В ночь на четверг, 13 июля, по объектам противника в тыловых районах были нанесены очередные удары. По последним сведениям, использовались в основном ударные беспилотники. Сирены воздушной тревоги были слышны в самых разных регионах Украины, включая столицу страны.
Серия мощных взрывов прогремела в разных районах Киева. По предварительным данным, поражены объекты, которые имеют отношение к размещению личного состава (включая командный) силовых ведомств Украины. Также поражены объекты инфраструктуры, используемые в военных целях.
Несколько взрывов прогремели и на других территориях, подконтрольных киевскому режиму. Одним из таких регионов стала Хмельницкая область. В сообщениях украинской стороны говорится, что дроны долетели до военного аэродрома Староконстантинов, который уже не раз испытывал на себе удары со стороны ВС РФ, приводившие к уничтожению различных летательных аппаратов, включая боевые самолёты ВС ВСУ.
Также поражены цели в Сумской области, в Полтаве.
Сообщается о серии взрывов Кировограде (Кропивницком). Нанесено поражение военным объектам на контролируемой противником части территории Запорожской области и в Херсоне.
Одновременно с этим продолжилось нанесение ударов по резервам ВСУ в Константиновке, на оккупированной им части Донецкой Народной Республики.