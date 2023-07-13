«Германия несет угрозу для экспорта оружия»: во французской прессе задумались о продажах перспективного истребителя NGF

Противодействие немецких «зеленых» продаже Саудовской Аравии 48 истребителей Typhoon вызывает опасения по поводу программы SCAF («система воздушного боя будущего») и экспорта будущего истребителя NGF (New Generation Fighter) 6-го поколения. Однако внешние поставки будут необходимы для рентабельности проекта

Любая продажа военной техники с использованием немецких технологий подлежит экспортному контролю бундестага

Подобные ситуации вызывают беспокойство по поводу программ SCAF и истребителей NGF. Две программы объединяют Францию, Испанию и Германию. В части истребителя продажи за границу уже задумываются как единственный способ сделать проект реально прибыльным. Однако Франция и Германия имеют очень разную экспортную политику

Политика Германии может нести угрозу для экспорта истребителя NGF 6-го поколения, который планируется ввести в строй в 2040-е годы