Позорище Вильнюса или до последнего украинца

Условная цивилизованность

Что и произошло в целом

19. Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе, а также в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию своим партнером. Любые изменения в наших отношениях зависят от того, прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и полностью выполнит международное право. Мы по-прежнему готовы держать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности.



В то же время мы продолжим консультации и оценку последствий политики и действий России для нашей безопасности, а также будем реагировать на российские угрозы и враждебные действия единым и ответственным образом.

Нет, не горазд

Мальчик в полувоенном прикиде и братки

Финал