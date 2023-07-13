Разгром отряда ВСУ при попытке штурма позиций российской армии под Горловкой попал в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен типичный "мясной штурм" боевиков киевского режима в районе Горловки в ДНР. На кадрах видно, как пехота противника численностью около взвода была высажена с бронемашины и отправлена без какого-либо прикрытия военной техники и достаточного огня артиллерии на штурм позиций ВС РФ. Несмотря на попытки укрыться в лесополосе, боевики были уничтожены минометным огнем.Украинское командование абсолютно не считается с потерями, бросая своих военнослужащих в бой практически без прикрытия артиллерии и поддержки военной техники. В настоящее время, когда противник потерял практически весь кадровый костяк своей армии, для наступлений зачастую используются необученные, слабо мотивированные боевики, фактически похищенные украинскими военкомами с улиц подконтрольных Киеву населенных пунктов. В итоге, потери среди таких военнослужащих достигают очень больших величин.Киевский режим стремится показать своим западным кураторам хоть какой-то результат в наступлении, чтобы оправдать потери поставленных странами НАТО вооружений и военной техники. Однако, более, чем за месяц с начала своего "контрнаступления" на запорожском направлении, противнику удалось захватить несколько деревень и продвинуться на некоторых участках фронта на глубину до двух километров. Понесенные ВСУ при этом потери в живой силе и военной техники несопоставимы с достигнутым очень скромным результатом. Однако, противник продолжает предпринимать попытки наступать, сменив тактику и бросая малые группы пехоты практически без прикрытия бронетехники.