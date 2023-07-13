Стоимость российского сорта нефти Urals превысила потолок цен, установленный Западом

Один из главных столпов западных санкций, вероятно, может «дать трещину» уже в обозримом будущем. Речь идет о так называемом «потолке» цен на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель.Все дело в том, что вчера, 12 июля, стоимость нефти марки Urals, впервые с момента ввода ограничений, достигла $60,78 за баррель, превысив «потолок», который установили страны «Большой семерки» в декабре прошлого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Argus.Американские эксперты считают, что динамика роста цен на российскую нефть, которая началась с 30 июня, может свидетельствовать о провале стратегии США и их союзников.Напомним, что главной целью Запада при установлении «потолка» в 60 долларов за баррель было сохранение объемов российской нефти на мировом рынке, но при этом ограничение доходов нашей страны от сырьевого экспорта. Естественно, импортеров из ЕС вполне устраивала цена на «черное золото», не превышающая 60 долларов за баррель.Теперь, когда цена на российскую нефть без каких-либо последствий для нашей страны перевалила за установленный Западом барьер, зарубежные аналитики допустили, что санкционная политика США и их союзников снова дала сбой.В частности, по мнению главы отдела геополитики в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd, слова которого приводит Bloomberg, главным инструментом России для обхода западных санкций стал теневой флот, который в последнее время значительно расширился. Кроме того, эксперт допустил, что в Москве нашли альтернативу западным страховщикам и постепенно исключают доллар из расчетов за сырьевой экспорт, что в конечном счете сведет на «нет» введенные странами G7 ограничения.