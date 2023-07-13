В районе дач у Антоновского моста на Херсонском направлении идут бои между военнослужащими ВДВ России и украинскими ДРГ. Российским десантникам удалось закрепиться возле в этом районе, теперь они продолжают выбивать оттуда подразделения противника. Среди прочего, в районе Антоновского моста было уничтожено пулеметное гнездо ВСУ, расположенное в одном из разрушенных зданий.Об этом сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».Из разных официальных и неофициальных источников поступает информация о попытках обхода Артемовска украинскими военными.На Запорожском направлении украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в районе Работино, но ее действия были пресечены бойцами 291-го мотострелкового полка. Произошел стрелковый бой, в результате которого противник понес потери и отступил.Еще более драматично для ВСУ развивались события в районе Пятихаток. Там боевики 118-й бригады ВСУ пытались осуществить попытку контрнаступления. Им противодействовали бойцы 19-й дивизии 58-й армии ВС России.На подходе к нашим позициям украинский военные наткнулись на шквальный артиллерийский и пулеметный огонь. В результате потери ВСУ составили несколько взводов. В общей сложности было уничтожено около половины личного состава атакующих. Вражеская пехота отступила к Пятихаткам, но оказалась отрезанной от основных сил.Оказавшиеся в ловушки боевики требовали у командования подкрепления, но их «побратимы» отказывались идти на подмогу.Вторая попытка штурма окончилась также плачевно, как и первая. В третий раз атаковать россиян боевики отказались. Тем более, что практически все командиры штурмовых групп противника были уничтожены или тяжело ранены.Таким образом, серия штурмов подразделениями ВСУ российских позиций под Пятихатками закончилась для ВСУ очередным фиаско.