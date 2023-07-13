Польша построит «экспресс-маршруты» для доставки войск к Сувалкскому коридору

Это участки, которые лежат на восточном фланге НАТО. Помните, что со стороны РФ и Белоруссии все еще существует угроза. Дороги могут служить, например, для эффективного перемещения войск

Варшава намерена построить две новые скоростные автострады, которые позволят быстро перебрасывать войска на северном участке границы с Белоруссией, в районе так называемого «Сувалкского коридора».Как полагают польские стратеги, данная локация, расположенная на стыке Калининградской области, Литвы и Белоруссии, имеет стратегическое значение, так как в случае ее захвата ВС РФ Прибалтика будет отрезана от остальной Европы, по крайней мере, сухопутным сообщением.- заявили в министерстве инфраструктуры страны.Как указывается в издании Dziennik Gazeta Prawna, «экспресс-маршруты», предназначенные для быстрой доставки войск, будут построены в Подляском воеводстве из Белостока через Августов до деревни Рачки и из Кнышина в Элк.Однако строительство обоих участков вызывает недовольство у части общественности, потому что они перерезают Бебжанский национальный парк. В целях снятия юридических ограничений в области охраны природы польский сейм должен принять поправки к так называемому рейтинговому закону, которые должны упростить процедуру выдачи разрешения на постройку новых автомагистралей.