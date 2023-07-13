Военное обозрение
Войти Регистрация

Польша построит «экспресс-маршруты» для доставки войск к Сувалкскому коридору

14
Польша построит «экспресс-маршруты» для доставки войск к Сувалкскому коридору

Варшава намерена построить две новые скоростные автострады, которые позволят быстро перебрасывать войска на северном участке границы с Белоруссией, в районе так называемого «Сувалкского коридора».


Как полагают польские стратеги, данная локация, расположенная на стыке Калининградской области, Литвы и Белоруссии, имеет стратегическое значение, так как в случае ее захвата ВС РФ Прибалтика будет отрезана от остальной Европы, по крайней мере, сухопутным сообщением.

Это участки, которые лежат на восточном фланге НАТО. Помните, что со стороны РФ и Белоруссии все еще существует угроза. Дороги могут служить, например, для эффективного перемещения войск

- заявили в министерстве инфраструктуры страны.

Как указывается в издании Dziennik Gazeta Prawna, «экспресс-маршруты», предназначенные для быстрой доставки войск, будут построены в Подляском воеводстве из Белостока через Августов до деревни Рачки и из Кнышина в Элк.

Однако строительство обоих участков вызывает недовольство у части общественности, потому что они перерезают Бебжанский национальный парк. В целях снятия юридических ограничений в области охраны природы польский сейм должен принять поправки к так называемому рейтинговому закону, которые должны упростить процедуру выдачи разрешения на постройку новых автомагистралей.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:57
    +1
    Сувалкский коридор никак не поможет Трибалтике. ТЯО и штурмовая пехота Вагнера уже у Батьки.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:09
      0
      Сувалкский коридор поможет Калининград отрезать. И делают они это потому, что не боятся нас.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:38
        0
        согласен, даже бомбоубежища в Варшаве не строят - страх потеряли
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:22
      +2
      Зачем СССР вместе с товарищем Сталиным этот "коридор" передали в своё время Польше, а не прирезали к Калининградской области до самой БССР, до сих пор не могу понять.
      Ошибки предков дорого обходятся их потомкам. recourse
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 12:28
        +1
        Цитата: кредо
        Зачем СССР вместе с товарищем Сталиным этот "коридор" передали в своё время Польше, а не прирезали к Калининградской области до самой БССР, до сих пор не могу понять.
        Ошибки предков дорого обходятся их потомкам. recourse

        Зачем вообще Триебалтам придали вид республик ? Вот вопрос!!! Видели же что было во время ВОВ!!! Сделали бы областями РФ и делов то!! И проблема на века решилась бы!!! Нет, надо было играть в национальные игры... У нас сейчас то же республик понаделали - знайте все и те кто в республиках проживают и те кто вне республик - враги рано или поздно разыграют карту этих республик и Ваши дети будут биться за чужие интересы - не верите - смотрите на Украину!!!!
      2. km-21
        km-21 Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: кредо
        Зачем СССР вместе с товарищем Сталиным этот "коридор" передали в своё время Польше, а не прирезали к Калининградской области до самой БССР, до сих пор не могу понять.
        Ошибки предков дорого обходятся их потомкам.

        А причем тут предки? Это ведь не они предали СССР. Это мы с вами просрали наследие товарища Сталина и всего советского народа. Поэтому обижайтесь только на себя.
        А лучше бы не обижаться, а засучив рукава попытаться все исправить.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:00
    0
    По этой автостраде можно будет доехать до Берлина из Белоруссии за день?
  3. Orso
    Orso Сегодня, 12:05
    0
    Проектирование, согласование, финансирование, строительство. Не успеют. Однозначно.
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:06
    0
    Да чихать хотело польское руководство на мнение общественности, когда такая страшная "угроза" исходит от России и Беларуси...
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:11
    0
    Так оптимистично. Поляки слишком замахнулись. Для начала, Западную Укрию нужно анексировать. Восстановить " историческую справедливость".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    +1
    Варшава намерена построить две новые скоростные автострады, которые позволят быстро перебрасывать войска
    Польша активнее всех в Европе готовится к войне с Россией. Не зря по частям "обкатывает" своих в/сл на Украине, перевооружается, просит у Сша разместить у себя тактическое ЯО, готовит инфраструктуру и логистику ... Тем самым полагая, что американцы им помогут в случае прямого втягивания Польши в конфликт.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: rotmistr60
      Польша активнее всех в Европе готовится к войне с Россией.

      Не готовится ,а готовят.То вооружение,что заказала Польша ,сама она оплатить может лет за 60
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:33
    0
    Если дело дойдет до Сувалок, то ни коридоры ни экспрессы никому не помогут.
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:47
    0
    Эти экспресс-маршруты можно использовать в обе стороны. Сувалский коридор всего 80 км. В любом случае он будет перерезан, даже без мотострелковых войск, с помощью РСЗО и артиллерией. Финны тоже хотят модернизировать в этих целях железную дорогу. Не получится у НАТО, так воспользуется Российская Армия. soldier