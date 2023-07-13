Китайская пресса сообщила о новой операции ЧВК «Вагнер» в Центральной Африке

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) силами российской ЧВК «Вагнер» была проведена военная операция по эвакуации группы китайских шахтеров-золотодобытчиков. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post, выходящее в Гонконге.По утверждению издания, бойцы группы «Вагнер» смогли вывезти китайских шахтеров из опасной зоны, сейчас им ничего не угрожает. Как заявил ветеран спецподразделений НОАК Тянь Бучжоу, власти КНР часто используют сторонние военизированные формирования для защиты своих специалистов, работающих за рубежом, особенно в таких опасных странах как ЦАР.Китайское издание пишет, что ЧВК «Вагнер» расширяет свой бизнес в ЦАР, при этом в республике, помимо российских наемников, присутствуют также наемники из Франции, Нидерландов, Испании, Индии. Один из опрошенных изданием экспертов связал операцию «оркестра» по вывозу китайских шахтеров со стремлением руководства ЧВК восстановить свой имидж в глазах мировой общественности, и Китая в том числе, после провалившейся попытки мятежа в России.Как мы видим, «вагнеровцы» продолжают выполнять задачи в странах Африканского континента, никаких препятствий к этому нет. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучивал и официальную позицию по вопросу участия бойцов ЧВК «Вагнер» в различных операциях в Африке.Глава российского дипломатического ведомства заявил, что Москву не касаются вопросы относительно сотрудничества частной компании с другими государствами, и поэтому российское государство в нюансы присутствия «Вагнера» в странах Африканского континента не вникает. Сейчас бойцы ЧВК присутствуют как минимум в ЦАР, Мали, Судане, сообщалось о выполнении в свое время ими боевых задач на территории Ливии.