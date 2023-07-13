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Руководство Евросоюза допустило возможность снятия санкций с дочерней компании Россельхозбанка для обеспечения «зерновой сделки»

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Руководство Евросоюза допустило возможность снятия санкций с дочерней компании Россельхозбанка для обеспечения «зерновой сделки»

В настоящее время в руководстве Евросоюза рассматривают возможность снятия санкций и подключения к международной системе платежей SWIFT дочерней компании – филиала Россельхозбанка. Такое решение может быть принято для обеспечения продления «зерновой сделки».


Как известно, 17 июля истекает срок «зерновой сделки». В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что продлевать сделку не собираются, так как требования российской стороны в рамках сделки все равно не выполняются.

Но отказ от продления сделки нанесет серьезнейший удар по Украине – как финансово-экономический, так и военный. Ведь после прекращения сделки Россия получит возможность наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

У самой Украины, в свою очередь, сократятся возможности использования «зернового коридора» в военных целях, чем она, как мы понимаем, благополучно занималась почти год, пока действовала «зерновая сделка».

Информационное агентство Reuters со ссылкой на три различных источника, знакомых с ситуацией, сообщает, что Евросоюз именно с целью продления сделки и хочет снять санкции, обеспечив работу «дочки «Россельхозбанка. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, предложив Кремлю продление сделки на несколько месяцев. В это время Евросоюз должен решить вопрос с тем, снимать ли санкции с дочерней компании Россельхозбанка или нет.

Что мешало ЕС снять санкции с российского банка во время предыдущих продлений зернового соглашения, в сообщении западных СМИ не говорится.
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35 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:42
    +2
    Условия Россельхозбанка- никаких дочерних компаний ,снятие санкций полностью .Слухи о дочерней компании являются информационным в бросом и не соответствуют действительности.Усё ,закончили обсуждать.На кону стоят миллиарды не только оплаты ,но и кредитов - это главное.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:45
      +1
      С этой зерновой сделкой какие-то мутные подковерные игры, очевидно что зерно идет не в беднейшие страны Африки, а как ни странно в Китай !!! он стал основным потребителем европейского зерна. Что-то подсказывает, что эту сделку продлят, а Захарова и Песков это обоснуют красивыми словами.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:50
        +5
        Цитата: Silver99
        С этой зерновой сделкой какие-то мутные подковерные игры,

        Ну вот и ответ на вопрос "Почему не бомбили Одессу?"
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:01
          +1
          Егоза.Как бы вы подзабыли - порт Одессы бомбили 3 - 4 раза, и вполне удачно.Визгу было.
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 10:13
            0
            Цитата: tralflot1832
            вы подзабыли - порт Одессы бомбили 3 - 4 раза, и вполне удачно.Визгу было.

            И как итог? Разбомбили??
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:52
        +7
        Этот "крючок" будет вечный..Стопудово-этот позор будет продоьжен.Через полгода-"меняобманули#"
      3. Ясная
        Ясная Сегодня, 08:52
        -1
        Цитата: Silver99
        зерно идет не в беднейшие страны Африки, а как ни странно в Китай !!! он стал основным потребителем европейского зерна.

        Не могли-бы подсказать Ваши источники информации по данному вопросу?
  2. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 08:44
    +9
    допустило возможность снятия санкций

    Это уже какой-то оксюморон. Не обещают снять санкции, не допускают снятие санкций, а "допускают возможность снятия".

    Антониу Гуттериш обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, предложив Кремлю продление сделки на несколько месяцев. В это время Евросоюз должен решить вопрос с тем, снимать ли санкции с дочерней компании Россельхозбанка или нет

    Выглядит так, что западники уже совсем внаглую пытаются тестировать, на сколько можно прогнуть российское руководство. Они даже не обещают снятия санкций, обещают рассмотреть вопрос.

    Скажите уже кто-нибудь гроссмейстеру, что нельзя столько позориться. Скоро уже как год с первой зерновой сделки. За это время вывезли 33 млн тонн зерна на миллиарды долларов, с которых поимели гешефт киевский режим, западные корпорации (большинству из которых зерно и принадлежало) и турки. Сколько оружия ввезли через одесские порты за это время вообще неизвестно.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:13
      0
      а он и не позорится, им наверху это выгодно поэтому и продлят
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: ratoborets
      Не обещают снять санкции, не допускают снятие санкций, а "допускают возможность снятия".

      Звучит как: "Если вы будете хорошо себя вести, то я, может быть, вас и не накажу".
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:44
    +7
    Что мешало ЕС снять санкции с российского банка во время предыдущих продлений зернового соглашения, в сообщении западных СМИ не говорится.

    тех, у кого главное в жизни деньги, очень легко контролировать - обещать, просить подождать, уверять что в этот раз всё получится - поэтому и в этот раз обманут, сделают полшага вперед, чтобы "рыбка не сорвалась с крючка", а потом начнется возня со страховками для судов, с демпингом цен на зерно и удобрения и т.п.... а сделку "придется" продлить...
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:44
    +8
    в руководстве Евросоюза рассматривают возможность снятия санкций и подключения к международной системе платежей SWIFT дочерней компании – филиала Россельхозбанка.

    Ребята в Москве, не надейтесь, опять обманут. На словах он всё сделают, а на деле мы все видели.
    И последний обман народу уже не по душе, имидж правительства упадет.
    Подумайте прежде чем, что то подписать.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:15
      0
      а что им имидж? на что это может повлиять?
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:45
    +6
    Допускается возможность рассмотрения... Каждое слово - анекдот! Читать каждое слово - и смеяться. laughing
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:48
      0
      Они гнут свою линию и не забывают про морковку для ослика. Так и надо.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:46
    +5
    Ответ должен быть примерно таким - руководство России допустило возможность рассмотрения вопроса по продлению зерновой сделки.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:53
      0
      Можео подинамить с 17 числа.
      А продлить с 32 июля, когда амиакопровод запустят и свифт включат
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 10:17
        0
        амиакопровод через украину уничтожен и восстанавливать не будут потому что сейчас в Новороссийск тянут трубу
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:49
    +1
    Руководство Евросоюза допустило возможность снятия санкций с дочерней компании Россельхозбанка для обеспечения «зерновой сделки»
    Они ОБМАНЩИКИ!!!
    Тут с ООНовцами говорить не о чем, их "гарантии" не стоят ничего, а уж гейропейские, это полный тухляк!
  8. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 08:51
    +1
    Цитата: Silver99
    С этой зерновой сделкой какие-то мутные подковерные игры, очевидно что зерно идет не в беднейшие страны Африки, а как ни странно в Китай !!! он стал основным потребителем европейского зерна. Что-то подсказывает, что эту сделку продлят, а Захарова и Песков это обоснуют красивыми словами.

    В Китай? Денежки тогда в Европу? Иначе как объяснить такой интерес Запада к этой сделке?
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 08:55
      0
      Иначе как объяснить такой интерес Запада к этой сделке?

      Большинство зерна прямо или опосредованно принадлежит западным компаниям. Они либо контролируют доли в украинских агрохолдингах, либо же выделяли для них кредиты под обеспечение этим самым зерном.
  9. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:51
    +2
    Что мешало ЕС снять санкции с российского банка во время предыдущих продлений зернового соглашения, в сообщении западных СМИ не говорится
  10. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 08:52
    +3
    Цитата: carpenter
    в руководстве Евросоюза рассматривают возможность снятия санкций и подключения к международной системе платежей SWIFT дочерней компании – филиала Россельхозбанка.

    Ребята в Москве, не надейтесь, опять обманут. На словах он всё сделают, а на деле мы все видели.
    И последний обман народу уже не по душе, имидж правительства упадет.
    Подумайте прежде чем, что то подписать.

    Имидж у руководства итак ниже некуда. 70 лет отрицательного отбора!
    На Западе ведь на Россию даже не смотрят - так, просто сырьевая колония/полуколония.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    0
    Как только истекает срок очередного продления сделки, так сразу в Европе и даже ООН начинают суетиться и сыпать обещаниями, которые до этого не удосужились выполнить.
    отказ от продления сделки нанесет серьезнейший удар по Украине – как финансово-экономический, так и военный.
    Поэтому ни в коем случае не поддаваться на уговоры и не продлять сделку. За нее мы платим кровью наших людей и здесь ни какие политические "выгоды" этого не перевесят.
  12. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 09:01
    +1
    Процентов эдак на 95 уверен, что "сделку" продлят (хз почему это сделка. Сделка это то, что приносит выгоду сторонам, её заключающую. А это для нас надо называть зерновой капитуляцией по моему).
    ГлавТурок продавит нашего царька. Слишком много на нём завязано поставок, параллельных импортов-экспортов и т.п. Да и реальные пацаны из царёва окружения в турецкую юрисдикцию уже немало активов перегнали.
  13. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 09:03
    +1
    допустило возможность снятия санкций

    Прям какая то вторая производная функции подключения к свифт от пропуска сухогрузов.
    Напомнило 90е, так называемый стабилиздец - тогда правительство радостно сообщило народу, что темпы падения экономики замедлились.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:08
    0
    Ну да, ну да. Именно об этом я и говорил. Схема наперсточников не меняется! Россия должна сначала выполнить всю свою часть сделки - а уж потом Евросоюз "рассмотрит возможность" и "решение может быть принято"... но когда Россия всё выполнит - то они, "рассмотрев возможность", не найдут оснований это решение принять.
  15. Million
    Million Сегодня, 09:11
    +1
    Опять Москву обманут.Ее все обманывают нынче.А может так оно и задумано?
  16. KLM77
    KLM77 Сегодня, 09:14
    0
    Допустило возможность не означает сняло санкции, никакого продления сделки до фактического снятия санкций и выполнения условий России!
  17. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:15
    0
    Надо приостанавливать сделку (не выходить из нее! Что ж мы, варвары, что ли, на африканцев жалко) до принятия наших условий декабря 21-го года.
  18. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:17
    0
    Ну вот и началось. Ждем очередного "акта доброй воли". А потом очередного нытья. Политика вещь конечно грязная, но постоянно забивать голы в свои ворота на "договорняках"... Букмекеры отдыхают.
  19. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:21
    +2
    Это конечно потрясающе! Торговля с врагом. Это как называется, без дипломатических выкрутасов ? Предательство. То есть, мы сами кормим своих противников , а они облегчают
    нам процесс оплаты этой кормежки! Замечательно!
  20. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 09:39
    0
    Не прошёл и год. Надо же. Должны были это сделать в первый день заключения сделки.
  21. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:45
    0
    Как то шаблонно работает запад, то бусы привезёт, то печень, то трусы кружевные, а то вообще просто перед носом морковку машет. Типа, мы обещаем НАТО и ЕС для Турции и Украины. Скажем честно, что запад допускает вхождение Украины в НАТО. А потом Запад начинают злится, что кто то на морковку упорно не реагирует, а требует выполнения сначала. У пшеков и каклов есть слово гонор. Оно хорошо подходит к поведению Запада.
  22. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 10:12
    0
    Просто очень не хочется 17 числа слушать какого-нибудь высокопоставленного чиновника и его бормотание о том, что РФ продлила сделку в последний раз, что мы надеемся, что наши партнеры на Западе снимут санкции ... и т.д. и т.п.
    А потом само собой - Нас обманули!
    ===============
    Да сколько ж можно!? am