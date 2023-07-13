Байден: Зеленский понимает, состоит ли Украина в НАТО или нет, не имеет значения, пока у него есть обязательства

Слушайте, единственное, что сейчас однозначно понимает Зеленский, это то, что состоит ли Украина в НАТО или не состоит, не имеет значения, пока у него есть обязательства.

Мы подробно с ним (Зеленским) говорили об этом, говорили со всеми его военными. Они всё ещё настроены оптимистично, но понимают, что это тяжёлая работа.

Президент США прокомментировал свою встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Напомним, что Зеленский в ходе этой встречи сделал очередную попытку убедить Байдена в том, что «Украина стоит на защите демократии в Европе и во всём мире», а потому «Украину необходимо принять в НАТО». При этом у самого Зеленского в ходе пресс-конференции журналисты интересовались возможными сроками вступления Украины в альянс. Вопрос решил перехватить президент США, заявив в ответ в полушутливом тоне, что Украина будет принята в НАТО «через 1 час 20 минут после того, как завершится вооружённый конфликт».Впоследствии комментируя саму встречу с Зеленским, президент США заявил, что «она прошла хорошо». При этом Байден сделал о многом говорящее заявление, отвечая на очередной вопрос о сроках принятия Украины в НАТО:Таким образом, Байден недвусмысленно дал понять, что перед Зеленским со стороны США поставлены задачи. И пока эти задачи не будут выполнены, ни о каком реальном членстве в НАТО, речи не идёт.Байден также ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает ход украинского контрнаступления. По словам американского президента, он «не имеет права раскрывать всех подробностей».Президент США:Комментируя возможные поставки Киеву ракет ATACMS, Байден заявил, что Киеву сейчас нужно не ракеты, а артиллерийские снаряды.