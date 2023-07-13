На херсонском направлении соединениями группировки ВС РФ "Днепр" в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка были пресечены две попытки боевиков киевского режима форсировать Днепр.
В результате неудачной попытки форсирования водной преграды подразделениями российской армии были уничтожены три лодки и более 60 военнослужащих противника. Также уничтожены две поставленных украинской армии Западом американских гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним. При этом противник потерял 10 боевиков убитыми, еще трое ранеными.
Кроме того, в островной зоне огнем российской артиллерии были уничтожены два миномета калибра 120 мм вместе с расчетами, а на каховском направлении в районе населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка артиллеристы ВС РФ уничтожили две позиции украинских боевиков.
Также сообщается, что украинское командование продолжает попытки снабжать высадившихся в районе разрушенного Антоновского моста боевиков при помощи быстроходных плавсредств под прикрытием артиллерии, работающей из района Херсона и Садового.
Украинские ДРГ продолжают активные действия в районе островов на Днепре и непосредственно возле левого берега. ВСУ задействует своих водолазов для снятия минных заграждений.
Украинская армия продолжает задействовать тактической авиацию, однако после недавнего уничтожения российской ПВО украинского штурмовика Су-25 противник не приближается к береговой линии.