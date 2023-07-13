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Лидер Ирана аятолла Хаменеи прокомментировал саммит НАТО, связав украинский конфликт с жаждой прибыли американских корпораций

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи прокомментировал саммит НАТО, связав украинский конфликт с жаждой прибыли американских корпораций

Страны НАТО предлагают украинцам и далее воевать во имя финансовых интересов американских военно-промышленных компаний. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса.


11-12 июля представители стран НАТО собрались на очередной саммит военно-политического блока в столице Литвы Вильнюсе. На саммите был принят ряд решений о дальнейшей военной помощи киевскому режиму, что свидетельствует об общей нацеленности Запада на дальнейшее продолжение вооруженного конфликта на Украине.

Они [украинцы] воюют и гибнут, чтобы оружие можно было продать, чтобы компании, производящие оружие, могли набить свои карманы

- заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Таким образом, аятолла связал украинский конфликт с жаждой прибыли американских и европейских корпораций, дав понять, что именно им и выгодно максимальное затягивание боевых действий на Украине.

Иран открыто не вставал на сторону России или Украины, но его представители всегда высказывали негативное отношение к вооруженному конфликту как таковому. В Тегеране считают Запад главным виновником сложившейся ситуации, понимая, что это США и их европейские сателлиты подтолкнули киевский режим к открытой конфронтации с Россией, а теперь накачивают Украину вооружением и военной техникой, лишь усугубляя дальнейший ход противостояния.

Отношения Украины и Ирана после начала конфликта также ухудшились. В Киеве обвинили Тегеран в поставках России беспилотных летательных аппаратов, что отрицают и российские, и иранские власти. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попытался использовать заявления о российско-иранских связях для давления на Израиль, но вытребовать у израильского руководства системы противовоздушной обороны у него так и не получилось.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    +4
    Они [украинцы] воюют и гибнут, чтобы оружие можно было продать, чтобы компании, производящие оружие, могли набить свои карманы
    Абсолютно прав аятолла Али Хаменеи и в первую очередь это компании американского ВПК.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:29
      +4
      НАТО уже не Северо-Атлантический оборонительный блок, а мировой наступательный жандарм за финансовые интересы США, вот уже и Ю.Корею с Японией подтягивают, Австралию и Филипины заманивают. Видимо мировая бойня все же будет.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:40
        +2
        Миссия Америки - опошлить Вселенную (с) Ч.Диккенс
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:47
        +3
        Цитата: Silver99
        Видимо мировая бойня все же будет.

        К этому все идет, концепция "500 миллионов на земном шаре", начинает работать.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:32
    +1
    Этот саммит... как фестиваль обломов, для всяких рьяных дурашек, всей мелкой брехливой шушеры!
    Большие ребята все по решали по своему, в своих интересах.
    Что ещё очевидно... большие ребята потеряли интерес к НАТОшке, у них идея фикс... т. е. АУКУС! С ней они связывают свои надежды, планы.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:50
      +1
      Цитата: rocket757
      Этот саммит... как фестиваль обломов, для всяких рьяных дурашек, всей мелкой брехливой шушеры!

      Обломков и шоу клоунов, всего запада. Только стоит посмотреть на их последние фото в Вильнюсе, не поймешь - или цирк, или психушка Кащенко.
  3. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 08:37
    +2
    Жаль на меня не вовремя накинул аркан..
    Ну Кто помнит.
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:44
    0
    Пора ВВ начинать отращивать бороду , новый срок новый стиль, уже положено по возрасту пусть берет пример со своего коллеги Али Хаменеи
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:52
      0
      Не Хоттабыч, - даже выдирание бороды клоками не поможет. laughing