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Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией

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Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией

Возвращение командиров украинских формирований, включая признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Азов», якобы не было нарушением договоренностей Россией по причине отсутствия самих договоренностей. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.


Турецкий лидер решил прокомментировать недавнее освобождение украинских нацистов, последовавшее за визитом в страну украинского президента Владимира Зеленского. Пятеро командиров украинской морской пехоты и нацистского формирования вернулись на Украину из Турции. Между тем, в российских СМИ сообщили, что они должны были находиться в Турции до конца боевых действий.

Однако Эрдоган утверждает, что никто с ним не договаривался о том, чтобы оставить украинских нацистов в стране до конца вооруженного конфликта. По утверждению турецкого президента, эти договоренности носили двусторонний характер и были достигнуты между представителями России и Украины. Турция в данном соглашении не участвовала и лишь предоставила убежище бывшим военнопленным. Поэтому, рассказывает Эрдоган, как только в Анкару поступил запрос от руководства Украины, Киеву были переданы пятеро украинских граждан.

Как мы видим, Реджеп Эрдоган пытается лавировать между Западом и РФ, и теперь он уже «объясняет» нюансы освобождения украинских военнопленных, явно заволновавшись насчет возможных последствий этого события для российско-турецких отношений. Но теперь российскому руководству тоже придется объяснить – или Эрдоган врет, или уже сама Москва не очень верно подала информацию, когда говорит о том, что Турция нарушила договоренности и передала Украине военнопленных.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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36 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:53
    +14
    Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией
    . Военных преступников не фиг было отдавать третьей стороне.... ВСЁ, остальное не важно.
    Если уж поменяли их на своих, НАДО БЫЛО.... тема исчерпана!!! В следующий раз в плен их не брать!
    Развели бодягу на пустом месте, смотреть противно на все это.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 08:23
      +13
      Согласен, сами сели в лужу а теперь Эрдоган виноват) ему вообще фиолетово делает, то что выгодно Турции. Когда уже мы научимся делать так же
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:42
        +2
        Нравится/не нравится Эрдоган, ни в политике, ни в управлении государством этот критерий значения не имеет... у него "своя свадьба", у нас своя, мест пересечение только одно, "загс или типа того", а дальше каждый по своему, как ему надо, хочется!
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:25
      +7
      Вот читаешь статью и удивляешься обвиняют кого угодно Украину, Эрдогана, а как вообще эти упыри оказались на свободе из российского плена ? и что это за мутные договорняки ? Как объяснить бойцам в СВО, что им уже однажды с кровью пришлось взять их за шиворот, и вот опять придется уничтожать ? Мерзко от изворотливости и продажности политиканов am
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:47
        +5
        Есть одно обстоятельство, которое игнорировать не получится.... ОБМЕН ПЛЕННЫХ!!! Многим, да и мне, пожалуй, плевать кого отдадут в ОБМЕН, лиш бы НАШИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ!!!
        А про нациков... на их же пабликах, не центровые, конечно, отношение именно к этим "хероям" резко отрицательное!!! Именно эта карта не сыграет у зелебобиков никак, тухляк полный!
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: rocket757
      Военных преступников не фиг было отдавать третьей стороне.... ВСЁ, остальное не важно.

      С таким бы успехом, могли и Прибалтике передать, или Польше.
    4. Geosun
      Geosun Сегодня, 09:17
      +1
      Цитата: rocket757
      Военных преступников не фиг было отдавать третьей стороне.

      Как-то все сразу забыли, как обстояли дела. Напомню, при штурме "азовстали" наши предложили боевикам зеленый коридор, чтоб зря не губить наших ребят. Часть согласилась интернироваться в Турцию. Так-что никакой ПЕРЕДАЧИ третьей стороне не было.
      1. Комментарий был удален.
  2. Седов
    Седов Сегодня, 07:54
    +6
    Ну а чего же ты их тогда давно не выпустил? Запроса от х@хлов не было? Как это по-восточному: перевести все стрелки на РФ и Украину. И да, когда в Турции землетрясение произошло - мы одними из первых предоставили борты МЧС со спасателями, да много всего было, начиная с выборов - а надо ли все это было делать для Риджипа?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:55
    +6
    По турецки это звучит так что обещание данное русским можно считать необязательным к исполнению.
    Тенденция однако... Оланд нарушил свой договор, за ним пошли Меркель, Макрон, Порошенко с Зеленским и вот теперь Эрдоган.
    Я уж не говорю про американцев.
    Дорого нам обходится святая вера в обязательность исполнения международных договоров...нашу страну имеют все кому не лень.
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 10:05
      -1
      Тут всё просто - если обманули, то нужно морду бить, а не линии рисовать и "джентльменов" из себя строить am Тогда и уважать начнут. Должны чётко знать, что будут серьёзные последствия от этого "кидалова", а не сожаления и прочее словоблудие
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:55
    +5
    Ну да, не расширять НАТО тоже никто не обещал. Документ есть? С тремя печатями, с подписью стоящих со свечками? Кровью подписавших заполненный? Не? Ну вот и всё. laughing
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:56
    +8
    Бумажка о договоренностях есть? Бумажки нету. Или там Абрамович устно договаривался? Пора уже понять, что с "партнерами" так нельзя! Хотите договориться - только на бумаге и с подписью. А иначе такие как Эрдоган и будут доказывать, кто осел, а кто погонщик. За зерновую сделку волнуется? Ну-ну. У России есть еще шанс выйти из нее.
    1. midivan
      midivan Сегодня, 08:19
      +3
      [/quote]Бумажка о договоренностях есть? Бумажки нету[quote]
      Помнится трясли недавно бумажками... Вот запамятовал, толи опять обманули толи, что то как обычно. feel Я же говорил- курортный сезон закройте хоть разок, оно тогда проще немного договариваться станет... Дык не слушают.. crying
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:27
      0
      Цитата: Егоза
      Или там Абрамович устно договаривался?

      Вот Абрамовича и переговорную команду и нужно мехом внутрь вывернуть о деталях договорённостей и кем что было поручено.
      До того, как на Эрдогана "наезжать".

      К Эрдогану вопрос лишь один: если Турция как государство никак не участвовала в договорённостях,
      то зачем было нужно обращение Украины как государства для вывоза отморозков?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: Егоза
      Или там Абрамович устно договаривался?

      Тот кто на своем самолете отвез головорезов в Турцию, тот и договаривался, и явно это не Эрдоган, а Рома. Все как то скользко, калаурно решили и главное быстро сотворили.
  6. ShDE
    ShDE Сегодня, 08:03
    +3
    А может с Эрдоганом вообще договоренности не считаются? А мы им свой навязчивый сервис с хабами и аэс суем. Пусть строят сами и твэлы сами лепят из г и палок.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:04
    +4
    Не надо в плен брать: SS в плен не брали и этих тоже не брать.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:14
    +8
    Как говаривал товарищ Сталин- "Вопрос поставлен не корректно". Как получилось , что военные преступники оказались в Турции? Почему этот обмен стал возможным? Почему действие закона не одинаково для всех?
  9. Snay
    Snay Сегодня, 08:15
    +4
    Ну а собственно чего вы ожидали от турков?
    Давайте "друзьям" вторую аэс забадяжим!
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:15
    0
    То что султан лавирует и старается получить максимальную выгоду для себя и Турции - это было ожидаемо. Сформулировано уже давно и не нами - нет постоянных союзников, есть постоянные интересы. Вот и нам выстраивая отношения с султаном и с другими государствами нужно исходить из того, что все наши уступки и подарки при случае должны быть отыграны назад без серьезных для нас потерь. А не так как мы - строим за свои деньги атомную станцию и возвращать средства будем в течении продолжительного времени.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:15
    +6
    Кто оплачивал содержание азовцев* тот это и устроил.Эрдоган маху дал ,что за час не предупредил.Маленький прикольный фактик,азовцам* платилось 52$ суточными ,это таже сумма суточных что и при СССР при загранкомандировке.Оплата охраны отдельная тема.
  12. midivan
    midivan Сегодня, 08:16
    +1
    [/quote]Но теперь российскому руководству тоже придется объяснить – или Эрдоган врет, или уже сама Москва не очень верно подала информацию[quote]
    Эээ брат, зачэм двойной стандарт делаешь? Тут либо врёт либо нет! А "подать информацию", чтобы сиюминутно скрыть, что обделался обычно ведёт к длительной вони да ещё и в самое неудобное время. Уж если обос... обделался так и скажи сразу и через время ты не вспомнишь об этом, а если утаил, то запах долго будет преследовать. Народная примета request
  13. Комментарий был удален.
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:17
    0
    Хорошо, что это не очередной нож в... куда-то там.
    1. Toorik
      Toorik Сегодня, 08:58
      0
      ну да... не нож.... и ниже спины.....
  15. Наган
    Наган Сегодня, 08:17
    +3
    Если бы их судили за военные преступления, как они того заслужили, и повесили, поскольку по справедливости иного приговора быть не могло, теперь бы этой дискуссии не было.
  16. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:18
    0
    А чё? Может сказать усатый таракан. Бумажка с подпись-печать покажи! Ай, нэту! Вай! Какой жалкий жалость!
  17. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 08:20
    +2
    А может, это очередной ХПП? Турчонок не при делах, он только олинклюзив предоставил (продал путёвки), договор был между г. З и джентльменом П, г. договор нарушил и развязал джентльмену руки на совершение неких действий в отношении г.? Действуй, джентльмен!
  18. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 08:22
    +1
    ...якобы не было нарушением договоренностей Россией по причине отсутствия самих договоренностей.

    Шо опять? Опять вступили в ту же кучу? Когда же будем смотреть под ноги, точнее думать наперёд. Всюду добрые жесты , пожелания и прямо-таки детская доверчивость. За этой доверчивостью целая страна!
  19. К-50
    К-50 Сегодня, 08:22
    0
    Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией

    Да кто бы сомневался, что сознается! fellow
    Харей его в буквы договора ткните и все дела, Можно и по столу за одним повозить. angry
    Все слова западных "партнёров" и договора с ними стоят дешевле бумаги, подписанной этими договорами. negative
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:40
      -1
      Цитата: К-50
      Харей его в буквы договора ткните и все дела,

      Чтобы ткнуть в буквы харей нужно вначале эти буквы и подписи увидеть.
      Никто их обнародовать не поспешил.

      PS А может по просьбе Зеленского теперь и Медведчука Украине вернуть?
  20. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:24
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    По турецки это звучит так что обещание данное русским можно считать необязательным к исполнению.
    Тенденция однако... Оланд нарушил свой договор, за ним пошли Меркель, Макрон, Порошенко с Зеленским и вот теперь Эрдоган.
    Я уж не говорю про американцев.
    Дорого нам обходится святая вера в обязательность исполнения международных договоров...нашу страну имеют все кому не лень.


    какой договор то?
    хватит есть .авно лопатой
    с нашей стороны множество раз признавали, что обе стороны минские выполнять не будут поскольку он так написан. Причем, подозреваю, с согласия всех сторон.

    ну а договора то на западе принято выполнять
    другое дело когда есть любители верить на слово,
    ну так лоха не обмануть западло у джентльменов.
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:39
    0
    или уже сама Москва не очень верно подала информацию, когда говорит о том, что Турция нарушила договоренности и передала Украине военнопленных.

    Неужели есть сомневающиеся в том, кто именно врет. Ведь случай с "азовцами" не первый...
  22. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:07
    +2
    Хамство открытое, а чего бы не хамить, если у власти находятся соплежуи с одной стороны и пятая колонна с другой. Только за последнее время мы получили гибель генерала 58 армии а Бердянске, убийство нач. отдела по мобилизации в краснодаре а теперь абсолютно скандальная отставка командира 58 армии Попова, который "обозначил все проблемные вопросы, которые есть на сегодняшний день в армии (58-й), по боевой работе, по обеспечению, обозначил наверху предельно и жестко" Реакция - отставка? Ситуация настолько скандальная, что ВО даже комменты к статье закрыла. Т.е. оказывается не только у Пригожина "завышенные требования по обеспечению". Похоже, Гарант со своим ГШ явно не начальство военного времени.
  23. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:07
    -1
    Ай красава, не считает и всё, а вы беситесь теперь как хотите.
  24. Million
    Million Сегодня, 09:10
    0
    Эрдоган манипулирует Кремлем как хочет...
  25. urik62
    urik62 Сегодня, 09:31
    0
    Депутат Госдумы Гурулёв опубликовал обращение отстранённого от командования 58-й армией генерала Попова
    Чё комментарии отключают по соседней теме? Не первый раз уже