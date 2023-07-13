Наступление на историю: Минкульт Украины заявил, что «пришла пора избавиться от советского клейма» на щите статуи Родина-мать в Киеве

Украинские власти, не имея возможностей заявить об успехах контрнаступления на фронте, решили активно «контрнаступать» там, где у них получается гораздо бойчее и действеннее – на фронте отмены истории, религии и культуры. При этом в авангарде этого «контрнаступа» - украинский Минкульт.
В течение нескольких дней ведомство при поддержке нацполиции и СБУ «наступало» на Киево-Печерскую лавру, опечатав сразу несколько корпусов, включая даже церковную лавку. Теперь ведомство Александра Ткаченко решило «пойти в атаку» на статую Родина-мать в Киеве.
В течение длительного времени не даёт покоя киевскому режиму щит статуи, на котором изображён герб Советского Союза. И теперь Минкульт Украины заявил, что пришла пора демонтировать «символ тоталитарного строя».
Из пропагандистского ролика Минкульта Украины:
Щит должен лишиться советского клейма.
Далее украинские пропагандисты представили, как в Киеве будет выглядеть статуя – в её руке планируется разместить щит с «тризубом».
Как отмечают сами украинские эксперты, такого рода замена, если учесть ещё и создание «информационных материалов», ей предшествующее, отнимет у бюджета не менее 2,5 млн долларов. Видимо, знают, что США ещё напечатают и всё оплатят...