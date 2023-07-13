США на саммите НАТО намекнули президенту Украины на возможность сокращения военной помощи в случае слишком больших запросов Киева

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) прошел саммит Североатлантического альянса, на котором Украина не получила никакой конкретики по вступлению в НАТО, зато президенту Владимиру Зеленскому высказали определенные претензии – едва ли не впервые за все время конфликта.Поездка в Вильнюс на мероприятие Североатлантического альянса вряд ли принесла главе киевского режима позитивные эмоции. Во-первых, ничего определенного по вопросу присоединения Украины к блоку сказано и решено не было. Во-вторых, министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил Зеленскому, что Украине стоит благодарить Лондон за помощь и не требовать слишком много.Министр обороны Германии Борис Писториус указал Киеву, что отказ в приеме в НАТО связан не только с конфликтом, но и с «внутренними особенностями» Украины, включая недостаточную «демократичность» армии и высокий уровень коррупции.США, в свою очередь, дали понять Украине, что если ее требования по военной помощи будут слишком большими, то размеры помощи скорее не увеличатся, а сократятся. Западные аналитики считают, что президент США Джо Байден и его окружение не отказались от идеи размена безопасности Украины на территориальные уступки России.Очень многое будет зависеть от результативности контрнаступления ВСУ в ближайшие месяцы. Пока уже почти полтора месяца ВСУ фактически не могут продвинуться ни на одном из направлений. Если такая ситуация сохранится к концу 2023 года, США начнут подталкивать Зеленского к мирным переговорам с отказом от остальных территориальных требований. Тогда Байден получит имидж «миротворца» перед президентскими выборами.Хотя Зеленский два раза заявлял вчера, что Украину такое развитие событий не устроит, без поддержки со стороны США для него все может завершиться куда хуже, чем потерей территорий. И это в Киеве прекрасно понимают, поэтому многие журналисты обратили внимание на весьма печальную физиономию украинского лидера на саммите Североатлантического альянса.