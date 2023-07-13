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Американская пресса: Президент США готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной

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Американская пресса: Президент США готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает, что Североатлантический альянс будет теперь очень долго находиться в состоянии новой холодной войны с Россией. Такой вывод делает американское издание The New York Times, анализируя выступление президента США Джо Байдена после саммита НАТО в Вильнюсе.


Как утверждает издание, действующий глава Белого дома Джо Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной. Ведь он заявил после саммита альянса, что НАТО будет «противостоять России столько, сколько потребуется». Фактически такое заявление готовит американцев и европейцев к конфронтации с Россией, и это противостояние может продолжаться годами.

Президент США ссылался на историю противоборства с Советским Союзом. Он напомнил, в частности, что США не признавали советского статуса республик Прибалтики, хотя границы СССР были признаны на международном уровне и до распада Союза никто не ставил под сомнение советскую юрисдикцию в Литовской, Латвийской или Эстонской ССР.

Американское издание утверждает, что НАТО вступает в затяжную борьбу с Россией. Об этом свидетельствует и то, что на саммите никто не поднимал тему переговоров или компромиссов по вопросу вооруженного конфликта на Украине.

Не исключено, что даже смена «вывески», то есть президента, в США не сможет кардинальным образом повлиять на новую парадигму американской политики, точно также, как не влияли на нее смены президентов во время холодной войны во второй половине ХХ века.
Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House
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26 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    +6
    Джо Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной.
    Только в нынешней аналогии т.н. "холодной войны" Россия участвует в военном конфликте на своих территориях в т.ч. против НАТО. Коль Байден готовит НАТО к длительной войне, то нам пора заканчивать соблюдать "джентльменские" соглашения, которые противной стороной не соблюдались и не будут соблюдаться и действовать более жестко по отношению к "друзьям Украины".
    1. Бомба
      Бомба Сегодня, 09:24
      +1
      Местный олигархат тупо не даст этого сделать
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:08
    +4
    Североатлантический альянс будет теперь очень долго находиться в состоянии новой холодной войны с Россией.

    Можно подумать, что ваш мезальянс из этого кофликта когда-то выходил. Вот потешили! До Иван-города доползли "без холодной войны". Сами себе по мозгам ездят.
    Да, ребята, до такого уровня лицемерия простому человеку не добраться... request
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:20
      +2
      А что вы хотите? Технология "промывки мозгов" достигла высот не бывалых.
      1. Kwasar9000
        Kwasar9000 Сегодня, 09:40
        +1
        Скажу больше, на неё уже подсадили значительную часть мира, в том числе Индию, которая де-факто ушла из-под российского влияния. А это треть населения планеты!
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 10:07
          0
          Куда ушла Индия?))))).................
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:08
    +7
    Для тупых американских СМИ, в " холодной войне " было некоторое уважение к друг другу и понимание победителей не будет.Сейчас воспитано совсем другое поколение на западе ,с другим " познанием " мира.Когда кончатся украинцы - кто следующий?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: tralflot1832
      Когда кончатся украинцы - кто следующий?

      Вы слишком оптимистичны в отношении потерь ВСУ.
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:09
    +5
    Ну , а что я писал еще год назад? На Западе принято решение о затягивание б/д еще минимум на полтора года. Это нужно для полной перестройки логистики западных экономик на сырьевые потоки из Афроазиатских регионов, а так же для опустошения собственных арсеналов, для восполнения которых уже сегодня начинает расширять производство Запандый ВПК.
    Что касается "Холодной войны-2", то она нужна для консолидации западного общества под девизом "Русская угроза".
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:17
      +4
      Арон.Перестройка ВПК запада дело не быстрое ,нам сколько понадобилось это делать втихую.Представьте вы
      западный миллиардер,надо построить завод стоимостью в миллиард- где деньги брать будете? Оформили кредит - а тут Киев капитулировал или мы с США нашли путь к взаимоприемлемому соглашению.Вы будете в таком случае миллионером- что тоже неплохо.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:23
      +4
      Можно загадать на потом.... предположение, гейропейские не будут шибко сильно наращивать производство военной техники и прочего, ибо А НАФИГА??? Реальной угрозы им нет и они это знают, а чрезмерное военные расходы без ясной перспективы отбить затраты, вряд ли вдохновят, даже политиков/руководство стран, а уж про бизнес и говорить нечего!!! Будут клепать в таком темпе, что б сохранялся какой то баланс, затраты/прибыль...
      Тезис, пушки вместо масла... это нужен новый фюрер, а Боррель на эту роль не тянет, да и никто другой из гейропейских!
      Если/когда полосатики прекратят поддерживать евро, все скатиться до банальщины... тёмных улиц и холодных сортиров! Только так.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:11
    +2
    Американская пресса: Президент США готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной
    Это, как раз, понятно.
    Вопрос в том, на кого финансовое бремя скинут, окончательно... беднеют все, это факт, а с перспективами, у гейропейских, все очень неоднозначно.
    1. Комментарий был удален.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:37
        +1
        Ха, "капитализм с человеческим лицом" закончился и все увидят настоящий оскал/морду его!
        Тоже перспектива, для гейропейских, не самая радостная.
        Но, есть такой аспект... вдруг полосатики потеряют интерес к гейропе и обрежут финансовую подпитку гейропейцев... а она есть и очень солидная. Что тогда от той гейропы останется, после того, когда они разоср р р сорились со многими теми, кто обеспечивал стабильность и благополучие их, своими дешёвыми ресурсами.
        В общем, как будут развиваться события, предсказать... не, не, подождём и будем посмотреть.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: rocket757
      Американская пресса: Президент США готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной
      Это, как раз, понятно.
      Вопрос в том, на кого финансовое бремя скинут, окончательно... беднеют все, это факт, а с перспективами, у гейропейских, все очень неоднозначно.

      На общество ,как всегда. На Западе очень долго были совершенно ненормальные социальные льготы, которые взращивают иждевенцев и люмпенов.
      1. crownn90
        crownn90 Сегодня, 09:37
        +1
        Общество - очень ненадежный инвестор.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:47
          +1
          Всякие дурики, типа Борреля, могут предлагать "пушки вместо масла", потому что он НИКТО И ЗВАТЬ ЕГО НИКАК! А вот любой государственный деятель, национальный лидер, такого не рискнет сказать напрямую! Он же-ж не самоубийца.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:19
    +2
    А вот готовит ли президент РФ Россию к длительному конфликту с НАТО по аналогии с холодной войной? what Пока что-то не очень похоже, а зря, может ведь и больно аукнуться.. belay
  7. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 09:19
    +3
    Депутат Госдумы Гурулёв опубликовал обращение отстранённого от командования 58-й армией генерала Попова
    Уважаемая администрация, а почему под этой статьей нельзя оставить комментарий?
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 09:28
      +1
      Посмотрел, так комментарии , которые были, вообще убрали.
      1. Серж9901
        Серж9901 Сегодня, 10:00
        0
        Зря , а я вот вступился бы за шойгу , ну , не военный , не умеет ,часть системы где только распил . Зато - какой верный , преданный хозяину . А какие рыбалки-охоты организовывает ! И вообще , может у него богатый внутренний мир , чего набросились ? Как там сейчас "в тренде" - "ципсо" , "оживились" , "смените методички" . "на фронт,диваны" и проч. :-)
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:40
      +3
      Цитата: Woroshilow
      Уважаемая администрация, а почему под этой статьей нельзя оставить комментарий?

      Цитата: Woroshilow
      Уважаемая администрация, а почему под этой статьей нельзя оставить комментарий?

      Потому что было много глупых комментов.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:01
        0
        Есть нюансы!!!
        Про Эрдогана, много глупых, провокационные комментариев можно, а про.... другое нельзя!
        Я так вообще писать не стал... не в теме, так зачем писать то?
        А так, по факту, никто, особо, не любит критику в свою сторону, а уж про всякий бред, провокационные тексты, тем более.
        Кстати, на том, что "это можно, а то нельзя", тоже можно поизголятся по полной! Был бы повод, а любители найдутся...
    3. comradChe
      comradChe Сегодня, 10:00
      -1
      Народное презрение к существующему режиму с царьком им лично по барабану. Циники отпетые.Нужные процентики народной поддержки и голосов на выборах демократичные наши к утру нарисують. Лапшу на уши электорату навешают разные прикормленные политолухи, которых расплодилось как собак не резаных. Но вот незадача для кремлёвских, БУЧУ с Пригожиным часть народа поняла совсем отлично от озвученной версии. Поэтому и дали приказ независимым подсуетиться. Всё идёт, как и должно.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:38
    -1
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: tralflot1832
    Когда кончатся украинцы - кто следующий?

    Вы слишком оптимистичны в отношении потерь ВСУ.

    Я пессимист, но я Вам пишу: предположительно ВСУ теряют каждый день около 1000человек груз 200, такая информация проскользнула от одного из кандитов в президенты, были заявлены 350 тысяч, где то в мае это было. Отсюда следует, что к ноябрю следуещего года их, 200-х, будет приблизительно 900-1000 тыс и от 300 до 500 тыс инвалидов. + пропавшие без вести, пленные. Как то так. Это оценочные потери, точные же ещё более ужасны, если Вы считаете, что это не так, перенесите их на Эрец Эсраэль и вспомните значение слова: malum.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:11
      0
      никто не говорит что украинцы кончатся, говорят что ВСУ закончится
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:11
      0
      Если вспомнить, подумать, тщательнее во всем разобраться...
      Вопрос... зачем Резник или ещё кто то, грозился мобилизовать более ляма граждан под ружье??? У них тогда под ружьём и так было под 800 тысяч военнослужащих, а то и больше??? Пусть там меньше половины именно в окопах, могут быть туда направлены, но это и так много.
      Похоже, кто то предпологал, догадывался, что потери будут велики, а то и чрезмерны.
      Вся инфармационная муть была направлена на то, что б напрячь, испугать именно наших бойцов... потому как испуганный, растерявшихся противник, это для них самое желательно ибо в противном случае им светит только обширная могилизация и перспективы не радужные.