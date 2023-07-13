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На херсонском направлении были пресечены две попытки ВСУ форсировать Днепр

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На херсонском направлении были пресечены две попытки ВСУ форсировать Днепр

На херсонском направлении соединениями группировки ВС РФ "Днепр" в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка были пресечены две попытки боевиков киевского режима форсировать Днепр.


В результате неудачной попытки форсирования водной преграды подразделениями российской армии были уничтожены три лодки и более 60 военнослужащих противника. Также уничтожены две поставленных украинской армии Западом американских гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним. При этом противник потерял 10 боевиков убитыми, еще трое ранеными.



Кроме того, в островной зоне огнем российской артиллерии были уничтожены два миномета калибра 120 мм вместе с расчетами, а на каховском направлении в районе населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка артиллеристы ВС РФ уничтожили две позиции украинских боевиков.



Также сообщается, что украинское командование продолжает попытки снабжать высадившихся в районе разрушенного Антоновского моста боевиков при помощи быстроходных плавсредств под прикрытием артиллерии, работающей из района Херсона и Садового.

Украинские ДРГ продолжают активные действия в районе островов на Днепре и непосредственно возле левого берега. ВСУ задействует своих водолазов для снятия минных заграждений.

Украинская армия продолжает задействовать тактической авиацию, однако после недавнего уничтожения российской ПВО украинского штурмовика Су-25 противник не приближается к береговой линии.
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7 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:20
    +2
    Наши два дня разносили сооружения, которые укропы опять поставили на о.Змеиный. Надеюсь это к чему-то серьёзному.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:24
      +2
      К зерновой сделке, вестимо. Вот разнесли и сразу в ЕС засуетились со swift. Воистину, как только начнутся жёсткие действия с нашей стороны, так и пойдёт прогресс во внешней политике. Понимают только силу
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:34
        0
        Цитата: parabyd
        Вот разнесли и сразу в ЕС засуетились со swift.

        Давно об этом SWIFT говорят, но только в рамках зерновой сделки.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 12:39
          0
          Это потому что отбомбились по одному только острову. Для всего Свифта цель нужна помасштабнее.
  2. Kwasar9000
    Kwasar9000 Сегодня, 11:26
    -2
    О, как! А ведь там даже калибр летал! Может врёт кто-то? Жаль ссылку нельзя.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:49
    +1
    Нам нужны быстроходные плавсредства: берем любую глиссирующую моторную лодку или катер; ставим на него НК или ГШГ и начинаем кошмарить укронацистов.
    1. Митрич73
      Митрич73 Сегодня, 12:08
      0
      И тут прилетает ПТУР или FPV и, в лучшем случае, бойцы в воде под обстрелом.