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Байден: Зеленский понимает, состоит ли Украина в НАТО или нет, не имеет значения, пока у него есть обязательства

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Байден: Зеленский понимает, состоит ли Украина в НАТО или нет, не имеет значения, пока у него есть обязательства

Президент США прокомментировал свою встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Напомним, что Зеленский в ходе этой встречи сделал очередную попытку убедить Байдена в том, что «Украина стоит на защите демократии в Европе и во всём мире», а потому «Украину необходимо принять в НАТО». При этом у самого Зеленского в ходе пресс-конференции журналисты интересовались возможными сроками вступления Украины в альянс. Вопрос решил перехватить президент США, заявив в ответ в полушутливом тоне, что Украина будет принята в НАТО «через 1 час 20 минут после того, как завершится вооружённый конфликт».


Впоследствии комментируя саму встречу с Зеленским, президент США заявил, что «она прошла хорошо». При этом Байден сделал о многом говорящее заявление, отвечая на очередной вопрос о сроках принятия Украины в НАТО:

Слушайте, единственное, что сейчас однозначно понимает Зеленский, это то, что состоит ли Украина в НАТО или не состоит, не имеет значения, пока у него есть обязательства.

Таким образом, Байден недвусмысленно дал понять, что перед Зеленским со стороны США поставлены задачи. И пока эти задачи не будут выполнены, ни о каком реальном членстве в НАТО, речи не идёт.

Байден также ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает ход украинского контрнаступления. По словам американского президента, он «не имеет права раскрывать всех подробностей».

Президент США:

Мы подробно с ним (Зеленским) говорили об этом, говорили со всеми его военными. Они всё ещё настроены оптимистично, но понимают, что это тяжёлая работа.

Комментируя возможные поставки Киеву ракет ATACMS, Байден заявил, что Киеву сейчас нужно не ракеты, а артиллерийские снаряды.
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9 комментариев
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  1. Керенский
    Керенский Сегодня, 06:42
    +2
    Хорошие перфокарты деду зарядили. Красиво сказал.
    1. anjey
      anjey Сегодня, 07:22
      0
      Перфокарты позавчерашний день,"Старику Байдену ",похоже в его маразматическую извилину вживили нейросеть,которую контролируют из вне laughing ....
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:46
    0
    единственное, что сейчас однозначно понимает Зеленский, это то, что состоит ли Украина в НАТО или не состоит, не имеет значения, пока у него есть обязательства.

    Это про какие такие обязательства Байден заговорил? Очень хотелось бы предметно, по пунктам услышать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +1
    Украина будет принята в НАТО «через 1 час 20 минут после того, как завершится вооружённый конфликт».
    Байден откровенно протроллил Зеленского и наверное остался собой доволен в отличии от собеседника.
    Байден заявил, что Киеву сейчас нужно не ракеты, а артиллерийские снаряды.
    Это можно понимать, как то, что с ракетами пока подождем? Наверное да.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:49
    +2
    Задача поставлена убить тамошнее население..Впрочем,тут понятно и без самоходного деда.Читаю новости-командующий 58-й,снятый с должности,подал в отставку..Есть вопросы к происходящему.
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:02
    +4


    фото дня!
    Бидон как все правдиво сказал - у окраины есть только ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....и НИКАКИХ ПРАВ НЕТ. А обязательство только одно - сдохнуть во имя борьбы с Россией и в другом качестве с какими - либо правами укротуземия западу и сша не нужна.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 07:03
    +3
    Задача скота на убой - побыстрее разжиреть. Зеля, однозначно, - не жилец, руина, однозначно, - убитое нацистами недогосударство 404.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:18
    +1
    США сейчас все устраивает, задача Украины воевать с Россией до последнего украинца. США руками и жизнями жителей Украины наносят ущерб России, плюс экономику Европы (Германия и Франция) потихоньку валят. Только вот не очень понятны наши цели. Что ни говори, умеют англосаксы "работать".
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 07:26
      0
      Я рад, что Украина идёт к своему уничтожению и как нация, и как государство. Они это честно заработали. А началось все- с спрыжков на майдане и с кастрюль на их тупых головах.