Военное обозрение
Войти Регистрация

«Германия несет угрозу для экспорта оружия»: во французской прессе задумались о продажах перспективного истребителя NGF

5
«Германия несет угрозу для экспорта оружия»: во французской прессе задумались о продажах перспективного истребителя NGF

Находящиеся у власти в ФРГ политические силы не дают развернуться немецкой оборонке, постоянно ограничивая продажи вооружений на международном рынке. Учитывая тесную кооперацию ВПК Германии с производителями из других европейских стран, это может сказаться и на прибылях французской военной промышленности.


Противодействие немецких «зеленых» продаже Саудовской Аравии 48 истребителей Typhoon вызывает опасения по поводу программы SCAF («система воздушного боя будущего») и экспорта будущего истребителя NGF (New Generation Fighter) 6-го поколения. Однако внешние поставки будут необходимы для рентабельности проекта

- говорится в издании Air & Cosmos.

Как отмечается, немецкое законодательство в отношении экспорта военной техники чрезвычайно строгое, и каждая продажа подлежит тщательной проверке. Страны-покупатели не должны, в частности, нарушать права человека, а передаваемое им оружие не должно способствовать обострению кризисов [видимо, накачиваемая оружием Украина является для Берлина «приятным исключением»].

Любая продажа военной техники с использованием немецких технологий подлежит экспортному контролю бундестага

- указывается в издании.

Так, в 2018 году парламент заблокировал поставки оружия странам, вовлеченным в конфликт в Йемене. Среди них была Саудовская Аравия, которая желала приобрести 72 истребителя Eurofighter. Совсем недавно Эр-Рияд изучал возможность покупки 48 самолетов этой же модели, однако немецкие «зеленые» объявили о своем несогласии, хотя в Йемене с 2022 года относительно соблюдается режим прекращения огня.

Подобные ситуации вызывают беспокойство по поводу программ SCAF и истребителей NGF. Две программы объединяют Францию, Испанию и Германию. В части истребителя продажи за границу уже задумываются как единственный способ сделать проект реально прибыльным. Однако Франция и Германия имеют очень разную экспортную политику

- поясняется в издании.

Со слов автора, постоянный экспортный контроль со стороны ФРГ способен обернуться «потрясением» для проекта перспективного истребителя, в который планируется вложить уйму средств и времени.

Политика Германии может нести угрозу для экспорта истребителя NGF 6-го поколения, который планируется ввести в строй в 2040-е годы

- делается вывод в издании.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:52
    0
    Странная картинка к статье. Совершенно не соответствует даже представленному макету. По аэродинамике у этих дирижаблей с крылышками на картинке максимальная скорость не более, чем 0,5 Маха.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:02
      +5
      Это не немцы препятствуют поставкам своего оружия, а американцы, что бы всякие там лягушатники и прочие европейцы не перебивали им получение прибыли со всего мира от поставок своего ВПК.

      Когда то европейская кооперация в области ВПК представлялась европейцам как нечто позитивное и многообещающее, но ушлые янки смекнули, что наличие в рядах кооператоров ручных марионеток легко рушит все эти радужные кооперативные мечты, что французы и наблюдают сейчас.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:07
    0
    «Германия несет угрозу для экспорта оружия»: во французской прессе задумались о продажах перспективного истребителя NGF
    . Пусть сами разбираются, кто у них за ко и что по чём.
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 11:09
    0
    Страны-покупатели не должны, в частности, нарушать права человека, а передаваемое им оружие не должно способствовать обострению кризисов [видимо, накачиваемая оружием Украина является для Берлина «приятным исключением»].

    Вот она политика двойных стандартов. Украина это не то....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    +1
    немецкое законодательство в отношении экспорта военной техники чрезвычайно строгое
    А Киеву действительно поставляют без всяких строгостей, но он все равно не доволен - мало. Французы обижаются на немцев обвиняя их в возможной угрозе проекту перспективного истребителя. Наверное это сегодня очень насущная для Франции проблема, т.к. других нет? Французам по хорошему следует обижаться на Сша, т.к. они наложили лапу на экспорт вооружений и вынуждают (заставляют) Европу, особенно восточную, покупать американское.