Американская пресса: Президент США готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает, что Североатлантический альянс будет теперь очень долго находиться в состоянии новой холодной войны с Россией. Такой вывод делает американское издание The New York Times, анализируя выступление президента США Джо Байдена после саммита НАТО в Вильнюсе.
Как утверждает издание, действующий глава Белого дома Джо Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией по аналогии с холодной войной. Ведь он заявил после саммита альянса, что НАТО будет «противостоять России столько, сколько потребуется». Фактически такое заявление готовит американцев и европейцев к конфронтации с Россией, и это противостояние может продолжаться годами.
Президент США ссылался на историю противоборства с Советским Союзом. Он напомнил, в частности, что США не признавали советского статуса республик Прибалтики, хотя границы СССР были признаны на международном уровне и до распада Союза никто не ставил под сомнение советскую юрисдикцию в Литовской, Латвийской или Эстонской ССР.
Американское издание утверждает, что НАТО вступает в затяжную борьбу с Россией. Об этом свидетельствует и то, что на саммите никто не поднимал тему переговоров или компромиссов по вопросу вооруженного конфликта на Украине.
Не исключено, что даже смена «вывески», то есть президента, в США не сможет кардинальным образом повлиять на новую парадигму американской политики, точно также, как не влияли на нее смены президентов во время холодной войны во второй половине ХХ века.