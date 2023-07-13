Депутат Госдумы Гурулёв опубликовал обращение отстранённого от командования 58-й армией генерала Попова

Доброй ночи, мои любимые гладиаторы!

Много событий произошло за крайние два дня. Меня вывели из распоряжения, отстранили от должности. Прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию армией.

Я обозначил все проблемные вопросы, которые есть на сегодняшний день в армии (58-й), по боевой работе, по обеспечению.