Президент Турции отказался считать возвращение нацистских командиров на Украину нарушением договоренностей с Россией

Возвращение командиров украинских формирований, включая признанный террористической организацией и запрещенный в РФ «Азов», якобы не было нарушением договоренностей Россией по причине отсутствия самих договоренностей. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Турецкий лидер решил прокомментировать недавнее освобождение украинских нацистов, последовавшее за визитом в страну украинского президента Владимира Зеленского. Пятеро командиров украинской морской пехоты и нацистского формирования вернулись на Украину из Турции. Между тем, в российских СМИ сообщили, что они должны были находиться в Турции до конца боевых действий.Однако Эрдоган утверждает, что никто с ним не договаривался о том, чтобы оставить украинских нацистов в стране до конца вооруженного конфликта. По утверждению турецкого президента, эти договоренности носили двусторонний характер и были достигнуты между представителями России и Украины. Турция в данном соглашении не участвовала и лишь предоставила убежище бывшим военнопленным. Поэтому, рассказывает Эрдоган, как только в Анкару поступил запрос от руководства Украины, Киеву были переданы пятеро украинских граждан.Как мы видим, Реджеп Эрдоган пытается лавировать между Западом и РФ, и теперь он уже «объясняет» нюансы освобождения украинских военнопленных, явно заволновавшись насчет возможных последствий этого события для российско-турецких отношений. Но теперь российскому руководству тоже придется объяснить – или Эрдоган врет, или уже сама Москва не очень верно подала информацию, когда говорит о том, что Турция нарушила договоренности и передала Украине военнопленных.