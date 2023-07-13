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Работу в подвергшемся кибератаке крупнейшем грузовом порту Японии не могли восстановить в течение трёх суток

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Работу в подвергшемся кибератаке крупнейшем грузовом порту Японии не могли восстановить в течение трёх суток

Японская служба безопасности подтвердила информацию о крупнейшей за последнее время кибератаке на порт города Нагоя. Это порт, через который осуществляется перевалка многочисленных грузов. Он же является основным портом для работы по перевозке продукции концерна «Тойота».


Японская сторона говорит о том, что работа порта была полностью парализована. Для восстановления привычного ритма погрузки и разгрузки понадобилось трое суток. При этом утверждается, что к кибератаке якобы причастны российские хакеры.

Порт Нагоя ежегодно обслуживает примерно 200 млн тонн грузов, и это наибольший показатель среди всех портов Японии.

Служба безопасности сетует на то, что в принятый в 2022 году закон об обеспечении экономической безопасности морские торговые порты включены не были. И это, как сообщается, и стало причиной «высокой уязвимости».

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно о кибератаке на порт Нагоя:

Сейчас очень важно улучшать защиту и устойчивость информационных систем японской инфраструктуры, особенно критически важной, в том числе транспортной.

Представитель компании «Тойота» призвал правительство «принять меры по защите от кибератак, так как они наносят огромный экономический вред и парализуют работу целых отраслей».

Что именно произошло в порту города Нагоя?

Датчики как на воротах, так и на каждом транспортном средстве в порту не работали, и водители не могли войти в док для загрузки и выгрузки груза. Примерно через час принтеры в офисе в порту печатали листы и листы бумаги с заголовком «LockBit Black Ransomware». В сообщении на английском языке говорилось, что хакеры украли и зашифровали данные объекта. В сообщении операторам порта предлагалось получить доступ к веб-сайту, если они хотят восстановить систему.

На устранение возникших проблем, по некоторым данным, было потрачено свыше 7 млн долларов. А общие убытки от простоя грузов в порту превысили 160 млн долларов в течение упомянутого времени - трёх суток.
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4 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:58
    +3
    Начал читать заголовок статьи, и сразу подумалось - ипенцы обвинят нас. Далее, все как и положено быть)) -
    При этом утверждается, что к кибератаке якобы причастны российские хакеры.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 10:06
      +1
      Мне кажется наши бы не стали заниматься вот этим
      Примерно через час принтеры в офисе в порту печатали листы и листы бумаги с заголовком «LockBit Black Ransomware»
      Хотя я бы наших и не осудил, достали уже все эти подхрюшки американские.
  2. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 10:01
    +1
    Нарушены мировые логистические пути сбыта дакимакур.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:15
    0
    Работу в подвергшемся кибератаке крупнейшем грузовом порту Японии не могли восстановить в течение трёх суток
    . Варианты... месть, "хулиганство", просто вымогательство/шантаж, на бабло разводят.
    Н-да-с, все в этом мире... сложно, не надёжно!