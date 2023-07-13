Бельгийская журналистка: Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен

В западной прессе активно обсуждают итоги прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе саммита НАТО. Одной из самых злободневных остается тема отказа альянса назвать даже сроки вступления в военный блок Украины, что вызвало бурную и не совсем адекватную реакцию президента Зеленского.
По итогам первого дня саммита, узнав о решении глав государств-членов НАТО, украинский президент опубликовал в соцсети гневный пост, в котором назвал абсурдным решение не приглашать Украину в альянс и не составить конкретный график с указанием сроков принятия страны в военный блок. Более того, согласно инсайдерской информации, Зеленский по этой причине грозился вообще отказаться от поездки в Вильнюс для участия 12 июля в первом заседании специально созданного Совета НАТО-Украина, но все-таки приехал.
Такое поведение президента Украины, полностью зависящей от Западной помощи и уже получившей ей на десятки миллиардов долларов и евро, мягко говоря, не очень понравилось многим членам альянса.
Бельгийская журналистка Анна ван Денски, обозреватель издания Europe Diplomatic, работавшая на полях саммита и слышавшая кулуарные обсуждения демарша украинского президента, назвала его поведение потребительским. Он ведет себя так, будто ему должен весь мир, высказалась журналистка в своем блоге.
Ссылаясь на частные разговоры членов делегаций саммита, ван Денски отметила, что выпады Зеленского многих неприятно поразили, и «теперь у него точно стало меньше друзей». Хотя многие открыто об этом не заявили.
Такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что президент Украины – он, и он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО
— заявила бельгийская журналистка, добавив, что Зеленский ведет себя как «капризная примадонна» оперного театра.
Анна ван Денски отметила, что глава киевского режима довольно быстро осознал свою ошибку. Уже сегодня он обратился к западным партнерам со словами благодарности, а не привычными требованиями и упреками в недостаточной поддержке Украины.
В обширном видеообращении, опубликованном минувшей ночью в телеграм-канале, Зеленский поблагодарил страны G7 за предоставление «гарантий безопасности», выразив уверенность, что Украина непременно станет членом НАТО. Однако, как говорится, осадочек остался.