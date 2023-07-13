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Наступление на историю: Минкульт Украины заявил, что «пришла пора избавиться от советского клейма» на щите статуи Родина-мать в Киеве

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Наступление на историю: Минкульт Украины заявил, что «пришла пора избавиться от советского клейма» на щите статуи Родина-мать в Киеве

Украинские власти, не имея возможностей заявить об успехах контрнаступления на фронте, решили активно «контрнаступать» там, где у них получается гораздо бойчее и действеннее – на фронте отмены истории, религии и культуры. При этом в авангарде этого «контрнаступа» - украинский Минкульт.


В течение нескольких дней ведомство при поддержке нацполиции и СБУ «наступало» на Киево-Печерскую лавру, опечатав сразу несколько корпусов, включая даже церковную лавку. Теперь ведомство Александра Ткаченко решило «пойти в атаку» на статую Родина-мать в Киеве.

В течение длительного времени не даёт покоя киевскому режиму щит статуи, на котором изображён герб Советского Союза. И теперь Минкульт Украины заявил, что пришла пора демонтировать «символ тоталитарного строя».

Из пропагандистского ролика Минкульта Украины:

Щит должен лишиться советского клейма.

Далее украинские пропагандисты представили, как в Киеве будет выглядеть статуя – в её руке планируется разместить щит с «тризубом».

Как отмечают сами украинские эксперты, такого рода замена, если учесть ещё и создание «информационных материалов», ей предшествующее, отнимет у бюджета не менее 2,5 млн долларов. Видимо, знают, что США ещё напечатают и всё оплатят...
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:13
    +2
    Ну всё так типично для бандеровщины - памятники то сдачи дать не могут.....
    Вот и "херойствуют".
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:14
    +1
    Так,а разве на щите остался советский герб?Несколько лет назад было сообщение,чт Герб СССР утырки убрали
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:16
      +1
      Да вроде писали что не смогли они Герб СССР убрать, не получилось у них.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:21
        0
        Да,там институт Патона вроде как разработал проект ,но дело не пошло из за сложности конструкции.Разбалансировка памятника может произойти.Вучетич все расчитал..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    0
    пришла пора демонтировать «символ тоталитарного строя»...Щит должен лишиться советского клейма
    Если бы дело было исключительно в советской символике, то с учетом отказа от советского прошлого, переименования городов и улиц, сноса памятников украинцы должны были жить уже счастливо и богато. А оказывается это не помогает, как не борись и не переделывай историю на свой лад. Может все таки дело в головах т.н. "истинных украинцев", в их менталитете и накопленной ненависти ко всему русскому?