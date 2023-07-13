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Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику

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Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику

В государственной корпорации «Ростех» представили новые разработки по модернизации российской бронетехники. В частности, большой интерес представляет программно-аппаратный комплекс «Прометей», способный превратить любой танк, бронетранспортер или БМП в дистанционно управляемую роботизированную технику.

Об этом агентству ТАСС рассказал индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев, отвечающий за создание вооружений, боеприпасов и спецхимии.

Он отметил, что ранее созданный подобный комплекс «Синица» для дистанционного управления БМП-3, разработанный входящим в «Ростех» ВНИИ «Сигнал» уже продемонстрировал свою эффективность в реальных условиях.

В отличие от своего предшественника, новый комплекс способен превратить в робота любую гусеничную или колесную военную технику.

И хотя управление осуществляется при помощи специального пульта, в салоне боевых машин сохранены места для размещения членов экипажа.

Помимо этого, новый комплекс позволяет технике выполнять ряд функций не только в режиме дистанционного управления, но и автономно.

Представитель госкорпорации «Ростех» рассказал также о работах по усилению верхней части бронетехники, которая в зоне спецоперации обычно подвергается ударам ПТРК Javelin и сбрасываемых с дронов гранат и других боеприпасов. Техника дорабатывается, чтобы усилить выживаемость экипажей и десанта в условиях боевых действий.
Использованы фотографии:
Ростех
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29 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:08
    +3
    Дистанционно управляемый ПТРК «Корнет» впервые использовали в зоне СВО.

    Подразделение спецназа группировки «Юг» «заптурило» блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением комплекса дистанционного управления «Курган» для ПТРК «Корнет», — рассказал разработчик. Благодаря разработке наводить и запускать ракету можно с выносного пульта дистанционного управления.

    https://iz.ru/1543458/2023-07-13/distantcionno-upravliaemyi-ptrk-kornet-vpervye-ispolzovali-v-zone-svo

    С пультом солдаты смогут находиться на более безопасной позиции -— на расстоянии до 50 м от пусковой установки.Как то не сильно большое расстояние если честно.Хотя бы пару сотен метров бы.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:13
      +3
      это наш позор что так поздно....у укропов давно уже Стугна лупила и по вертушкам, и по броне нашей. А вот дистанционку ставить на джихад-МТЛБ или трофейные бронеколесницы - это тема! Несколько тонн ВВ разносит опорники на части!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:15
        -1
        Условная дистанционка.До 50 метров.Неужели нельзя нормально поработать над дальностью дистанционки.Что такое эти 50 метров?
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 11:27
          +3
          50 метров - это очень хорошо для начала. Это значит, что можно находиться за углом здания или в окопе. А это уже огромный плюс
        2. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 11:35
          +3
          вы вообще понимаете зачем выносной пульт то нужен на птрк? не для того что б сидеть в километре от установки в бункере, а для того что бы ответным огнем не побило расчет, и 50м вполне достаточно, что б поставить ПТРК на крышу дома, и работать из глубины здания, или окопа, не подставляя оператора( 2му номеру все равно бегать заряжать тубусы) да и замаскировать саму установку без расчета легче, решение очень правильное, хоть не совсем своевременное
        3. Stas157
          Stas157 Сегодня, 11:40
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Что такое эти 50 метров?

          От стрелковки. Если в чистом поле.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:39
        0
        . это наш позор что так поздно....у укропов давно уже Стугна лупила и

        Я так понимаю речь идёт о некоем блоке управления под типа как на "охотнике", который будет управлять движением, поворотом башни, огнём и т.д. То есть всё что управляется посредством рычагов и кнопок. Это если я правильно понял. Такая система довольно проста, но её ещё никто почему-то не применял. Под "демонстрацией в реальных условиях" вероятно речь о брандерах, которые регулярно засылают в "стан врага". Это не то же что и дистанционное управление птрк
    2. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 11:31
      0
      Да неужели наконец то разродились пультом, у кого подсмотрел?
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 11:40
        +1
        какая разница то?главное что оно работает, и внедряется в ВС, остальное пофиг, что то ни кто не заикается про то откуда срисовали Ланцет
    3. Пуз Большой
      Пуз Большой Сегодня, 11:41
      +2
      А катушку с сотней метров кабеля кто таскать будет? И сколько она будет весить?
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 11:46
        +1
        а оно об этом не подумало, не ему ж таскать комплекс, ему лишь бы на вентилятор накинуть
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 12:23
        -1
        Цитата: Пуз Большой
        А катушку с сотней метров кабеля кто таскать будет?

        А боеприпасы кто таскать будет?
        А обслуживать кто будет?
        А ..... кто будет?
        А задавать глупые вопросы или специально утрированные или критиканские кто будет? Я знаю - Вы и ЦЕПСошники.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:12
    +1
    Не думаю, что это самое важное.
    Как минимум, основная задача в унификации :
    1. унификация БТ
    2. Оснащение стандартно ДЗ и КАЗ и козырьки всякие
    3. Связь и всякие системы по управлению
    4. Штатно БПЛА для БТ . сколько на душу населения - не знаю.
    5. Тяжелый БМП(БТР)
    6. Новый БТР (серийно и массово)

    тут до танков-роботов еще копать и копать.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 11:20
      -3
      Армата отменяется.
      И наступление наше тоже, пока.
      До согласоыания красных линий с бидоном.
      Торгуются воины света за прибалтику.... и ББВ?
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 11:49
        +1
        Такие проекты, как Армата не делают в время СВО. Его сделали, в его рамаках создано много технологий, не все из которых дошли еще до Т90М. То, что сам Т90М серийный - большое дело и большой прогресс. И он полностью локализован. Это, в том числе, и заслуга Арматы.
        И промышленность УВЗ , выпуская серийно Т90М , будет уже проще переходить на производство новой техники.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 11:13
    +3
    Всё становится похоже на компьютерную стратегию ... военные здания печатаемые на 3д принтере в "онлайне" и по мере продвижения военных действий , роботы бегающие тут и там , дистанционно и автономно управляемые летательные аппараты и танки ... и минимум мешков из коши с мясом ... на ЛБС ...
    Побыстрее бы уже
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:17
    +6
    Ох уж эти сказки ...ох уж эти сказочники... Связь (!!!) когда нормальная будет у мужиков на фронте ?? am
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 11:31
      0
      да не только связь(хотя это первое из необходимого) где Коалиция СВ? где РЛС конрбатрейки? пиара то скок было, и где оно все?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:54
        0
        Да ладно Вам... Посмотрите телевизор, или почитайте заголовки новостей на Русской Весне - сразу станет легче и где-то даже благостнее...
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:20
    -1
    Ростех, а робот Федор не ваше творение?
    чего там с ним?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:56
      0
      Готовится получить ИИ и будет управлять нашей Звездой Смерти.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:24
    +1
    Любой танк , а Т-54 тоже? Кто заряжать орудие будет?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:44
      +1
      Тут уж да.
      Но из т-54 брандеры делают после того как сочтут его негодным. С этим они справляются и без заряжающего.
      Можно, конечно кого-нибудь двуногого посадить и заварить люк wassat
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 11:44
      +1
      Цитата: Pavel57
      Кто заряжать орудие будет?

      ПТУРы и гранатомет вместо орудия. Как вариант.
  7. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 11:29
    0
    Активную защиту надо до ума доводить, что бы не "для галочки" она стояла. Вертолеты с активной защитой показали свою эффективность. Пора к бронетехнике переходить.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:30
    -1
    Цитата: Fisherman
    это наш позор что так поздно....у укропов давно уже Стугна лупила и по вертушкам, и по броне нашей. А вот дистанционку ставить на джихад-МТЛБ или трофейные бронеколесницы - это тема! Несколько тонн ВВ разносит опорники на части!

    рука-лицо
    неужели мощный вариант краснополя создать нельзя
    или даже сам краснополь использовать

    техника, вв, работы по вашему дешевле краснополя
    да и кто эту дичь к опорнику подпустит?

    я вообще молчу про время реализации ударом снарядом и колесницей
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:02
      0
      делают робот не для шахид мобилей а для дистанционного управления танком
  9. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 11:58
    +1
    Цитата: Виталий161
    где РЛС конрбатрейки? пиара то скок было, и где оно все?

    все применяется с самого начала но их количества очень мало
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:59
    0
    Да, для биатлона будет в самый раз.
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