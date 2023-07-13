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Бельгийская журналистка: Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен

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Бельгийская журналистка: Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен

В западной прессе активно обсуждают итоги прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе саммита НАТО. Одной из самых злободневных остается тема отказа альянса назвать даже сроки вступления в военный блок Украины, что вызвало бурную и не совсем адекватную реакцию президента Зеленского.


По итогам первого дня саммита, узнав о решении глав государств-членов НАТО, украинский президент опубликовал в соцсети гневный пост, в котором назвал абсурдным решение не приглашать Украину в альянс и не составить конкретный график с указанием сроков принятия страны в военный блок. Более того, согласно инсайдерской информации, Зеленский по этой причине грозился вообще отказаться от поездки в Вильнюс для участия 12 июля в первом заседании специально созданного Совета НАТО-Украина, но все-таки приехал.

Такое поведение президента Украины, полностью зависящей от Западной помощи и уже получившей ей на десятки миллиардов долларов и евро, мягко говоря, не очень понравилось многим членам альянса.

Бельгийская журналистка Анна ван Денски, обозреватель издания Europe Diplomatic, работавшая на полях саммита и слышавшая кулуарные обсуждения демарша украинского президента, назвала его поведение потребительским. Он ведет себя так, будто ему должен весь мир, высказалась журналистка в своем блоге.

Ссылаясь на частные разговоры членов делегаций саммита, ван Денски отметила, что выпады Зеленского многих неприятно поразили, и «теперь у него точно стало меньше друзей». Хотя многие открыто об этом не заявили.

Такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что президент Украины – он, и он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО

— заявила бельгийская журналистка, добавив, что Зеленский ведет себя как «капризная примадонна» оперного театра.

Анна ван Денски отметила, что глава киевского режима довольно быстро осознал свою ошибку. Уже сегодня он обратился к западным партнерам со словами благодарности, а не привычными требованиями и упреками в недостаточной поддержке Украины.

В обширном видеообращении, опубликованном минувшей ночью в телеграм-канале, Зеленский поблагодарил страны G7 за предоставление «гарантий безопасности», выразив уверенность, что Украина непременно станет членом НАТО. Однако, как говорится, осадочек остался.
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6 комментариев
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 10:05
    +9
    Ну добро пожаловать в реальность laughing украинцы они такие laughing украинец это не национальность, это образ жизни и мышления laughing
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 10:12
      +1
      В случае с Зеленским это скорее хуцпа называется.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:15
      0
      Можно подумать - те же поляки от них сильно отличаются в этом плане...
  2. Седов
    Седов Сегодня, 10:07
    +2
    глава киевского режима довольно быстро осознал свою ошибку. Уже сегодня он обратился к западным партнерам со словами благодарности, а не привычными требованиями и упреками в недостаточной поддержке Украины
    Да ничего он не осознал. Нечем. Опять моськой тыкнули его. "Неблагодарный, завали хлебало и говори то что тебе говорят. Для тебя специально сценарий написали. Будешь выеживаться - вообще больше ничего не получишь. Беги быстро в телегу извиняйся"
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:08
    +3
    Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен

    пусть терпят и привыкают европейцы, кто знает - может по окончании конфликта вашингтон сделает его главой нато, еврокоммисаром или председателем оон?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    0
    Бельгийская журналистка: Зеленский вел себя на саммите НАТО так, как будто весь мир ему должен
    . Да, да, вот только... даже не весь мир, а прямые заинтересанты, организаторы данной замуты показали, что наглый поц должен знать свое место и тявкать только по команде хозяина.