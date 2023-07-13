Байден: Зеленский понимает, состоит ли Украина в НАТО или нет, не имеет значения, пока у него есть обязательства

Президент США прокомментировал свою встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Напомним, что Зеленский в ходе этой встречи сделал очередную попытку убедить Байдена в том, что «Украина стоит на защите демократии в Европе и во всём мире», а потому «Украину необходимо принять в НАТО». При этом у самого Зеленского в ходе пресс-конференции журналисты интересовались возможными сроками вступления Украины в альянс. Вопрос решил перехватить президент США, заявив в ответ в полушутливом тоне, что Украина будет принята в НАТО «через 1 час 20 минут после того, как завершится вооружённый конфликт».
Впоследствии комментируя саму встречу с Зеленским, президент США заявил, что «она прошла хорошо». При этом Байден сделал о многом говорящее заявление, отвечая на очередной вопрос о сроках принятия Украины в НАТО:
Слушайте, единственное, что сейчас однозначно понимает Зеленский, это то, что состоит ли Украина в НАТО или не состоит, не имеет значения, пока у него есть обязательства.
Таким образом, Байден недвусмысленно дал понять, что перед Зеленским со стороны США поставлены задачи. И пока эти задачи не будут выполнены, ни о каком реальном членстве в НАТО, речи не идёт.
Байден также ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает ход украинского контрнаступления. По словам американского президента, он «не имеет права раскрывать всех подробностей».
Президент США:
Мы подробно с ним (Зеленским) говорили об этом, говорили со всеми его военными. Они всё ещё настроены оптимистично, но понимают, что это тяжёлая работа.
Комментируя возможные поставки Киеву ракет ATACMS, Байден заявил, что Киеву сейчас нужно не ракеты, а артиллерийские снаряды.