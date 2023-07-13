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Ночью были нанесены удары по объектам противника в Киеве, Кропивницком, Полтаве, Хмельницкой и Сумской областях

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Ночью были нанесены удары по объектам противника в Киеве, Кропивницком, Полтаве, Хмельницкой и Сумской областях

В ночь на четверг, 13 июля, по объектам противника в тыловых районах были нанесены очередные удары. По последним сведениям, использовались в основном ударные беспилотники. Сирены воздушной тревоги были слышны в самых разных регионах Украины, включая столицу страны.

Серия мощных взрывов прогремела в разных районах Киева. По предварительным данным, поражены объекты, которые имеют отношение к размещению личного состава (включая командный) силовых ведомств Украины. Также поражены объекты инфраструктуры, используемые в военных целях.

Несколько взрывов прогремели и на других территориях, подконтрольных киевскому режиму. Одним из таких регионов стала Хмельницкая область. В сообщениях украинской стороны говорится, что дроны долетели до военного аэродрома Староконстантинов, который уже не раз испытывал на себе удары со стороны ВС РФ, приводившие к уничтожению различных летательных аппаратов, включая боевые самолёты ВС ВСУ.

Также поражены цели в Сумской области, в Полтаве.

Сообщается о серии взрывов Кировограде (Кропивницком). Нанесено поражение военным объектам на контролируемой противником части территории Запорожской области и в Херсоне.

Одновременно с этим продолжилось нанесение ударов по резервам ВСУ в Константиновке, на оккупированной им части Донецкой Народной Республики.
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:03
    +7
    Ночью были нанесены удары по объектам противника в Киеве, Кропивницком, Полтаве, Хмельницкой и Сумской областях
    . Военные объекты и инфраструктуру противника надо уничтожать. Все резервы ровнять.
    По другому нельзя.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:07
      +1
      Цитата: rocket757
      . Военные объекты и инфраструктуру противника надо уничтожать. Все резервы ровнять.
      По другому нельзя.

      И желательно вместе с ВСУшниками! А то ночью начальство по домам спит. Только дежурные на местах! (((
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:27
        +2
        Места расположения ЛС можно и ночью ровнять... вряд ли они расползаются по округе по одному, на всех свободных хат не напасешся.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:08
    +6
    Вот и славно: уничтожать надо каждый день, так моб. ресурс и закончится.
  3. Седов
    Седов Сегодня, 08:10
    +1
    Почему в списке после последних событий Одессы нет?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:17
      +1
      Цитата: Седов
      Почему в списке после последних событий Одессы нет?

      Видимо берегут до 17 числа! Будет или не будет "зерновая сделка"
  4. aakvit
    aakvit Сегодня, 08:18
    +3
    "Долбить всегда, долбить везде - вот лозунг ВКС!" Так должно быть!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +1
    Серия мощных взрывов прогремела в разных районах Киева
    По л/с и военной инфраструктуре каждую ночь и с положительным результатом.
  6. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 08:34
    +1
    На фига Кирвоград называть Кропивницким? Я не знаю такого города.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:41
    0
    Как говорил один знакомый вставая из-за обеденного стола - "хорошо, но мало"