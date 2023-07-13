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Spiegel: В бундесвере неоднозначно относятся к выделению нового пакета военной помощи Киеву

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Spiegel: В бундесвере неоднозначно относятся к выделению нового пакета военной помощи Киеву

Еще до начала саммита НАТО в Вильнюсе власти ряда стран заявили о намерении выделить очередной пакет военной помощи Киеву. В частности, в Германии заявили о предоставлении обширной помощи на сумму чуть менее 700 млн евро. При этом подробности о содержимом пакета глава Минобороны ФРГ пообещал сообщить непосредственно в ходе саммита.


Во вторник, 11 июля, Борис Писториус полностью озвучил список вооружений, которые Германия передаст Украине, сообщает издание Der Spiegel. В материале говорится, что в вышеупомянутом списке значатся 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1A5 и 5 РЭМ Bergepanzer 2. Кроме того, ВСУ получат порядка 20 тыс различных артиллерийских боеприпасов, 5 тысяч дымовых снарядов 155-мм и заградительные мины.

Предоставят Киеву также разведывательные БПЛА и средства защиты от дронов. Но самое главное, в Минобороны ФРГ решили передать Украине две пусковых установки ПРО Patriot и боеприпасы к ним.

К передаче последних, как пишут авторы статьи, в бундесвере, вероятно, отнеслись неоднозначно. Все дело в том, что в самой немецкой армии американских систем не так и много. Кроме того, бундесвер испытывает дефицит и в высокотехнологичных боеприпасах.

Новый пакет помощи Киеву в немецкой армии был воспринят со смешанными чувствами

- считают в издании.

Напомним, что Германия, которая еще в начале российской спецоперации пыталась держать нейтралитет, в итоге нарушила свои же правила о непредоставлении летального оружия воюющим странам.

Сегодня немцы стараются не отставать от своих партнеров по НАТО и предоставляют Киеву широчайший спектр западных вооружений. В мае текущего года в ФРГ заявили о намерении предоставить Украине военную помощь на сумму в 2,7 млрд. евро.
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3 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +1
    Большой босс назвал лягухой, вот они и прыгают, квакают, скоро мух начнут жрать.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:31
      +1
      Мнение бундесвера, его генералитета или высшего начальника, вряд ли изменит общую позицию Шольца и правительства в целом.
      Янки прекрасно осведомлены, что Германии в военном плане ничего не угрожает, поэтому и дальше будут нагибать Германию на оказание максимальной военной помощи Украине.
      Вопрос решён и обжалованию не подлежит. soldier
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:56
    +1
    40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1A5 и 5 РЭМ Bergepanzer 2. Кроме того, ВСУ получат порядка 20 тыс различных артиллерийских боеприпасов
    При этом в Бундесвере на публику плачутся, что уже для своих ни чего не осталось. Если бы не осталось, то десятками технику Киеву не гнали бы. Правда "Леопарды" отдают старой модификации поэтому наверное и не жалко. Когда же Европа начнет надрываться из-за такой активной помощи?