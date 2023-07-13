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Разгром отряда ВСУ при попытке штурма позиций российской армии под Горловкой попал в кадр

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Разгром отряда ВСУ при попытке штурма позиций российской армии под Горловкой попал в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен типичный "мясной штурм" боевиков киевского режима в районе Горловки в ДНР. На кадрах видно, как пехота противника численностью около взвода была высажена с бронемашины и отправлена без какого-либо прикрытия военной техники и достаточного огня артиллерии на штурм позиций ВС РФ. Несмотря на попытки укрыться в лесополосе, боевики были уничтожены минометным огнем.


Украинское командование абсолютно не считается с потерями, бросая своих военнослужащих в бой практически без прикрытия артиллерии и поддержки военной техники. В настоящее время, когда противник потерял практически весь кадровый костяк своей армии, для наступлений зачастую используются необученные, слабо мотивированные боевики, фактически похищенные украинскими военкомами с улиц подконтрольных Киеву населенных пунктов. В итоге, потери среди таких военнослужащих достигают очень больших величин.

Киевский режим стремится показать своим западным кураторам хоть какой-то результат в наступлении, чтобы оправдать потери поставленных странами НАТО вооружений и военной техники. Однако, более, чем за месяц с начала своего "контрнаступления" на запорожском направлении, противнику удалось захватить несколько деревень и продвинуться на некоторых участках фронта на глубину до двух километров. Понесенные ВСУ при этом потери в живой силе и военной техники несопоставимы с достигнутым очень скромным результатом. Однако, противник продолжает предпринимать попытки наступать, сменив тактику и бросая малые группы пехоты практически без прикрытия бронетехники.




Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:14
    0
    Ну теперь то попроще будет. Всушникам передают кассетные 155мм снаряды, наши вроде озвучили, что станут отвечать тем же. Может расход снарядов станет меньше по таким "лесополосам".
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 11:25
      +3
      Ходаковский вчера или позавчера писал, что лесистая местность + какие ни какие окопы множат на ноль эффективность кассет, а вот в чистом поле попасть под такое эт практически 100% кирдык, так что для разрушения укрепов кассеты фигня, там фугас надежнее
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:46
        +1
        Фух, от сердца отлегло после слов Ходаковского. Спасибо Вам больше, вот прям рахмат огромный.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:35
      0
      Ну теперь то попроще будет. Всушникам передают кассетные 155мм снаряды, наши вроде озвучили, что станут отвечать тем же.

      Вы на чьей стороне, кому попроще будет? Если всуки даже не задумываясь применят кассетные снаряды по позициям наших ВС РФ то наши Кремлёвские широколампасники 100 раз подумают. Что скажет мировая общественность мы же подписали конвенцию о не применении . А слова Шойгу это больше похоже на пиар после слов Пригожина о нём.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:44
        +1
        Я обычно ботам или "петрушкам" в комментах не отвечаю, но таки напишу. Convention on Cluster Munitions, CCM" это та самая конвенция, РФ не подписывала. 21 век на дворе, информация более менее проверяется за 2 сек.
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 12:05
        0
        да обе стороны применяли с самого начала но в небольших количествах потому что эффективность не большая для солдат, только гражданские гибнут
  2. bandabas
    bandabas Сегодня, 11:19
    +1
    +++!!! Хана селянинам. Они захотели кружевные труселя- должны получить.
  3. максим1987
    максим1987 Сегодня, 11:27
    +2
    Прелестно, прелестно! good Больше таких атак и таких ответок! Молодцы мужики!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:30
    +2
    Второй выстрел в яблочко попал.
    А попасть под обстрел артиллерии в лесистой местности очень неприятно, помимо осколков снаряда или мины в стороны разлетаются многочисленные ветки и щепы деревьев которые протыкают тело человека как шампур шашлыка мясо...картина очень неприятная.
  5. Р_С_Ф_С_Р_
    Р_С_Ф_С_Р_ Сегодня, 11:50
    -2
    Гав...о какое-то, а не съёмки.
    Зато какой заголовок и текст в заметке, штоты.