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Серия штурмов подразделениями ВСУ российских позиций под Пятихатками закончилась для противника плачевно

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Серия штурмов подразделениями ВСУ российских позиций под Пятихатками закончилась для противника плачевно

В районе дач у Антоновского моста на Херсонском направлении идут бои между военнослужащими ВДВ России и украинскими ДРГ. Российским десантникам удалось закрепиться возле в этом районе, теперь они продолжают выбивать оттуда подразделения противника. Среди прочего, в районе Антоновского моста было уничтожено пулеметное гнездо ВСУ, расположенное в одном из разрушенных зданий.


Об этом сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Из разных официальных и неофициальных источников поступает информация о попытках обхода Артемовска украинскими военными.

На Запорожском направлении украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в районе Работино, но ее действия были пресечены бойцами 291-го мотострелкового полка. Произошел стрелковый бой, в результате которого противник понес потери и отступил.

Еще более драматично для ВСУ развивались события в районе Пятихаток. Там боевики 118-й бригады ВСУ пытались осуществить попытку контрнаступления. Им противодействовали бойцы 19-й дивизии 58-й армии ВС России.

На подходе к нашим позициям украинский военные наткнулись на шквальный артиллерийский и пулеметный огонь. В результате потери ВСУ составили несколько взводов. В общей сложности было уничтожено около половины личного состава атакующих. Вражеская пехота отступила к Пятихаткам, но оказалась отрезанной от основных сил.

Оказавшиеся в ловушки боевики требовали у командования подкрепления, но их «побратимы» отказывались идти на подмогу.

Вторая попытка штурма окончилась также плачевно, как и первая. В третий раз атаковать россиян боевики отказались. Тем более, что практически все командиры штурмовых групп противника были уничтожены или тяжело ранены.

Таким образом, серия штурмов подразделениями ВСУ российских позиций под Пятихатками закончилась для ВСУ очередным фиаско.
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8 комментариев
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  1. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 09:39
    +3
    А Пятихатки - это в зоне ответственности 58-й армии, чьего командарма вчера сняли за критику Шойгу и Герасимова?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:48
      +4
      ......чьего командарма вчера сняли за критику Шойгу и Герасимова?

      Критиковать вышестоящих командиров -это не по уставу, тем более публично. Но все равно, вся эта возня напрягает. То, что есть проблемы в ходе СВО -очевидно, и решать их нужно сообща, а не заниматься поиском крайних
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 10:00
        0
        Похоже на то, что все предусмотренные уставами способы доведения своей позиции до вышестоящего командования оказались исчерпаны и никаких результатов не принесли. А соблюдать БУКВУ устава, ценой жизней тысяч своих подчинённых, генерал не счёл возможным, так как это противоречило уже ДУХУ уставов. Да и в каких уставах написано, что после доклада подчинённого о проблемах его отстраняют от должности? Не помню я такого пункта.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:48
      +5
      Совершенно верно. Может быть мы потому и бодаемся за "пятихатки" по всей линии фронта уже больше года, что Шойгу, Герасимов а возможно и Гарант предпочитают вранье с "нарощенным в 7 раз ВПК". Попов, командир 58й откровенно называет произошедшее "ножом с спину со стороны главного начальника после жесткой беседы о проблемах". Это более чем откровение. Кого он имеет в виду? Очевидно самое высшее руководство. Попов это уже не Пригожин, "со своими бизнес амбициями и левыми деньгами", тут у власти просто так отбрехаться не выйдет. Не поверят.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 09:58
        +1
        Вскрывается все то дерь.....добро что причинили эффективные манагеры и несменяемые галерные крабы. Это не ручки кидать и фигню с трибун нести. Тут реальный результат нужен.
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 09:58
        -1
        контрбатарейную борьбу гражданским продадут ??? или там разведку ??? а то мож у РФ у государства денег нету на это все ? (РФ же не Нигерия же все же) может бабло нужно начальству на вилы острова на отдых и тп и тд я хз что думать уже ! а может все и не так тогда вопрос впк не может выпускать контрбатарейную борьбу ? у меня вопрос что блин происходит в армии ??????????
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:42
    +5
    Что сказать... их упорству, упоротости, могут позавидовать все их союзники... хотя, в ладоши то они хлопать будут, сами не полезут в подобную "мясорубку" ибо не фиг, когда за них "полезные дураки" стараются.
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 10:00
      0
      Это не упорство и даже не упоротость. Это обреченность плюс боевая химия.