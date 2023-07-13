Spiegel: В бундесвере неоднозначно относятся к выделению нового пакета военной помощи Киеву

Еще до начала саммита НАТО в Вильнюсе власти ряда стран заявили о намерении выделить очередной пакет военной помощи Киеву. В частности, в Германии заявили о предоставлении обширной помощи на сумму чуть менее 700 млн евро. При этом подробности о содержимом пакета глава Минобороны ФРГ пообещал сообщить непосредственно в ходе саммита.
Во вторник, 11 июля, Борис Писториус полностью озвучил список вооружений, которые Германия передаст Украине, сообщает издание Der Spiegel. В материале говорится, что в вышеупомянутом списке значатся 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1A5 и 5 РЭМ Bergepanzer 2. Кроме того, ВСУ получат порядка 20 тыс различных артиллерийских боеприпасов, 5 тысяч дымовых снарядов 155-мм и заградительные мины.
Предоставят Киеву также разведывательные БПЛА и средства защиты от дронов. Но самое главное, в Минобороны ФРГ решили передать Украине две пусковых установки ПРО Patriot и боеприпасы к ним.
К передаче последних, как пишут авторы статьи, в бундесвере, вероятно, отнеслись неоднозначно. Все дело в том, что в самой немецкой армии американских систем не так и много. Кроме того, бундесвер испытывает дефицит и в высокотехнологичных боеприпасах.
Новый пакет помощи Киеву в немецкой армии был воспринят со смешанными чувствами
- считают в издании.
Напомним, что Германия, которая еще в начале российской спецоперации пыталась держать нейтралитет, в итоге нарушила свои же правила о непредоставлении летального оружия воюющим странам.
Сегодня немцы стараются не отставать от своих партнеров по НАТО и предоставляют Киеву широчайший спектр западных вооружений. В мае текущего года в ФРГ заявили о намерении предоставить Украине военную помощь на сумму в 2,7 млрд. евро.