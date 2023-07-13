Лидер Ирана аятолла Хаменеи прокомментировал саммит НАТО, связав украинский конфликт с жаждой прибыли американских корпораций

Они [украинцы] воюют и гибнут, чтобы оружие можно было продать, чтобы компании, производящие оружие, могли набить свои карманы

Страны НАТО предлагают украинцам и далее воевать во имя финансовых интересов американских военно-промышленных компаний. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса.11-12 июля представители стран НАТО собрались на очередной саммит военно-политического блока в столице Литвы Вильнюсе. На саммите был принят ряд решений о дальнейшей военной помощи киевскому режиму, что свидетельствует об общей нацеленности Запада на дальнейшее продолжение вооруженного конфликта на Украине.- заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.Таким образом, аятолла связал украинский конфликт с жаждой прибыли американских и европейских корпораций, дав понять, что именно им и выгодно максимальное затягивание боевых действий на Украине.Иран открыто не вставал на сторону России или Украины, но его представители всегда высказывали негативное отношение к вооруженному конфликту как таковому. В Тегеране считают Запад главным виновником сложившейся ситуации, понимая, что это США и их европейские сателлиты подтолкнули киевский режим к открытой конфронтации с Россией, а теперь накачивают Украину вооружением и военной техникой, лишь усугубляя дальнейший ход противостояния.Отношения Украины и Ирана после начала конфликта также ухудшились. В Киеве обвинили Тегеран в поставках России беспилотных летательных аппаратов, что отрицают и российские, и иранские власти. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попытался использовать заявления о российско-иранских связях для давления на Израиль, но вытребовать у израильского руководства системы противовоздушной обороны у него так и не получилось.