Позорище Вильнюса или до последнего украинца

Условная цивилизованность
Вообще, конечно, то, что произошло в Вильнюсе, на саммите НАТО, не очень укладывается в цивилизованное понимание происходящего. Но в наше время цивилизованность – дело очень условное, а потому посмотрим (как люди бывалые) через призму наших девяностых. Кто тогда выживал – тот поймет, о чем я.
В общем – Зеленского и его команду просто кинули. В лучших традициях именно «братков» из российских девяностых. Именно Зеленского и К, говорить о всей Украине не стоит. Вся Украина, будем справедливы (а мы можем себе это позволить), не занималась черт знает чем на протяжении последнего года.
На самом деле все очень даже взаимосвязано: контрнаступление, которое так пиарил Зеленский, фактически провалилось. И в этом его немалая заслуга, надо сказать. Полгода бесконечных рассказов о том, сколько танков, сколько орудий получено, сколько человек мобилизовано, сколько из них прошли обучение в Европе – в общем, было сделано все, чтобы такая неповоротливая машина, как МО РФ, раскрутилась и подготовилась к отражению.
Что и произошло в целом
Зеленскому нужна была победа на фронте военном, чтобы получить победу на фронте политическом. Военное пока оставим в стороне, посмотрим на политическую часть. Что есть победа для Зеленского-политика? Это либо вступление в ЕС, либо в НАТО. Это он декларировал, это надо выполнять. Иначе – политический труп и о следующих выборах можно забыть.
Если посмотреть беспристрастно, то перспектива так себе. Принять Украину в ЕС в том состоянии, в котором она сейчас – это, говоря простым языком, накрыть ЕС медным тазом раз и навсегда. Такую «черную дыру» ЕС, конечно, не потянет. Но в наше чудесное время все может быть, раз уж с Турцией продолжаются разговоры, то и Украину могут принять. Особенно если США «порекомендуют».
НАТО… вот тут все сложнее и многограннее. Если зайти на сайт НАТО (Vilnius Summit Communiqué) и ознакомиться с опубликованным там коммюнике, то вас будет ждать много интересного. Нет, Россия не названа «хорошей страной», все пока по-прежнему, но:
19. Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе, а также в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию своим партнером. Любые изменения в наших отношениях зависят от того, прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и полностью выполнит международное право. Мы по-прежнему готовы держать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности.
В то же время мы продолжим консультации и оценку последствий политики и действий России для нашей безопасности, а также будем реагировать на российские угрозы и враждебные действия единым и ответственным образом.
В то же время мы продолжим консультации и оценку последствий политики и действий России для нашей безопасности, а также будем реагировать на российские угрозы и враждебные действия единым и ответственным образом.
Очень интересный пункт. НАТО, значит, не стремится к конфликту и конфронтации. Ракеты, танки, пушки – это все «другое», а к конфликту – нет. Не могут в НАТО считать Россию партнером, но… готовы держать каналы связи открытыми.
А вдруг завтра нас снова смогут считать партнерами?
Знаете, вот этот пункт можно перевести именно как «до последнего украинца» и никак иначе.
Нет, не горазд
Мне лично, да и всем, кто наблюдает, будет очень интересно посмотреть, как Зеленский станет выворачиваться из ситуации. Да, он неглупый господин, у него есть харизма и энергетика, но вот чего нет и взять неоткуда – это политический опыт. Выдавать финты и зигзаги в стиле Путина или Эрдогана – нет, не горазд.
Давайте посмотрим чуть назад, как громогласно Зеленский говорил, что если не будет конкретики (а под этим он подразумевал именно приглашение в НАТО), то в Вильнюсе ему делать нечего. Было? Было. Кстати, излагал пан Зе все довольно внятно и логично. Действительно, зачем ехать просто потусить, если, простите, там ничего не дадут? А просить лучше в личных визитах, но это он уже освоил на отлично.
Видимо, действительно (об этом писали в «Гардиан») Зеленского реально на саммит заманили именно тем, что обещали внести исправления/переписать какой-то из пунктов коммюнике. Все-таки такие документы готовятся заранее и, если и изменяются, то не очень кардинально.
Тут налицо что-то такое навроде «Брось, братан, все для тебя сделаем, ты заходи». То есть приглашение в НАТО будет.
И Зеленский приезжает.
И не один, с доброй частью своей команды. И что? И ничего. Нет, ну он там побегал, поручкался, но взрослые дяденьки в костюмах от Картье и Диора парнишку в футболке отправили. Я вообще не понял, куда его отправили, но выступал Зеленский единственный раз и где-то на стадионе. То есть на полях саммита его даже не заслушали!
Ситуация странная. Зеленского вроде бы приглашают, но выступить не дают. Точнее, дают, но там, где его не надо слушать. На концерте. Выступает Столтенберг и говорит что-то совсем общими фразами, сложно сказать вообще, понял ли он сам, что говорил. Но посыл там один: путь Украины в НАТО – да, он есть, но долгий и сложный.
Где конкретика? В Вильнюс не завозили изначально.
Мальчик в полувоенном прикиде и братки
В общем, братки-прибалты откровенно кинули Зеленского, заманив его на саммит, где Зеленскому не светило ничего. Оплеуха, конечно, приличная. Зачем это вообще было сделано – если честно, совсем не понятно.
Возможно, где-то в кулуарах было принято решение о том, что немного заигравшегося в спасителя Европы Зеленского надо немного осадить. «Ты просишь нас, но делаешь это без уважения».
Звучало это как: «Знаете, мы не Amazon». Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список вооружений», – цитирует министра обороны Британии Уоллеса все та же The Guardian.
Ну толика истины тут есть, европейцам реально приходится жертвовать своими запасами оружия и еще умолять Пентагон поделиться своими.
Зеленский тут же ответил выпадом, в котором предложил написать ему, как надо правильно благодарить, а он это будет делать каждое утро.
Но по сути багаж президента Украины пуст. Контрнаступление провалилось, в ЕС не берут, в НАТО тем более. И предлог вполне себе реальный, действительно, есть такая вещь, как стандарты, которым надо соответствовать. И здесь реально Зеленский виноват сам и только сам, нарушая принципы староевропейского и американского демократического мира: бери, что дают, не проси большего, не веди себя на равных. И в Вильнюсе ему четко дали это понять.
Надо отдать должное, попав в такую ситуацию, Зеленский боролся до конца. В итоге взбесил представителей администрации США своими призывами к Байдену в «Твиттере». Надо сказать – на грани политического фола.
Вообще, конечно, украинский президент слишком сильно долбил по мозгам тем, от кого зависят поставки Украине вооружений. И просто надоел, житейски так надоел, хотя ничего такого в том, что Украина постоянно просит, нет. Только так можно получить нужное, если у тебя его нет, и также нет денег, чтобы купить.
Но, понимаешь, без уважения просил…
В итоге Блинкен озвучил мысли Байдена на тему того, что «Вступление Украины в НАТО – это война с Россией, а пока я (Байден) президент, этого не произойдет».
И «Вашингтон Пост» выдает как резюме, что «пока вступление Украины в НАТО маловероятно».
В общем – осадили, и осадили резко. Как положено тем, у кого просят без уважения. Единственный по факту (точнее, единственная), кто рискнул сгладить ситуацию – это премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Кстати, к ней стоит присматриваться и слушать повнимательнее, поскольку в кулуарах говорят, что она преемница Столтенберга на посту генсека НАТО.
Вот Каллас и немецкий министр обороны Писториус поддержали Зеленского своим пониманием, но на этом все. Американцы и британцы (выбесить Уоллеса – это четко 100 % уровень могущества), увидев Зеленского без угодливой и раболепной маски, были, мягко говоря, разочарованы и разгневаны.
Нет, пантомиму доиграли до конца, Зеленского позвали на итоговую пресс-конференцию, где Столтенберг в очередной раз сказал, что Украина как никогда близка к НАТО, что буквально стоит на пороге, но дверь откроется… чуть позже. Когда позволят все обстоятельства.
Мальчику в полувоенном прикиде указали его место дяди в костюмах и тети в строгих платьях. Печально, но занавес.
Финал
Пару слов о личном мнении.
Зеленский – он для Украины как президент неплох. Он молод, амбициозен, он реально старается всеми силами для страны. Как говорится, делает все, что может, другое дело, что может он очень немного. Потому обречен быть постоянным попрошайкой у Европы и США, хотя вообще по широте своей души Зеленский не откажется вообще ни от какой другой помощи.
Как у Стругацких в «Хищных вещах века»: да, хлеб и оружие, и желательно бесплатно.
Можно понять его отчаяние, потому что все, на что он делал ставку, стремительно рушится. И после окончательного крушения всего – все. Что ему останется – это роль политического трупа где-то на задворках Европы. Короче, Янукович-2 наоборот. И дай Бог, чтобы он успел натырить на безбедное существование в качестве бывшего президента Украины.
Нельзя так разочаровывать своих спонсоров. А они реально разочарованы, потому что становится понятно: контрнаступление – это не более чем пиар-акция. И украинское командование на протяжении полугода делало то, чего вообще-то делать не принято. То есть анонсировало контрнаступление.
По сути было рассказано все: сколько людей, сколько танков, куда будут направлены удары, какие цели.
Это была пиар-акция перед саммитом в Вильнюсе, оплаченная кровью русских и украинских солдат. Жизни в обмен на политические цели. Много жизней, причем точно не самых плохих представителей двух народов, щедро были брошены в горнило контрнаступления, суть которого сводилась исключительно к тому, чтобы Украину приняли в НАТО.
Показать на деле, так сказать, правильное освоение вложений в Украину плюс давление на союзников.
Получается, что тысячи погибших украинцев, которых бросали в атаку на российские укрепрайоны, которые были созданы исключительно благодаря тому, что украинская власть активно рассказывала, где она будет рвать русских на части, погибли зря? Получается, так.
Саммит НАТО в Вильнюсе – это действительно громкая оплеуха команде Зеленского.
Показывающая, что терпение партнеров и недосоюзников подходит к концу. И конец истории будет концом Зеленского и его команды, но – концом. Финалом.