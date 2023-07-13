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В КНДР переделывают советские «кукурузники» в ударные БПЛА

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В КНДР переделывают советские «кукурузники» в ударные БПЛА

Беспилотники различных типов уже неоднократно доказывали свою эффективность на поле боя, надежно закрепив за собой статус одного из основных вооружений современной войны.


Именно поэтому многие страны сосредоточились на разработке и выпуске собственных БПЛА. При этом дроны не всегда создаются с нуля.

Например, в КНДР прямо сейчас реализуется программа по модернизации советских бипланов Ан-2, которые превращают в беспилотники, о чем пишут южнокорейские СМИ. Сообщается, что в стране на сегодняшний день имеется порядка трех сотен таких самолетов.

В свою очередь «кукурузник» с автономным управлением может стать весьма грозным оружием. Во-первых, биплан может летать на малых высотах и плохо засекается РЛС. Во-вторых, полезная нагрузка Ан-2 достигает 1,5 тонн, что позволит ему нести довольно серьезное вооружение.

Впрочем, согласно информации от южнокорейских изданий, Пхеньян подвергнет «переделке» не только Ан-2, но и советские истребители МиГ-15, которые являются практически бесполезными для выполнения традиционных задач, но могут пригодиться в роли ударных БПЛА. Тем более, что идея трансформации старых истребителей в беспилотники уже не нова. В КНР в дроны переделывают копии советского МиГ-19.

В целом, по некоторым данным, беспилотный парк КНДР сегодня насчитывает около тысячи аппаратов. При этом не менее сотни из них –дроны-камикадзе.

Напомним, что ранее Ан-2 в качестве ударных беспилотников использовала армия Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.
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12 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 09:26
    +4
    Во-первых, биплан может летать на малых высотах и плохо засекается РЛС. Во-вторых, полезная нагрузка Ан-2 достигает 1,5 тонн, что позволит ему нести довольно серьезное вооружение.


    На малых ПМВ он может лететь когда в кабине летчик сидит. А когда там оборудование для полета в автоматическом режиме, то на какой высоте?

    Северной Корее надо не эту ерунду - а ВВС свои нормальные.
    Но, увы, подарить как в советское время им это некому....
  2. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:27
    +2
    Молодцы КНДР. Наглосаксы и их шакалы гробят, гробят КНДР, а КНДР живет, да, еще и развивается. Разработали ядерную ракету большой дальности. РСЗО с дальностью до 400-500 км, чего мы с нашим ВПК никак не можем добиться. Теперь переделывают старые самолеты в ударные беспилотники. Дальше так пойдет, нам придется наших главных конструкторов из ВПК посылать в КНДР доучиваться и учиться уму разуму..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:27
    +3
    У Обожаемого товарища Ким Чен Ына может получиться самый мощный БПЛА на базе АН 2 с зарядом измеряемым в тысячах тонн ТТ.До Сеула всего 40 км.Как запустит рой АН 2?
  4. Elektric
    Elektric Сегодня, 09:44
    +1
    Разве что грузоподъёмность. Ни скорость, ни габариты не впечатляют от слова совсем! А уж звук его двигателя, так вообще из за горизонта слышен! Никакой стингер не ошибётся.
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:50
    +1
    Скорее всего будет несколько машин использоваться как летающие лаборатории для отработки технологий БПЛА.
    Ан-2, это великолепный лёгкий транспортный самолёт на 100% занимающий свою нишу. И использовать его как БПЛА только идиот будет.
    Или как у нас, когда переделывают его в невесть что. Правда здесь уже попил бабла, а эта тема священна.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:02
      0
      Ан-2, это великолепный лёгкий транспортный самолёт на 100% занимающий свою нишу. И использовать его как БПЛА только идиот будет.

      почему так категорично - возможно кндр наладила их массовый выпуск, либо кнр поставил им партию самолетов-аналогов...
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 10:14
        0
        почему так категорично


        Потому что это сродни переделыванию микроскопов в молотки.
  6. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 09:55
    +1
    Этот самолёт довольно медленный. Лучше использовать его в сельском хозяйстве или как у нас в Симферополе - для тренировок в аэроклубе.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:04
      +1
      Этот самолёт довольно медленный

      все винтовые бпла довольно медленные (те же байрактары), т.к. для подобных самолетов главное дальность/продолжительность полета и предельная высота...
      вот наши су-шки достаточно быстрые, но к великому сожалению (!) это их никак не спасает от пзрк
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:57
    +1
    D'âge de détruire ces avions légendaires, il y a une trentaine d'années sur une revue qui s'appelait " Boat and Planes" il y en a eu beaucoup à vendre.
    J'ai rencontré un Allemand qui avait gagné de l'argent dans ce commerce, d'ailleurs il en a un dans la cours de sa maison dans un petit village Polonais :-)
    Tapez Stepnica, à l'entrée d'un canal vous avez une piscine e et ...Le bi-plan :-)
  8. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:01
    +2
    Цитата: Elektric
    Разве что грузоподъёмность. Ни скорость, ни габариты не впечатляют от слова совсем! А уж звук его двигателя, так вообще из за горизонта слышен! Никакой стингер не ошибётся.

    Стингер не наводится на звук двигателя. Звук двигателя можно в разьи уменшит если двигатель работает на крейсерский режим. Тем более если предпринят весьма простих мер его допольнително уменшит. А и никакого звука можно совсем не бить если самолет с висоту пикирует или планирует к цели.
    Ан-2 способен нести больше оборудования и ударних средств чем Байрактар и ряд других дронов и подавлят и атаковат РЛС ЗРК с большой дальности.
  9. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:11
    0
    Цитата: Maxim G
    Северной Корее надо не эту ерунду - а ВВС свои нормальные.
    Но, увы, подарить как в советское время им это некому....

    1. КНДР именно ето и надо - больше и лучше БПЛА, а не тратит безумних денег на 20-30 "нормальних" вундервафе. Их БПЛА уже не раз летали и будут летат над протектората (Южная Корея) несмотря на всех "нормальних" и "ненормальних" самолетов авиции США и протектората.
    2. КНДР ничего и никогда не получила даром. Уже первих своих Як-9 и Ил-10 они закупили доставками золота, серебра и уранових руд для СССР. Все что они получили в войне 1950-53 и тем более потом они заплатили. Ето Зеленский сейчась получает как подарок оружие из фонда мира.