сянгане).Миршаймер считает, что в случае поражения Украины она потеряет около половины своей территории:По словам американского эксперта, в таком виде и при таком исходе Украину не примут ни в НАТО, ни в Европейский союз, так как интерес к такой Украине у Запада в значительной степени снизится.Джон Миршаймер:По словам американского политолога, Западу нужно готовиться именно к такому развитию событий, к победе России, на фоне того, что активные бои в ходе украинского конфликта будут идти ещё около двух лет.Напомним, что на проходившем в Вильнюсе саммите НАТО Украине не получила приглашение стать членом Североатлантического блока, а от Зеленского потребовали «большей благодарности за оказываемую помощь». С таким требованием выступил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. Выступая на итоговой конференции, Зеленский не сдержался и позволил себе новую колкость, заявив, что уже и не представляет, как ему ещё нужно благодарить НАТО.Зеленский: