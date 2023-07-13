Бельгийская журналистка: Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен

Такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что президент Украины – он, и он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО

В западной прессе активно обсуждают итоги прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе саммита НАТО. Одной из самых злободневных остается тема отказа альянса назвать даже сроки вступления в военный блок Украины, что вызвало бурную и не совсем адекватную реакцию президента Зеленского.По итогам первого дня саммита, узнав о решении глав государств-членов НАТО, украинский президент опубликовал в соцсети гневный пост, в котором назвал абсурдным решение не приглашать Украину в альянс и не составить конкретный график с указанием сроков принятия страны в военный блок. Более того, согласно инсайдерской информации, Зеленский по этой причине грозился вообще отказаться от поездки в Вильнюс для участия 12 июля в первом заседании специально созданного Совета НАТО-Украина, но все-таки приехал.Такое поведение президента Украины, полностью зависящей от Западной помощи и уже получившей ей на десятки миллиардов долларов и евро, мягко говоря, не очень понравилось многим членам альянса.Бельгийская журналистка Анна ван Денски, обозреватель издания Europe Diplomatic, работавшая на полях саммита и слышавшая кулуарные обсуждения демарша украинского президента, назвала его поведение потребительским. Он ведет себя так, будто ему должен весь мир, высказалась журналистка в своем блоге.Ссылаясь на частные разговоры членов делегаций саммита, ван Денски отметила, что выпады Зеленского многих неприятно поразили, и «теперь у него точно стало меньше друзей». Хотя многие открыто об этом не заявили.— заявила бельгийская журналистка, добавив, что Зеленский ведет себя как «капризная примадонна» оперного театра.Анна ван Денски отметила, что глава киевского режима довольно быстро осознал свою ошибку. Уже сегодня он обратился к западным партнерам со словами благодарности, а не привычными требованиями и упреками в недостаточной поддержке Украины.В обширном видеообращении, опубликованном минувшей ночью в телеграм-канале, Зеленский поблагодарил страны G7 за предоставление «гарантий безопасности», выразив уверенность, что Украина непременно станет членом НАТО. Однако, как говорится, осадочек остался.