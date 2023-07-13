В настоящее время в руководстве Евросоюза рассматривают возможность снятия санкций и подключения к международной системе платежей SWIFT дочерней компании – филиала Россельхозбанка. Такое решение может быть принято для обеспечения продления «зерновой сделки».Как известно, 17 июля истекает срок «зерновой сделки». В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что продлевать сделку не собираются, так как требования российской стороны в рамках сделки все равно не выполняются.Но отказ от продления сделки нанесет серьезнейший удар по Украине – как финансово-экономический, так и военный. Ведь после прекращения сделки Россия получит возможность наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.У самой Украины, в свою очередь, сократятся возможности использования «зернового коридора» в военных целях, чем она, как мы понимаем, благополучно занималась почти год, пока действовала «зерновая сделка».Информационное агентство Reuters со ссылкой на три различных источника, знакомых с ситуацией, сообщает, что Евросоюз именно с целью продления сделки и хочет снять санкции, обеспечив работу «дочки «Россельхозбанка. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, предложив Кремлю продление сделки на несколько месяцев. В это время Евросоюз должен решить вопрос с тем, снимать ли санкции с дочерней компании Россельхозбанка или нет.Что мешало ЕС снять санкции с российского банка во время предыдущих продлений зернового соглашения, в сообщении западных СМИ не говорится.